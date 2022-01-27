В Каире избили путешественника и блогера из России за фотоснимки из трущоб

Мужчина набросился на Арсения, ударил и вырвал фотоаппарат, пытаясь разбить устройство. Блогер пытался объяснить, что он просто турист, но это не возымело никакого действия - ревнивец решил свести счеты с обидчиком.

"Пытаюсь вырвать фотоаппарат, но он бьет меня по лицу, падаю на землю, он размахивается камерой, желая разбить, я хватаю булыжник и бью его со всей дури по лицу. Он падает, наконец, отпустив камеру", - написал пострадавший в своем instagram.

На подмогу к местному жителю прибежали двое его друзей - его закидали камнями, а один булыжник прилетел Арсению по затылку. Котову удалось сбежать и обратиться к больницу, где врачи зашили ему голову и констатировали сотрясение мозга. После Арсений и местный житель были задержаны египетской полицией и доставлены в участок, где фотограф провел всю ночь.

Теперь из-за фотографий района Каира им хочет заняться Служба безопасности Египта, это такое местное ФСБ (public security).

"Пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации. Посольство после 5 звонков мне не оказало никакой помощи и никого не прислало. Меня держат в полицейском участке Manshee Noser в Каире", - сообщил Арсений.