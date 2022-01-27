В Каире избили путешественника и блогера из России за фотоснимки из трущоб

Популярного блогера Арсения Котова избили в Каире в Египте. Местный житель подумал, что блогер сфотографировал его жену и решил "наказать" обидчика.
Мужчина набросился на Арсения, ударил и вырвал фотоаппарат, пытаясь разбить устройство. Блогер пытался объяснить, что он просто турист, но это не возымело никакого действия - ревнивец решил свести счеты с обидчиком.
"Пытаюсь вырвать фотоаппарат, но он бьет меня по лицу, падаю на землю, он размахивается камерой, желая разбить, я хватаю булыжник и бью его со всей дури по лицу. Он падает, наконец, отпустив камеру", - написал пострадавший в своем instagram.
На подмогу к местному жителю прибежали двое его друзей - его закидали камнями, а один булыжник прилетел Арсению по затылку. Котову удалось сбежать и обратиться к больницу, где врачи зашили ему голову и констатировали сотрясение мозга. После Арсений и местный житель были задержаны египетской полицией и доставлены в участок, где фотограф провел всю ночь.
Теперь из-за фотографий района Каира им хочет заняться Служба безопасности Египта, это такое местное ФСБ (public security).
"Пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации. Посольство после 5 звонков мне не оказало никакой помощи и никого не прислало. Меня держат в полицейском участке Manshee Noser в Каире", - сообщил Арсений.
«Ребят, тут вообще жопа. Теперь, после бессонной ночи, с сотрясением мозга, мной хочет заняться public security из-за фотографий гнилого района, пожалуйста позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации. Посольство после 5 звонков мне не оказало никакой помощи и никого не прислало. Меня держат в полицейском участке Manshee Noser в Каире», — пишет Котов в своем Instagram.
Об этой истории рассказывает телеграм-канал Readovka.
Арсений Котов — фотограф из Самары. Он путешествует по миру, специализируется на съемке объектов советского модернизма.
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Солнца не видно из-за вечного смрада над городом, хотя иногда бывает. Контраст отличный, до вьезда в город солнце светило как и во всём остальном Египте - отлично (последняя фотка)
Я подписан на Арсения. Он очень крутой фотограф. Этот не тот блогер, как влад, проси господи, бумага или, как всякие дегенераты пранкеры
Инстаграм - это всего лишь выставка работ. Это очень хорошо, что у писателей, фотографов, музыкантов есть площадки, где они могут своё творчество донести людям.
Его работы вполне можно выставить на фишках в виде поста. И этот пост соберёт множество восторженных комментариев. Народу будет спорить о мрачности или разрухе, конечно появится срач патриотов и либералов.
Но не отнять одного - он очень крутой фотохудожник!
А что это соотечественник и гражданин их же страны, на которого посольство плевало с высокой колокольни - это пофиг.
Пздц поколение выросло...
Комментарии в теме конечно мрак. Сборище Швондеров.
А в современных терминах реакцию египтянина вполне можно объяснить "защитой персональных данных".
Неслучайно Гугл на своих картах всегда лица прохожих замазывает. Ну и так-то, формально нужно разрешения у человека спрашивать, прежде чем его сфотографировать.
Просто в сильно затоптанных туристами местах на это никто не обращает внимания, хотя и там могут найтись недовольные (помню, как-то уличный шарманщик старательно лицо свое закрывал, когда я его фотографировал), а в стороне от туристских троп вариантов реакции может быть больше.
Ну нефиг лезть к людям со своей камерой без спросу! Это ж элементарно!
PS А тем более - к мусульманам!