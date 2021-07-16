«Мы в рабстве»: сибирячка в коробке из-под помидоров нашла послание с просьбой о помощи

Жительница Новосибирска купила в супермаркете помидоры черри, в коробке с которыми обнаружила записку с текстом: "Помогите, мы в рабстве". Изучив надпись на упаковке, шокированная покупательница выяснила, что поставщиком является ООО «Овощи Ставрополья», которое в свою очередь принадлежит агропромышленному холдингу «Экокультура».

«Приехали на дачу, через какое-то время сели за стол. Едим, едим, первый ряд съели, а я гляжу, под помидорами что-то написано, как вкладыш. Сначала я подумала, что это розыгрыш. Достаю записку, а там написано: «Помогите, мы в рабстве». Теперь всем знакомым звоню и спрашиваю, что делать. Я понимаю, что я не могу это взять и просто выкинуть. Я представляю какие-то рабочие дома. Говорят, что в Ставрополье это процветает», - рассказала местному изданию женщина.