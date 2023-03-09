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В Липецке женщины получили на 8 марта подарки с гранатами Ф-1

В Липецке женщины получили на 8 марта подарки с гранатами Ф-1

Автор:
09 марта 2023 14:09
Сообщество : Криминал
Метки: f-1   Угрозы   граната   записка   липецк   муляж   подарок   полиция   саперы   цветы   
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И записками с угрозами: «Судный день настал!»

В Липецке помощнику прокурора Советского района прислали букет с цветами. Внутри была граната Ф-1 и записка с угрозами. Ещё одной девушке принесли коробку, в ней также была граната и записка. Аналогичный «подарок» прислали жене директора завода станков по чистке металлов. Вот видео - его она записала перед тем, как получила «подарок»:

Гранаты оказались муляжом, но всё равно страху девушки натерпелись. Они позвонили в полицию и на каждый вызов силовики выезжали вместе с сапёрами.

Установлено, что курьеры к этому отношения не имеют, они только делали доставку по адресу, который им указали. Но выяснили, что первый букет курьеру передала неизвестная женщина, сейчас её ищут.

В тот же день было ещё два таких же случая: один из «подарков» с гранатой принесли в дом, где живёт депутат липецкого Облсовета и передали его соседу по лестничной клетке. Тот открыл коробку, прочитал начало записки: «Судный день настал!» и немедленно позвонил в полицию. Граната в коробке тоже оказалась муляжом.

Всего же посылки пришли по пяти адресам в Липецке:

1) 12:10 — проспект Победы, дом 3;

2) 13:48 — улица Стаханова, дом 59;

3) 14:25 — проспект Победы, дом 106;

4) 17:04 — улица Коммунальная, дом 9;

5) 18:05 — улица Желябова, дом 12.

Возбуждено уголовное дело, виновников ищут.

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Метки: f-1   Угрозы   граната   записка   липецк   муляж   подарок   полиция   саперы   цветы   
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5  комментариев
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Дмитрий К. Час назад
По-любому хохляцкие мрази.
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Джонни 21 минуту назад
хорошо бы еще службы доставки выепали, чтоб не брали предметы у неизвестных лиц.
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