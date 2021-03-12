Магнето: самый татуированный пенсионер в Германии

На снимке: таким он был раньше, до своего увлечения модификацией тела.



"В ГДР татуировки не одобрялись и были немыслимы для сотрудников почтового отделения, - рассказал Магнето. - Только когда мне исполнилось 46 лет, я сделал свою первую татуировку - слезу под глазом".



Хобби обошлось мужчине в 25 000 евро. Он сделал татуировку даже на белках глаз! Теперь наслаждается производимым эффектом: "Даже на улице у меня постоянно просят автографы и все хотят со мной сфотографироваться".



Как вам этот дядя?