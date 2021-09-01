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"Убирайся, сволочь!": блогера, снимавшего нарушения торговли и правил ПДД, избили в Архипо-Осиповке

"Убирайся, сволочь!": блогера, снимавшего нарушения торговли и правил ПДД, избили в Архипо-Осиповке (6 фото + 3 видео)

Автор:
01 сентября 2021 07:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Архипо-Осиповка   блогер   драка   избиение   краснодарский край   полиция   
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Автор скандальных видео из Воронежа заявился в Краснодарский край, чтобы снять новый материал для своего блога. Но местные жители инициативы не оценили, толпой набросившись на Алексея Шамардина.

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Метки: Архипо-Осиповка   блогер   драка   избиение   краснодарский край   полиция   
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31  комментарий
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5k
★Lucifer★ 2 часа назад
Блогер...
Это что за зверь?
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28k
Кот Баюн 12 минут назад
Сплошные Чебупели... и это Воронеж... ппц, половину городов русских уже заполонили...
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36
Sergy Paramonov Полчаса назад
как толпа мужчин бежит за блогерами и бьет их и руками, и ногами, и палками.

это просто сказка какая то. Так глядишь ума прибавится может работу найдут нормальную
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34k
Alex 36 минут назад
Кто этих обезьян из зоопарка выпустил. Сраные торгаши
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−17
велесова книга 49 минут назад
все правильно сделали. всех этих стопхамовцев, львов против гасить надо
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1k
Алксандр Шевченко 51 минуту назад
Тут все бесценно, кто защищает свой бизнесс (полулегальный) кто то пытается хайпануть (тоже бизнес по своему), полиция тоже занята работой. В общем здоровые рыночные отношения 18 века.
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17k
KOSTELLO 54 минуты назад
Поведение стражей порядка было несколько странным - в потасовку они вмешиваться явно не хотели.

Странно, с чего бы это)))
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12k
* Час назад
Смешно читать комментарии, как будто на рынках почти все не обвешивают, обманывают, продают неликвид и так далее. А уж про курорты Краснодарского края вообще говорить не приходится...
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206k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Он решил взять на себе полномочия госорганов?
Или просто решил хайпануть?

Получил заслуженное.
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15k
ЦСКА Час назад
Этот придурок к "успеху" давно шел....Не понимаю, как раньше его не прибили!? Вот один из его "сюжетов":
Ссылка www.youtube.com
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3k
Иван Час назад
Ни когда дорогие россияне не будут жить хорошо. Потому что по понятиям живут.
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40k
Прораб 2 часа назад
Неопиз.дюленный блогер, блогером не считается.
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721
Алексей Попов 2 часа назад
В Севастополе такой блохерше на центральном рынке тоже чуть табло не начистили. Хочет бороться с нарушениями - контрольная закупка - протокол. Беззаконием, провокациями и хайпом закон не устанавливается.
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13k
alexis 2 часа назад
Блогеру блогерово.
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674
Evgeniy 2 часа назад
Со своим уставом в чужой монастырь не ходи. Блохерство- оно такое, в Воронеже может и прокатит, а у горячих южных парней- нет.
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
Черножопики защищают свой "бизнес"
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220
Пётр 2 часа назад
Архипка отличное место. Люди там нормальные и честные. Респект мужикам навалявшим блогера. Пусть турков с арабами и вонючим верблюдами снимает... Там ему не так ещё вставят!!!
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2k
jazzz 2 часа назад
Все правильно сделали!
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