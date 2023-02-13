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"За айфон переспим?": в Петербурге избили блогера, предложившего таджичке iPhone в&nbsp;обмен на&nbsp;секс

"За айфон переспим?": в Петербурге избили блогера, предложившего таджичке iPhone в обмен на секс

Автор:
13 февраля 2023 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: phone   prank   Шучеров   блогер   видео   избили   непристойное предложение   полиция   
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Своё провокационное видео блогер удалять не собирается, хотя признаёт, что до сих пор получает угрозы от желающих "начистить ему лицо".

На что только не пойдёшь ради контента! Кирилл Шучеров предлагал девушкам iPhone в обмен на секс и, конечно, записывал свои пранки на видео. После появления в Сети ролика с простодушной таджичкой блогеру стали угрожать её соотечественники, требуя удалить компромат. Кстати, айфон девушка не взяла, заявив, что он ей не нужен, а парня просто поцеловала, потому что он ей понравился.


Кто же избавляется от контента, который приносит просмотры? Вот и Шучеров пропустил угрозы мимо ушей, за что и поплатился.


12 февраля пранкера избили в автобусе в центре Санкт-Петербурга. Блогер, увидев подозрительных мужчин, неотрывно следивших за ним, подошёл узнать, в чём, собственно, дело - и получил ответ, понятный без слов. У Шучерова отобрали телефон и избили, применив, по его словам, в том числе, электрошокер.



Напавших на блогера задержали, а сам он считает, что поступает абсолютно правильно. Потому видео удалять не собирается. "Считаю, что правда на моей стороне. Задержать [нападавших] помогли прохожие, удерживали, чтобы они не убежали. Двое задержаны, сейчас в участке. Ищет ли полиция остальных? Не знаю. Не помню, что они говорили по поводу видео. Они просто говорили: «Он блогер, хватит снимать». И начали избивать. Постоянно продолжаются угрозы, создаются группы. Мне знакомые говорили, что в эти группы вступают ребята и скидывают мое местоположение. Награды там назначают. Пишут друг другу любую информацию", — жалуется Шучеров СМИ.



Кстати, поддерживают пранкера далеко не все. Есть интернет-пользователи, которые считают, что блогер получил по заслугам.




Другие уверены, что хулиганам из стран ближнего зарубежья нужен только повод. А уж расправиться с неугодным они мастера, которым наброситься толпой на одного - раз плюнуть.


Впрочем, синяки и ссадины - лишний повод "запилить" еще один ролик и выложить его на свой канал в Ютубе. Ведь именно этим занимается Шучеров, три года кряду придумывая провокации и снимая их на камеру в Санкт-Петербурге.

Источник:

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Метки: phone   prank   Шучеров   блогер   видео   избили   непристойное предложение   полиция   
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40  комментариев
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17k
Наталья 2 часа назад
Я считаю, что этот блогер получил по заслугам.
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3k
Алекс 2 минуты назад
мало получил...
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8k
SuperTroll 7 минут назад
Все эти блогеры-полупокеры, занимаются всей это херней от бесделия. Получил по заслугам 100% правильно. На завод бездельников или поля пахать!)
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9k
Dabus 14 минут назад
Таджики конечно очень добрые, но только в самом Таджикистане если девушка приедет в другой город одна и будет там пытаться жить и работать - шанс что её изнасилуют или попытаются продать в притон в первую же неделю 95%. И полиция местная никаких заявлений от неё не примет, потому что слову мужчины в исламской стране верят по определению больше чем женскому.
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280
Странник 14 минут назад
Надеюсь для блогера это не последнее приключение подобного рода
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3k
VPJ 14 минут назад
Как же заипали эти понаехавшие. Если самка согласна трахнуться за ....цену, то она и должна получить материальные блага, а не весь аул. Ишь, джаляб котак, за честь они борются. Ишакоёбы.
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3k
kleyman 14 минут назад
Ок, парни айфон забрал, а переспали с блоггером?
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7k
Том Сойер 16 минут назад
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19
ЛогинПароль 18 минут назад
Как он вообще до сих пор живой?
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1k
Вадим Аполонов 23 минуты назад
Так идеально же, петух-блогер получил и ещё скорее всего получит, всех чурок депортировать к чёрту, просто супер же, ситуация вообще минусов не имеет.
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455
Dima Udo 24 минуты назад
А че не попробовал чеченским девушкам предложить Айфон?
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13k
butata Полчаса назад
Заводы стоят. Одни блогеры в стране
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1k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
К таджикам симпатий особых не испытываю, но к этому типу не испытываю ничего, кроме отвращения. Ублюдок, оскорбляющий девушку и бегущий жаловаться в полицию, что справедливо получил по @блу.
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5k
5 копеек Полчаса назад
Дешёвых блогеров (независимо от национальности) и их дебильных подписчиков жизнь утилизирует. Впрочем, иногда экзекуция весьма успешно катализирует и сам процесс. Ну, а стадный национализм (конечно, в светском государстве) подлежит обязательному тотальному контролю правоохранительными институтами. Как-то так. (Пардон за умничанье, ...так "вырвалось"...
)
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9k
Бритва Полчаса назад
хотел секс - получил секс.
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1k
neskaju20 36 минут назад
Зачем заднеприводной предлает секс девушкам?
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4k
Вячеслав 39 минут назад
Глядя на рожу этого лентяя я сначала подумал, что это баба какая-то, или в крайнем случае лесбиянка страшная
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60
Сергей.РФ 39 минут назад
чувство собственного достоинства-атрофированы напрочь.
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4k
Вячеслав 46 минут назад
Жаль, что сейчас нет статьи за тунеядство, как раньше.
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15k
куджо 47 минут назад
за что боролся на то и напоролся
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11
Александр Шевченко 49 минут назад
Защитники таджиков, тут недавно пост был, как как к несовершеннолетней девочке пристали таджики и избили парня что заступился. А здесь вполне взрослый эпизод, парень к стати весьма рискует с телефоном ст. 240 УК, это вовлечение в проституцию и тут не языком чесать нужно и драться (нарушая закон), а писать заявление. Вот тогда появятся извинения А так надеюсь что мартышек, как минимум посадят.
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190
Иванов Александр Шевченко 36 минут назад
Подобное происходит куда чаще чем тут постят. Вот вчера например в Чертаново
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11
Александр Шевченко Иванов Минуту назад
Отож есть полиция, для разбора полётов, а со свои порядки наводить - дома, там пусть объясняют мама с папой и родня. Слишком мягок к мигрантам закон, должен за правонарушения, пачками выдавать волчьи билеты, тогда и порядок будет и нос задирать не будут, дома они столько не заработают и не научатся работать как здесь, если повезёт может стало доверять пасти.
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