«Кукарекающего полицейского» задержали и доставили в отделение

Он извинился и попросил «не принимать его шутки близко к сердцу».
Недавно в Ток-Ток появилась новая звезда. «Полицейский», который пляшет под веселую музыку, кукарекает за донаты, играет в футбол… В общем, развлекает народ.
Видосы разошлись по Сети, а этот персонаж стал быстро набирать популярность и подписчиков. Но не учел, что настоящие сотрудники таких приколов не оценят.
Так и получилось - силовики из службы собственной безопасности МВД с интересом посмотрели его скетчи, узнали, где он живет, и приехали в гости. Выяснилось: это житель Белгородской области, 1988 года рождения, никогда не служил и никакого отношения к полиции не имеет.
Для раскрутки аккаунта он придумал хитрый план: купить форму в «Военторге», закукарекать, сплясать перед камерой и так привлечь к себе внимание. Он действительно его привлек, но не совсем то, которое хотел. Конечно, никаких жестких мер против «блогера» принимать не будут - просто выпишут штраф по административной статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия».
И по старой доброй традиции: он извинился, раскаялся, и попросил не принимать все близко к сердцу.
Тик-Ток головного мозга.
Источник:
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Отряд: обыкновенный.
А вот если актер оденет киношную форму и, например, пойдет по рынку мзду с торговцев собирать, то тогда точно а-та-та сделают. В т.ч. и за "незаконное ношение формы".
Тут может быть разве что вопрос с разными "реконструкторами", шляющимся по городу в самой разной форме, но и они, опять же, себя за реальных сотрудников или военных при этом не выдают. Так что, если не будут наглеть - ничего страшного с ними не произойдет.