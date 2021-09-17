27 татуировок, которые не спасает даже техника исполнения

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Эти татуировки - прекрасные примеры ужасного вкуса, но вполне приличного исполнения. Выполнены они в целом профессионально, но эстетическая составляющая оставляет желать лучшего. И главный вопрос - как кому-то пришло в голову нарисовать на себе такое?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Отсутствие вкуса Плохой вкус Юмор и такое бывает ну и ну тату татуировки уродливые татуировки
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