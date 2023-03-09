В Липецке женщины получили на 8 марта подарки с гранатами Ф-1

И записками с угрозами: «Судный день настал!»
В Липецке помощнику прокурора Советского района прислали букет с цветами. Внутри была граната Ф-1 и записка с угрозами. Ещё одной девушке принесли коробку, в ней также была граната и записка. Аналогичный «подарок» прислали жене директора завода станков по чистке металлов. Вот видео - его она записала перед тем, как получила «подарок»:
Источник:
Гранаты оказались муляжом, но всё равно страху девушки натерпелись. Они позвонили в полицию и на каждый вызов силовики выезжали вместе с сапёрами.
Источник:
Установлено, что курьеры к этому отношения не имеют, они только делали доставку по адресу, который им указали. Но выяснили, что первый букет курьеру передала неизвестная женщина, сейчас её ищут.
В тот же день было ещё два таких же случая: один из «подарков» с гранатой принесли в дом, где живёт депутат липецкого Облсовета и передали его соседу по лестничной клетке. Тот открыл коробку, прочитал начало записки: «Судный день настал!» и немедленно позвонил в полицию. Граната в коробке тоже оказалась муляжом.
Всего же посылки пришли по пяти адресам в Липецке:
1) 12:10 — проспект Победы, дом 3;
2) 13:48 — улица Стаханова, дом 59;
3) 14:25 — проспект Победы, дом 106;
4) 17:04 — улица Коммунальная, дом 9;
5) 18:05 — улица Желябова, дом 12.
Возбуждено уголовное дело, виновников ищут.
Источник:
- В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
- Волгоградцы пообещали "сжечь" и "закопать живьем" парня из-за странного наряда на корпоратив
- В штаб-квартире польской полиции в Варшаве взорвался гранатомёт из Украины
- «Мы в рабстве»: сибирячка в коробке из-под помидоров нашла послание с просьбой о помощи
- "За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не возьмут в армию