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Художник делает татуировки, похожие на нашивки

Художник делает татуировки, похожие на нашивки (26 фото)

Автор:
06 октября 2020 11:06
Сообщество : Искусство
Метки: Стиль   вышивка   нашивки   тату   тату-мастер   татуировка   татуировки   татуировщик   
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Мин Зуми - тату-мастер из Сиднея (Австралия), работающий в особом художественном стиле. Он создает татуировки, которые выглядят как яркие вышитые наклейки или нашивки. Посмотрите на лучшие из его работ - они действительно довольно необычны.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стиль   вышивка   нашивки   тату   тату-мастер   татуировка   татуировки   татуировщик   
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3  комментария
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140
Мистер Фикс 56 минут назад
Какие бы они ни были, имхо: тату на теле - глупость. Выпендрится (простите, самовыразится), можно и другими способами, а уверенному в себе человеку выпендреж чужд
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3k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Круто!
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8k
Serg2001 Час назад
Красивенько конечно... эффектно. Но себе бы такую никогда не хотел.
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