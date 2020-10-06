Художник делает татуировки, похожие на нашивки

Мин Зуми - тату-мастер из Сиднея (Австралия), работающий в особом художественном стиле. Он создает татуировки, которые выглядят как яркие вышитые наклейки или нашивки. Посмотрите на лучшие из его работ - они действительно довольно необычны.
Сложный дизайн и проработка мельчайших деталей, вплоть до последней "ниточки", - вот что делает эти татуировки особенными. Одна такая работа занимает у художника от трех до шести часов. Стоимость его работы - около 200 долларов за час.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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