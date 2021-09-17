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27 татуировок, которые не спасает даже техника исполнения

27 татуировок, которые не спасает даже техника исполнения (28 фото)

Автор:
17 сентября 2021 14:42
Сообщество : Юмор
Метки: Отсутствие вкуса   Плохой вкус   Юмор   и такое бывает   ну и ну   тату   татуировки   уродливые татуировки   
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Эти татуировки - прекрасные примеры ужасного вкуса, но вполне приличного исполнения. Выполнены они в целом профессионально, но эстетическая составляющая оставляет желать лучшего. И главный вопрос - как кому-то пришло в голову нарисовать на себе такое?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Отсутствие вкуса   Плохой вкус   Юмор   и такое бывает   ну и ну   тату   татуировки   уродливые татуировки   
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Snork Snorkoff Час назад
Котя везьма миленькай
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