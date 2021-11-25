По три с половиной года за пранк. Каждому!

Вкратце: в марте этого года они вызвали такси - БМВ за 3,5 миллиона рублей. Отвлекли таксиста, в это время один из них пересел на место водителя и дал по газам. Было очень невесело смотреть на бедного мужика, который побежал за уезжающей машиной (а на деле - за работой и зарплатой, которой он должен кормить семью). И было совсем не смешно.

Через несколько минут пранкер подрулил обратно и весело все объяснил. Из серии: «Ну а что здесь такого - это ж розыгрыш!» Но к тому времени таксист уже вызвал полицию. Когда приехали полицейские они тоже не поняли юмора и «приняли» всех троих. Одного определили в СИЗО, остальных - под домашний арест.

Сейчас суд завершился и всех троих с нетерпением ожидают в колонии.