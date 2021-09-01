"Убирайся, сволочь!": блогера, снимавшего нарушения торговли и правил ПДД, избили в Архипо-Осиповке

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Автор скандальных видео из Воронежа заявился в Краснодарский край, чтобы снять новый материал для своего блога. Но местные жители инициативы не оценили, толпой набросившись на Алексея Шамардина.
Организатор движения "Наш надзор" Алексей Шамардин на собственной шкуре понял, что такое "горячий прием" в Архипо-Осиповке. Автор скандальных видео из Воронежа разъезжает по стране и фиксирует нарушения в торговле и прочих сферах, снимает безобразия на видео, которые после выкладывает в соцсетях.
Такого гостя в Краснодарском крае не ждали, и после его двухдневного рейда в Архипо-Осиповке местные жители не выдержали.
Толпа мужчин напала на Шамардина и его коллегу, избила, пытаясь таким образом объяснить, что снимать видео на рынках и местах стихийной торговли было непростительной ошибкой.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
На кадрах можно заметить, как толпа мужчин бежит за блогерами и бьет их и руками, и ногами, и палками. Другие поддерживают их действия криками. Позже на место драки приехали полицейские, которые тоже попали на запись. Поведение стражей порядка было несколько странным - в потасовку они вмешиваться явно не хотели.
В группе "Наш надзор" в ВК участники движения рассказывают, что после избиения попытались снова продолжить свой рейд. Результат оказался тем же: избиение и порча имущества. У одного из блогеров отняли телефон. Другой успел сохранить на своем гаджете фото зачинщика драки и теперь надеется, что он получит заслуженное наказание.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Местный интернет-портал «Кубань 24» информирует, что по сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю по факту нападения на блогеров проводится проверка.
В соцсетях, кстати, заметили, что блогеры еще легко отделались - в других странах их могли бы и прибить.
Шамардин позиционирует себя как "борцуна" за правое дело, однако в Краснодаре его почему-то не любят и считают провокатором. Впрочем, и в Воронеже ему доставалось - однажды блогеру даже устроили "золотой дождь". Может, неспроста, как считаете, уважаемые фишкяне?
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Это что за зверь?
это просто сказка какая то. Так глядишь ума прибавится может работу найдут нормальную
Странно, с чего бы это)))
Или просто решил хайпануть?
Получил заслуженное.
Всех бить?