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В Каире избили путешественника и блогера из России за фотоснимки из трущоб

В Каире избили путешественника и блогера из России за фотоснимки из трущоб (2 фото)

Автор:
27 января 2022 13:10
Сообщество : Путешествия
Метки: Арсений Котов   блогер   драка   египет   каир   полиция   трущобы   
2334
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Популярного блогера Арсения Котова избили в Каире в Египте. Местный житель подумал, что блогер сфотографировал его жену и решил "наказать" обидчика.

Мужчина набросился на Арсения, ударил и вырвал фотоаппарат, пытаясь разбить устройство. Блогер пытался объяснить, что он просто турист, но это не возымело никакого действия - ревнивец решил свести счеты с обидчиком.

"Пытаюсь вырвать фотоаппарат, но он бьет меня по лицу, падаю на землю, он размахивается камерой, желая разбить, я хватаю булыжник и бью его со всей дури по лицу. Он падает, наконец, отпустив камеру", - написал пострадавший в своем instagram.

На подмогу к местному жителю прибежали двое его друзей - его закидали камнями, а один булыжник прилетел Арсению по затылку. Котову удалось сбежать и обратиться к больницу, где врачи зашили ему голову и констатировали сотрясение мозга. После Арсений и местный житель были задержаны египетской полицией и доставлены в участок, где фотограф провел всю ночь.

Теперь из-за фотографий района Каира им хочет заняться Служба безопасности Египта, это такое местное ФСБ (public security).

"Пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации. Посольство после 5 звонков мне не оказало никакой помощи и никого не прислало. Меня держат в полицейском участке Manshee Noser в Каире", - сообщил Арсений.

«Ребят, тут вообще жопа. Теперь, после бессонной ночи, с сотрясением мозга, мной хочет заняться public security из-за фотографий гнилого района, пожалуйста позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации. Посольство после 5 звонков мне не оказало никакой помощи и никого не прислало. Меня держат в полицейском участке Manshee Noser в Каире», — пишет Котов в своем Instagram.

Об этой истории рассказывает телеграм-канал Readovka.

Арсений Котов — фотограф из Самары. Он путешествует по миру, специализируется на съемке объектов советского модернизма.

Источник:

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Метки: Арсений Котов   блогер   драка   египет   каир   полиция   трущобы   
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34k
Опаньки 2 часа назад
популярный блоггер, который даже не гуглится на ютубе )))
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104k
Фима Петров Полчаса назад
Ну и чо? Хотел лайков содрать? Содрал. Теперь сиди и не свисти. Никто тебя не заставлял хренью заниматься. Мля, ну никто работать не хочет! Все - блогеры, мля
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5k
Wadim Полчаса назад
Отвратительный город, мерзкий и вонючий в прямом смысле слова. Трупы коров рядом с недостроенными домами, кучи сжигаемого мусора. На фото трудно передать, но поверьте - это так
Солнца не видно из-за вечного смрада над городом, хотя иногда бывает. Контраст отличный, до вьезда в город солнце светило как и во всём остальном Египте - отлично (последняя фотка)

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16k
sssss3 Полчаса назад
Ну ещё-б в Мексике пришёл поснимать базу наркокартеля, а потом удивлялся скоротечности жизни и отсутствию обезболивающих при отрубании рук ржавым мачете......
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4k
Сергей С 40 минут назад
Блохеру туда и дорога.
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447
Павел Ру 46 минут назад
Комментарии конечно жесть.

Я подписан на Арсения. Он очень крутой фотограф. Этот не тот блогер, как влад, проси господи, бумага или, как всякие дегенераты пранкеры

Инстаграм - это всего лишь выставка работ. Это очень хорошо, что у писателей, фотографов, музыкантов есть площадки, где они могут своё творчество донести людям.

Его работы вполне можно выставить на фишках в виде поста. И этот пост соберёт множество восторженных комментариев. Народу будет спорить о мрачности или разрухе, конечно появится срач патриотов и либералов.

