40 раз, когда люди сделали ужасно плохие татуировки

FISHKINET
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной 19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго... Электромобили в СССР: почему они оказались никому не нужны Электромобили в СССР: почему они оказались никому не нужны Не стоит сопротивляться полицейским во время задержания Не стоит сопротивляться полицейским во время задержания Хакеры выполнили обещание и слили в сеть 16 Гб ещё не вышедшей игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Хакеры выполнили обещание и слили в сеть 16 Гб ещё не вышедшей... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Суд вынес приговор трём дагестанцам, избившим москвича в столичном метро Суд вынес приговор трём дагестанцам, избившим москвича в столичном... Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в море недалеко от Крыма после встречи с российским истребителем Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в море недалеко от Крыма... В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 марта Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 марта «Быть русским — это стоять за правду»: актёр Стивен Сигал заявил, что он на 100% русофил «Быть русским — это стоять за правду»: актёр Стивен Сигал заявил,... Крайне чёрный юмор: от унижения чести и достоинства до смерти Крайне чёрный юмор: от унижения чести и достоинства до смерти 27 фото всем знакомых предметов в разрезе 27 фото всем знакомых предметов в разрезе У берегов Колумбии обнаружили подлодку с тоннами кокаина и двумя мертвецами У берегов Колумбии обнаружили подлодку с тоннами кокаина и двумя... В Москве сотрудники Wildberries штурмуют офис компании - они недовольны штрафами и невыносимыми условиями работы В Москве сотрудники Wildberries штурмуют офис компании - они... "Это что было?". Эффектное появление в кадре "Это что было?". Эффектное появление в кадре 30 необычных вещей — как будто из параллельной вселенной 30 необычных вещей — как будто из параллельной вселенной Русские выхухоли и как они живут Русские выхухоли и как они живут Странные, удивительные и интересные факты обо всём на свете Странные, удивительные и интересные факты обо всём на свете Прикольные картинки с комментариями Прикольные картинки с комментариями
40 раз, когда люди сделали ужасно плохие татуировки

40 раз, когда люди сделали ужасно плохие татуировки

Автор:
15 марта 2023 09:11
Метки: Юмор   и такое бывает   ну и ну   плохие тату   тату   татуировки   убогие татуировки   ужасные тату   ужасные татуировки   
598
40
Люди могут сделать себе плохую татуировку по разным причинам. Может быть, им не хватает вкуса. Может быть, они пошли не к тому мастеру. А может быть, именно в этом и была их великая задумка, кто знает. В любом случае теперь эти картинки с ними навсегда.
×

Источник: Facebook (запрещён в РФ)

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   и такое бывает   ну и ну   плохие тату   тату   татуировки   убогие татуировки   ужасные тату   ужасные татуировки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
· · 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Serg2001 4 минуты назад
Кстати, очень удобно. Долб0[мат]ы сами себя метят, чтобы сразу было видно, что они долб0[мат]ы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
homerchik Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

373619



Другие посты автора
Популярное
Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё
Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Набирающие популярность
Интересные факты об инкассации, которые вы могли не знать!⁠⁠
Интересные факты об инкассации, которые вы могли не знать!⁠⁠
Acura NSX найденный на дне реки успешно продали
Acura NSX найденный на дне реки успешно продали
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Забавный Дэнни Трехо

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#автомобили#аварии#люди#Мемы#картинки#познавательно#голливуд#деньги
#фото#машина#Прикол#факты#в мире#США#шоу бизнес#подборка#оскар#Ynews
#интересное#животные#дтп#авто аварии#знаменитости#забавно#автомир#драка#позитив#Россия
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной 19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной Экстремальный фанат татуировок рассказал о том, сколько стоила его трансформация Экстремальный фанат татуировок рассказал о том, сколько стоила его трансформация Как выглядел бы наш мир, если бы его создавали непрофессиональные татуировщики Как выглядел бы наш мир, если бы его создавали непрофессиональные татуировщики Правила безопасности? А что это? Правила безопасности? А что это? 27 татуировок, которые не спасает даже техника исполнения 27 татуировок, которые не спасает даже техника исполнения 25 экземпляров в коллекцию ужасных татуировок 25 экземпляров в коллекцию ужасных татуировок

На что жалуетесь?

Вернуться