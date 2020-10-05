Удивительные черно-белые татуировки, которые можно выставлять в музее

@mrtstucklife - известный тату-мастер из Стокгольма, работающий в стиле гиперреализма. Он приобрел немалую популярность, выбрав в качестве основной темы черно-белые рисунки на древнегреческие и древнеримские мотивы. От желающих погрузиться в классическое искусство нет отбоя!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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