Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире

Тинейджер решил поднять количество подписчиков в только что созданном Телеграм-канале, и стал снимать на видео, как мучает животных. Неравнодушные люди оперативно вычислили местонахождение живодёра и сдали сведения полиции.
"Мамкин садист" без совести и эмпатии и, вполне вероятно, с психическими отклонениями, создал Телеграм-канал, в прямом эфире которого плел всякую чушь и издевался над животными. Видео подростка заинтересовались подписчики Сети, вычислили примерное место жительства живодёра, а потом нашли и точный его адрес.
После общественного резонанса подключилась полиция. К дому подростка подъехали стражи порядка - в этот момент там собрались люди, которые были готовы устроить неадеквату самосуд.
Мать ребенка почти час не открывала дверь полицейским, но, в конце концов, все-таки впустила правоохранителей и волонтёров, которые забрали котиков и отвезли их в московскую клинику для осмотра и лечения.
По предварительной информации, живодёр - подросток 13 лет. Соседи оценивают ребёнка, как очень странного человека.
Собственно, в том, что он действительно странный, можно убедиться, посмотрев, что этот ребенок транслировал в свой Телеграм-канал.
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости и издевательства над животными и нецензурная лексика
И вполне понятно, что после таких роликов у многих возникло естественное желание найти и наказать живодёра. Так же непонятна позиция матери: она-то куда смотрела?
Собравшимся у дома мучителям полиция несколько раз предложила разойтись, но люди ждали, когда подросток выйдет из квартиры. Наконец, в сопровождении матери юноша сел в полицейское авто.
Т.к. подросток несовершеннолетний, основное наказание будет возложено на его мать. А котиков после лечения направят на передержку, после чего им найдут новых хозяев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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