По три с половиной года за пранк. Каждому!

Трех блогеров осудили за «розыгрыш» с угоном автомобиля.
Трое «пранкеров»: Думшебай Е., Тусупов А., Хасанов Р. Н. в ближайшее время будут проводить свои розыгрыши в колонии общего режима. Так постановил Пресненский суд Москвы.
А вот и их розыгрыш. Во время съемок участники люто веселились:
Наверное, теперь им уже не до смеха.
Вкратце: в марте этого года они вызвали такси - БМВ за 3,5 миллиона рублей. Отвлекли таксиста, в это время один из них пересел на место водителя и дал по газам. Было очень невесело смотреть на бедного мужика, который побежал за уезжающей машиной (а на деле - за работой и зарплатой, которой он должен кормить семью). И было совсем не смешно.
Через несколько минут пранкер подрулил обратно и весело все объяснил. Из серии: «Ну а что здесь такого - это ж розыгрыш!» Но к тому времени таксист уже вызвал полицию. Когда приехали полицейские они тоже не поняли юмора и «приняли» всех троих. Одного определили в СИЗО, остальных - под домашний арест.
Сейчас суд завершился и всех троих с нетерпением ожидают в колонии.
Источник:
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Понравилось111
они бы ещу угнали, продали, пропили и назвали это пранком
у историка Соколова вот тоже пранк получается был?