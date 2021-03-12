Магнето: самый татуированный пенсионер в Германии

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Вольфганг Кирш, называющий себя Магнето, за последние два десятилетия сделал 86 татуировок на своем теле, пропитав его чернилами на 98 процентов. Он официально признан самым татуированным мужчиной в Германии. Сейчас Вольфгангу 72 года, а начал этот славный путь он после падения Берлинской стены в 1989 году и воссоединения страны.
По словам Магнето, чтобы сделать первую татуировку - слезу под глазом, - ему пришлось дождаться падения Берлинской стены. В ГДР, где он работал почтовым служащим, такое было совершенно немыслимо.
Зато за последние лет двадцать он оторвался по полной программе - чернил нет только на ступнях. В общей сложности за эти годы он просидел под иглой татуировщика 720 часов.
Помимо татуировок, у Магнето есть 17 имплантатов под кожей, в том числе в горле и пальцах.
Некоторые из металлических имплантатов обладают магнитными свойствами и могут притягивать скрепки, - а это важно для его имиджа "магнетического человека".
Некоторые из металлических имплантатов обладают магнитными свойствами и могут притягивать скрепки, - а это важно для его имиджа "магнетического человека".
На снимке: таким он был раньше, до своего увлечения модификацией тела.
"В ГДР татуировки не одобрялись и были немыслимы для сотрудников почтового отделения, - рассказал Магнето. - Только когда мне исполнилось 46 лет, я сделал свою первую татуировку - слезу под глазом".
Хобби обошлось мужчине в 25 000 евро. Он сделал татуировку даже на белках глаз! Теперь наслаждается производимым эффектом: "Даже на улице у меня постоянно просят автографы и все хотят со мной сфотографироваться".
Как вам этот дядя?
"В ГДР татуировки не одобрялись и были немыслимы для сотрудников почтового отделения, - рассказал Магнето. - Только когда мне исполнилось 46 лет, я сделал свою первую татуировку - слезу под глазом".
Хобби обошлось мужчине в 25 000 евро. Он сделал татуировку даже на белках глаз! Теперь наслаждается производимым эффектом: "Даже на улице у меня постоянно просят автографы и все хотят со мной сфотографироваться".
Как вам этот дядя?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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