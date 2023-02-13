"За айфон переспим?": в Петербурге избили блогера, предложившего таджичке iPhone в обмен на секс

Кто же избавляется от контента, который приносит просмотры? Вот и Шучеров пропустил угрозы мимо ушей, за что и поплатился.





12 февраля пранкера избили в автобусе в центре Санкт-Петербурга. Блогер, увидев подозрительных мужчин, неотрывно следивших за ним, подошёл узнать, в чём, собственно, дело - и получил ответ, понятный без слов. У Шучерова отобрали телефон и избили, применив, по его словам, в том числе, электрошокер.



