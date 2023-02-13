"За айфон переспим?": в Петербурге избили блогера, предложившего таджичке iPhone в обмен на секс

Своё провокационное видео блогер удалять не собирается, хотя признаёт, что до сих пор получает угрозы от желающих "начистить ему лицо".
На что только не пойдёшь ради контента! Кирилл Шучеров предлагал девушкам iPhone в обмен на секс и, конечно, записывал свои пранки на видео. После появления в Сети ролика с простодушной таджичкой блогеру стали угрожать её соотечественники, требуя удалить компромат. Кстати, айфон девушка не взяла, заявив, что он ей не нужен, а парня просто поцеловала, потому что он ей понравился.
То самое видео
Мы люди отзывчивые и добрые, но ролик удали!
Кто же избавляется от контента, который приносит просмотры? Вот и Шучеров пропустил угрозы мимо ушей, за что и поплатился.
12 февраля пранкера избили в автобусе в центре Санкт-Петербурга. Блогер, увидев подозрительных мужчин, неотрывно следивших за ним, подошёл узнать, в чём, собственно, дело - и получил ответ, понятный без слов. У Шучерова отобрали телефон и избили, применив, по его словам, в том числе, электрошокер.
Напавших на блогера задержали, а сам он считает, что поступает абсолютно правильно. Потому видео удалять не собирается. "Считаю, что правда на моей стороне. Задержать [нападавших] помогли прохожие, удерживали, чтобы они не убежали. Двое задержаны, сейчас в участке. Ищет ли полиция остальных? Не знаю. Не помню, что они говорили по поводу видео. Они просто говорили: «Он блогер, хватит снимать». И начали избивать. Постоянно продолжаются угрозы, создаются группы. Мне знакомые говорили, что в эти группы вступают ребята и скидывают мое местоположение. Награды там назначают. Пишут друг другу любую информацию", — жалуется Шучеров СМИ.
Кстати, поддерживают пранкера далеко не все. Есть интернет-пользователи, которые считают, что блогер получил по заслугам.
Другие уверены, что хулиганам из стран ближнего зарубежья нужен только повод. А уж расправиться с неугодным они мастера, которым наброситься толпой на одного - раз плюнуть.
Впрочем, синяки и ссадины - лишний повод "запилить" еще один ролик и выложить его на свой канал в Ютубе. Ведь именно этим занимается Шучеров, три года кряду придумывая провокации и снимая их на камеру в Санкт-Петербурге.
Источник:
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