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Магнето: самый татуированный пенсионер в Германии

Магнето: самый татуированный пенсионер в Германии (4 фото)

Автор:
12 марта 2021 13:58
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: забитый   и такое бывает   ну и ну   тату   татуировки   татуировки на теле   фрики   
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4
Вольфганг Кирш, называющий себя Магнето, за последние два десятилетия сделал 86 татуировок на своем теле, пропитав его чернилами на 98 процентов. Он официально признан самым татуированным мужчиной в Германии. Сейчас Вольфгангу 72 года, а начал этот славный путь он после падения Берлинской стены в 1989 году и воссоединения страны.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забитый   и такое бывает   ну и ну   тату   татуировки   татуировки на теле   фрики   
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uutb 54 минуты назад
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Serg2001 3 минуты назад
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кира 4 минуты назад
Можно глупый вопрос? Как он бреется?
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149k
☭Cheкаво☭ Час назад
Еще бы лампочек навесил)
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