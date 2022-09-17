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Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире

Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире

Автор:
17 сентября 2022 10:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Москва   блогер   видео   живодер   животные   задержание   котики   подросток   полиция   
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Тинейджер решил поднять количество подписчиков в только что созданном Телеграм-канале, и стал снимать на видео, как мучает животных. Неравнодушные люди оперативно вычислили местонахождение живодёра и сдали сведения полиции.

"Мамкин садист" без совести и эмпатии и, вполне вероятно, с психическими отклонениями, создал Телеграм-канал, в прямом эфире которого плел всякую чушь и издевался над животными. Видео подростка заинтересовались подписчики Сети, вычислили примерное место жительства живодёра, а потом нашли и точный его адрес.


После общественного резонанса подключилась полиция. К дому подростка подъехали стражи порядка - в этот момент там собрались люди, которые были готовы устроить неадеквату самосуд.


Мать ребенка почти час не открывала дверь полицейским, но, в конце концов, все-таки впустила правоохранителей и волонтёров, которые забрали котиков и отвезли их в московскую клинику для осмотра и лечения.


По предварительной информации, живодёр - подросток 13 лет. Соседи оценивают ребёнка, как очень странного человека.



Собственно, в том, что он действительно странный, можно убедиться, посмотрев, что этот ребенок транслировал в свой Телеграм-канал.


И вполне понятно, что после таких роликов у многих возникло естественное желание найти и наказать живодёра. Так же непонятна позиция матери: она-то куда смотрела?


Собравшимся у дома мучителям полиция несколько раз предложила разойтись, но люди ждали, когда подросток выйдет из квартиры. Наконец, в сопровождении матери юноша сел в полицейское авто.



Т.к. подросток несовершеннолетний, основное наказание будет возложено на его мать. А котиков после лечения направят на передержку, после чего им найдут новых хозяев.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Москва   блогер   видео   живодер   животные   задержание   котики   подросток   полиция   
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27  комментариев
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38
Евгений Панкратов 2 часа назад
Тварь конченная...
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−7
toreevb 6 минут назад
грязный зловонный пут/ лерстан ...
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−7
toreevb 8 минут назад
выбросить [мат]ка с 9 этажа ...
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7k
SuperTroll 17 минут назад
В детстве, во дворе тоже один ублюдок похожий нашелся.. К котам банки за хвост привязывал. Котики застревали в подвальных окнах, путались в деревьях...Когда его спалили за этим делом, писдили всем двором, долго и жестко. Он изгоем стал на всегда
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31k
russger 19 минут назад
Никакое перевоспитание тут уже не поможет. Человека из него не станет уже. Котики это начало, потом будет соседских детей мучить и насиловать. Пристрелить за гаражами и всё, кули тянуть?
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12k
gnyS i 23 минуты назад
Я не смог досмотреть ... в дурку надо пожизненно на галопередольную диету.
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62k
SWALLOW Полчаса назад
Кто смотрел этот канал , видимо такие же твари конченные.
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70k
Пётровыч 48 минут назад
Галоперидол ему в помощь.
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4k
TOROID 52 минуты назад
Тут явно видно, что он психически болен, да еще и с нетрадиционной ориентацией (судя по надетому на нем бюстгальтеру).
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5k
Вадик Час назад
У нетфликс очень крутая документалка есть - не троньте котиков, тоже про отморозка.
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6k
tamin Час назад
Странно. Лучше бы себе яйца прибил на красной площади. Котиков жалко. Передержка не поможет. Скорее всего усыпят. Ибо чужие котики никому не нужны к сожалению
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11k
.Атеист. Час назад
Нихрена се. психопат еб.ый, таких точно изолировать надо. Вырастит, так перейдет на что-то покрупней, может даже и на детей. Мать, походу такая же с низким процентом активной мозговой массой!
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2k
Saplus Час назад
Ну вот есть же польза от соцсетей. А сколько таких тихо сидело и сидит. Надо активней продвигать среди молодежи популяризацию себя.
"Раньше только соседи знали, что ты дебил, а теперь вся страна" (с)
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292
Sumrak58100 Saplus 58 минут назад
С одной стороны польза есть, с другой - как раз соцсети и провоцируют такое поведение. Это как с грамотностью. Кто-то, научившись писать-читать, пишет стихи, а кто-то матерные слова на заборах.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Анализируя комментарии: Какая жестокость! Этому жестокому живодёру надо выколоть глаза, отрезать язык, отрубить все пальцы по одному и засунуть в распоротый живот, посыпать солью и зашить, в уши залить расплавленный свинец и посадить на кол.
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949
Сергей 2 часа назад
Поколение дегенератов.
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14k
K7OO 2 часа назад
Просто больной ребенок, такое случается. Если можно вылечить - пусть лечат. Если нет - надо перевести его в такое состояние, в котором он будет безопасен для окружающих. Ничего другого тут не придумаешь. Наказывать его бессмысленно.
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1k
Alex 2 часа назад
Убейте ублюдка!!!
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Дитя тиктока, фанат Моргенштернов.
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23k
Андрей 2 часа назад
На кол его, вместе с мамашей!
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14k
Patmaz 2 часа назад
В Адок!
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