Но не отнять одного - он очень крутой фотохудожник!
Комментарии конечно жесть. Я подписан на Арсения. Он очень крутой фотограф. Этот не тот блогер, как влад, проси господи, бумага или, как всякие дегенераты пранкеры Инстаграм - это всего лишь выставка работ. Это очень хорошо, что у писателей, фотографов, музыкантов есть площадки, где они могут своё творчество донести людям. Его работы вполне можно выставить на фишках в виде поста. И этот пост соберёт множество восторженных комментариев. Народу будет спорить о мрачности или разрухе, конечно появится срач патриотов и либералов. Но не отнять одного - он очень крутой фотохудожник!
Комментарии конечно жесть. Я подписан на Арсения. Он очень крутой фотограф. Этот не тот блогер, как влад, проси господи, бумага или, как всякие дегенераты пранкеры Инстаграм - это всего лишь выставка работ. Это очень хорошо, что у писателей, фотографов, музыкантов есть площадки, где они могут своё творчество донести людям. Его работы вполне можно выставить на фишках в виде поста. И этот пост соберёт множество восторженных комментариев. Народу будет спорить о мрачности или разрухе, конечно появится срач патриотов и либералов. Но не отнять одного - он очень крутой фотохудожник!
Комментарии конечно жесть. Я подписан на Арсения. Он очень крутой фотограф. Этот не тот блогер, как влад, проси господи, бумага или, как всякие дегенераты пранкеры Инстаграм - это всего лишь выставка работ. Это очень хорошо, что у писателей, фотографов, музыкантов есть площадки, где они могут своё творчество донести людям. Его работы вполне можно выставить на фишках в виде поста. И этот пост соберёт множество восторженных комментариев. Народу будет спорить о мрачности или разрухе, конечно появится срач патриотов и либералов. Но не отнять одного - он очень крутой фотохудожник!
Комментарии конечно жесть. Я подписан на Арсения. Он очень крутой фотограф. Этот не тот блогер, как влад, проси господи, бумага или, как всякие дегенераты пранкеры Инстаграм - это всего лишь выставка работ. Это очень хорошо, что у писателей, фотографов, музыкантов есть площадки, где они могут своё творчество донести людям. Его работы вполне можно выставить на фишках в виде поста. И этот пост соберёт множество восторженных комментариев. Народу будет спорить о мрачности или разрухе, конечно появится срач патриотов и либералов. Но не отнять одного - он очень крутой фотохудожник!
Комментарии конечно жесть. Я подписан на Арсения. Он очень крутой фотограф. Этот не тот блогер, как влад, проси господи, бумага или, как всякие дегенераты пранкеры Инстаграм - это всего лишь выставка работ. Это очень хорошо, что у писателей, фотографов, музыкантов есть площадки, где они могут своё творчество донести людям. Его работы вполне можно выставить на фишках в виде поста. И этот пост соберёт множество восторженных комментариев. Народу будет спорить о мрачности или разрухе, конечно появится срач патриотов и либералов. Но не отнять одного - он очень крутой фотохудожник!
Комментарии конечно жесть. Я подписан на Арсения. Он очень крутой фотограф. Этот не тот блогер, как влад, проси господи, бумага или, как всякие дегенераты пранкеры Инстаграм - это всего лишь выставка работ. Это очень хорошо, что у писателей, фотографов, музыкантов есть площадки, где они могут своё творчество донести людям. Его работы вполне можно выставить на фишках в виде поста. И этот пост соберёт множество восторженных комментариев. Народу будет спорить о мрачности или разрухе, конечно появится срач патриотов и либералов. Но не отнять одного - он очень крутой фотохудожник!
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447
Павел Ру 46 минут назад
Я бы с огромным удовольствием посмотрел что он наснимал в Египте. Уверен, это очень увлекательно.
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6k
Pravednik84 49 минут назад
Мдя, упал уровень подготовки смены Петрова и Боширова)))
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8k
vit 51 минуту назад
Длбам главное что это блогер и что он выглядит как чмо.
А что это соотечественник и гражданин их же страны, на которого посольство плевало с высокой колокольни - это пофиг.
Пздц поколение выросло...
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447
Павел Ру vit Полчаса назад
А ещё прикол, что он никакой не блогер, а просто очень крутой фотограф, на которого подписаны сотни тысяч людей благодаря его таланту.

Комментарии в теме конечно мрак. Сборище Швондеров.
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1k
patrik1313 51 минуту назад
Хорошо, что не сожрали.
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2k
Яков 52 минуты назад
Варламов без бигудей
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11k
Karelian 54 минуты назад
Вот это лохматое чудов(уёб)ище с немытой головой - популярный блохер??? Судя по внешности от должен уже минимум месяц где-нибудь у чукчей жить, а не в Египте.
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−58
циновер 58 минут назад
ну и в чем они не правы?
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2k
Лёха Час назад
Если он блоХер, то мало ему наваляли ...
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11k
K7OO Час назад
Самого главного тут как раз и нет. Где фотки жены этого местного жителя, чтобы понимать, из-за чего вся байда началась? Я так понял, это была супермодель, коли у этого кренделя так люто бомбануло.))
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37k
jonnyD Час назад
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1k
Атомный Крот Час назад
Ну, положим, объектов советского модернизма в египетских трущобах не так чтобы очень уж много можно найти.

А в современных терминах реакцию египтянина вполне можно объяснить "защитой персональных данных".

Неслучайно Гугл на своих картах всегда лица прохожих замазывает. Ну и так-то, формально нужно разрешения у человека спрашивать, прежде чем его сфотографировать.

Просто в сильно затоптанных туристами местах на это никто не обращает внимания, хотя и там могут найтись недовольные (помню, как-то уличный шарманщик старательно лицо свое закрывал, когда я его фотографировал), а в стороне от туристских троп вариантов реакции может быть больше.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Сотрясение мозга? А было чему сотрясаться?
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28k
gfjhtgfjhf 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
RRK 2 часа назад
Кто нибудь, напиши в public security что этот блогер агент госдепа))
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262
Leon Rom 2 часа назад
Н-да... Задолбали эти бездельники-блогхеры!
Ну нефиг лезть к людям со своей камерой без спросу! Это ж элементарно!
PS А тем более - к мусульманам!
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558
Bendix 2 часа назад
Вот ведь долбень. ВСЕ, кто в советские времена ездили работать в северную Африку, первым делом рассказывали о том, что не только сфтографировать, но и посмотреть на бабу местную - харам. Слайды с бабами были супер-редкостью. А он ещё и в гадюшник попёрся. В такой ситуации МИД любой страны морду ящиком сделает. Мудиле - мудацкое.
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