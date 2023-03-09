В Липецке женщины получили на 8 марта подарки с гранатами Ф-1

В тот же день было ещё два таких же случая: один из «подарков» с гранатой принесли в дом, где живёт депутат липецкого Облсовета и передали его соседу по лестничной клетке. Тот открыл коробку, прочитал начало записки: «Судный день настал!» и немедленно позвонил в полицию. Граната в коробке тоже оказалась муляжом.

Всего же посылки пришли по пяти адресам в Липецке:

1) 12:10 — проспект Победы, дом 3;

2) 13:48 — улица Стаханова, дом 59;

3) 14:25 — проспект Победы, дом 106;

4) 17:04 — улица Коммунальная, дом 9;

5) 18:05 — улица Желябова, дом 12.

Возбуждено уголовное дело, виновников ищут.