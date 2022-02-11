«Кукарекающего полицейского» задержали и доставили в отделение

Видосы разошлись по Сети, а этот персонаж стал быстро набирать популярность и подписчиков. Но не учел, что настоящие сотрудники таких приколов не оценят.

Так и получилось - силовики из службы собственной безопасности МВД с интересом посмотрели его скетчи, узнали, где он живет, и приехали в гости. Выяснилось: это житель Белгородской области, 1988 года рождения, никогда не служил и никакого отношения к полиции не имеет.