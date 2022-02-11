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«Кукарекающего полицейского» задержали и доставили в отделение

«Кукарекающего полицейского» задержали и доставили в отделение (2 фото + 4 видео)

Автор:
11 февраля 2022 13:00
Сообщество : Жить в России
Метки: блогер   видео   полиция   прикол   тик ток   форма   
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Он извинился и попросил «не принимать его шутки близко к сердцу».

Недавно в Ток-Ток появилась новая звезда. «Полицейский», который пляшет под веселую музыку, кукарекает за донаты, играет в футбол… В общем, развлекает народ.


Видосы разошлись по Сети, а этот персонаж стал быстро набирать популярность и подписчиков. Но не учел, что настоящие сотрудники таких приколов не оценят.

Так и получилось - силовики из службы собственной безопасности МВД с интересом посмотрели его скетчи, узнали, где он живет, и приехали в гости. Выяснилось: это житель Белгородской области, 1988 года рождения, никогда не служил и никакого отношения к полиции не имеет.

Для раскрутки аккаунта он придумал хитрый план: купить форму в «Военторге», закукарекать, сплясать перед камерой и так привлечь к себе внимание. Он действительно его привлек, но не совсем то, которое хотел. Конечно, никаких жестких мер против «блогера» принимать не будут - просто выпишут штраф по административной статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия».

И по старой доброй традиции: он извинился, раскаялся, и попросил не принимать все близко к сердцу.

Тик-Ток головного мозга.

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Метки: блогер   видео   полиция   прикол   тик ток   форма   
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19  комментариев
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20k
Дмитрий К. 3 часа назад
Взрослый мужик, а вместо мозга вата набита. Дебил.
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8k
Hunson Abadeer 39 минут назад
знаете, то что есть такие идиоты как он уже в принципе не удивляет.... Меня больше пугают те кто смотрит это и одобряют!!!
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13k
Seoray 40 минут назад
33/34 года, а выглядит на 45. Явно ведет нездоровый образ жизни
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96
MidMaster Час назад
Интересно, какой недуг заставил его потерять уважение к самому себе
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8k
Алексей Час назад
интересно его в полиции о.т.п.и.з.д.или или он сам раскаялся?
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2k
Мрачный Жнец Час назад
Вид: дебил.
Отряд: обыкновенный.
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84
eutace Час назад
а форма у него была точь-в-точь как настоящая? или только напоминала форму работника полиции?
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
Хорошее начало карьеры: можно к либералам и прочим шатателям режима примкнуть, а можно к петухам... все двери открыты!
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11k
Inlex 2 часа назад
Штраф заплатит, но думаю что с ним так поговорили и такое пообещали что он ментовскую тему как и самих ментов будет обходить десятой дорогой.
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2k
Bobbus 2 часа назад
Как тотон плохо для своих 34 выглядит и соображает)))
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Прямо петух какой-то
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9k
antonium 3 часа назад
Так давайте еще всех актеров тоже привлечем по административной статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия». И все кто сериальные и из фильмов художественных и из юмористических передач. Или "вы не понимаете это другое"?

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7k
Влад 3 часа назад
33 года, выглядит на 50...
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