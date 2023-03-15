40 раз, когда люди сделали ужасно плохие татуировки

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Люди могут сделать себе плохую татуировку по разным причинам. Может быть, им не хватает вкуса. Может быть, они пошли не к тому мастеру. А может быть, именно в этом и была их великая задумка, кто знает. В любом случае теперь эти картинки с ними навсегда.
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Источник: Facebook (запрещён в РФ)
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