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По три с половиной года за пранк. Каждому!

По три с половиной года за пранк. Каждому! (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 ноября 2021 16:53
Сообщество : Криминал
Метки: prank   блогер   бмв   машина   полиция   суд   угон   
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Трех блогеров осудили за «розыгрыш» с угоном автомобиля.

Трое «пранкеров»: Думшебай Е., Тусупов А., Хасанов Р. Н. в ближайшее время будут проводить свои розыгрыши в колонии общего режима. Так постановил Пресненский суд Москвы.

А вот и их розыгрыш. Во время съемок участники люто веселились:

Наверное, теперь им уже не до смеха.

Вкратце: в марте этого года они вызвали такси - БМВ за 3,5 миллиона рублей. Отвлекли таксиста, в это время один из них пересел на место водителя и дал по газам. Было очень невесело смотреть на бедного мужика, который побежал за уезжающей машиной (а на деле - за работой и зарплатой, которой он должен кормить семью). И было совсем не смешно.

Через несколько минут пранкер подрулил обратно и весело все объяснил. Из серии: «Ну а что здесь такого - это ж розыгрыш!» Но к тому времени таксист уже вызвал полицию. Когда приехали полицейские они тоже не поняли юмора и «приняли» всех троих. Одного определили в СИЗО, остальных - под домашний арест.

Сейчас суд завершился и всех троих с нетерпением ожидают в колонии.

Источник:

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Метки: prank   блогер   бмв   машина   полиция   суд   угон   
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30  комментариев
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1k
azuver 56 минут назад
Отличная новость,просто супер.Будет наука этим дебилам и им подобным блохерам.
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13
Виталий Ольтович 2 минуты назад
не понял, а где пранк?
они бы ещу угнали, продали, пропили и назвали это пранком

у историка Соколова вот тоже пранк получается был?
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630
svarog19692007 7 минут назад
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2k
alex5450 9 минут назад
Походу у такси были не самые безобидные хозяева. Дёрнули нужные ниточки.
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75
Сергей 11 минут назад
я надеюсь в турма им пояснят за жилибыли. ну и в угловые их определят по приезду. вот здорово то будет. а на выходе хозяин пояснит что они не опущенные а это просто ШУТКА ТАКОЙ
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3k
solovei7 18 минут назад
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2k
владимир 22 минуты назад
Опять лица без национальности. Думшебаев, Тусупов и Хасанов.
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84
Демон 22 минуты назад
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58k
pynh Полчаса назад
Ссылка coub.com
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58k
pynh Полчаса назад
Ура!
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747
Квантовый_Слесарь_82 Полчаса назад
Теперь на битые у них на заднице комментарии будут продвигать их в тренды.
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823
Карл Такойто Полчаса назад
Тут надо было уголовный кодекс изучать,угон без цели хищения статья 166. Там очень широкий спектр ответственности от штрафа в 100 тыс. руб до 5 лет лишения свободы. Учитывая что сейчас вообще волна борьбы с блогерами идёт(государство их активно воспитывает) им и впаяли 3,5 года. А вообще конечно, обычно тех кого ловят по этой статье в первый раз-как правило отделываются штрафом или исправительными работами.
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17k
Serg2001 Полчаса назад
Поучительная история: "Сказ о том, как хреновое чувство юмора может до зоны довести". Рекомендовано для внеклассного чтения в средних и старших классах... )
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1k
Укротитель 6огдашек Полчаса назад
Ссылка coub.com
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2k
Ermolai Полчаса назад
А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!
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103
eutace Полчаса назад
по какой статье пойдут?
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30k
ACU900 44 минуты назад
А судья с прокурором тоже пранкерами оказались. Чисто для прикола отмерили трешник (с половиной) и понаблюдали за реакцией. Наверное еще и видео снимали...
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204
Leonid 46 минут назад
А канал то их прикрыли или ещё можно подписаться?
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3k
RomaXz 49 минут назад
Как то слишком много. Мне кажется, это недостаточно серьезно для трёх с половиной лет тюрьмы. Хотя, если за фотки у церкви по 10 месяцев дают...
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37k
Alex 49 минут назад
Хорошая новость
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1k
Andrey 56 минут назад
преступность не имеет национальности...
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