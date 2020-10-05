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Удивительные черно-белые татуировки, которые можно выставлять в музее

Удивительные черно-белые татуировки, которые можно выставлять в музее (29 фото)

Автор:
05 октября 2020 12:31
Сообщество : Искусство
Метки: архитектура   древний рим   древняя греция   классика   скульптура   тату   татуировка   татуировки   
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@mrtstucklife - известный тату-мастер из Стокгольма, работающий в стиле гиперреализма. Он приобрел немалую популярность, выбрав в качестве основной темы черно-белые рисунки на древнегреческие и древнеримские мотивы. От желающих погрузиться в классическое искусство нет отбоя!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   древний рим   древняя греция   классика   скульптура   тату   татуировка   татуировки   
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1  комментарий
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Северное сияние 13 минут назад
Сам я татуировки не ношу и не буду. Но то, что делает автор, это безусловно круто.
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