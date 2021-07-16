«Мы в рабстве»: сибирячка в коробке из-под помидоров нашла послание с просьбой о помощи

Овощи выращены на юге России. Полиция начала проверку.
Жительница Новосибирска купила в супермаркете помидоры черри, в коробке с которыми обнаружила записку с текстом: "Помогите, мы в рабстве". Изучив надпись на упаковке, шокированная покупательница выяснила, что поставщиком является ООО «Овощи Ставрополья», которое в свою очередь принадлежит агропромышленному холдингу «Экокультура».
«Приехали на дачу, через какое-то время сели за стол. Едим, едим, первый ряд съели, а я гляжу, под помидорами что-то написано, как вкладыш. Сначала я подумала, что это розыгрыш. Достаю записку, а там написано: «Помогите, мы в рабстве». Теперь всем знакомым звоню и спрашиваю, что делать. Я понимаю, что я не могу это взять и просто выкинуть. Я представляю какие-то рабочие дома. Говорят, что в Ставрополье это процветает», - рассказала местному изданию женщина.
Сибирячка отправилась с находкой в полицию, но писать заявление отказалась. Тем не менее, поступившую информацию в отделе зарегистрировали и инициировали проверку.
Журналистам удалось связаться с холдингом «Экокультура», но там этот инцидент назвали дурацкой шуткой и вбросом.
«Это явно какая-то дурацкая шутка. Вообще больше похоже на вброс конкурентов. Конкуренция на рынке большая, а наша компания серьезная. Мы — лидер тепличного производства. Очень это странно, поскольку всё у нас роботизировано — то есть все фасовки доверены машинам. Само собой, в рабстве мы никого не держим», - сообщили в пресс-службе холдинга.
Еще одна похожая история, но со счастливым концом, произошла в Москве. Гражданка Индонезии во время вакцинации оставшись наедине с медсестрой, рассказала, что у нее отобрали паспорт и она уже два года находится рабстве. Медработница сообщила об этом в общественную организацию "Альтернатива", которая занимается вызволением невольников по всей России. Ее сотрудники совместно с полицией вызволили девушку и поместили в "гостевую" комнату в офисе движения по борьбе с рабством. Однако владелец спа-салона, в котором индонезийка работала массажисткой, документы все еще не вернул.
Источник:
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Представляю следователя звонящнго подозреваемому - "Вы на прошлой недели не убивали гражданина Сидорова? Нет? Ну хорошо. Спасибо. До свидания.
- Нэт!
- Ну, на нет и суда нет!
...Как то так
В целом от этой страны многого не жду, нет денег и связей права у меня одни, есть такие права другие... или те же самые, но по другому.
А повсеместной справедливости в этой стране я не жду, и в армении её нет и в Белоруссии и в других бывших союзных республиках, или я не правду написал?
Кадыров покрывает
16.07.2021
Немытые ели?