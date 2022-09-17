Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире

"Мамкин садист" без совести и эмпатии и, вполне вероятно, с психическими отклонениями, создал Телеграм-канал, в прямом эфире которого плел всякую чушь и издевался над животными. Видео подростка заинтересовались подписчики Сети, вычислили примерное место жительства живодёра, а потом нашли и точный его адрес.

После общественного резонанса подключилась полиция. К дому подростка подъехали стражи порядка - в этот момент там собрались люди, которые были готовы устроить неадеквату самосуд.