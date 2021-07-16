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Сообщество Треники&Вареники 2977 постов • 1064 подписчика подписаться
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«Мы в рабстве»: сибирячка в коробке из-под помидоров нашла послание с просьбой о помощи

«Мы в рабстве»: сибирячка в коробке из-под помидоров нашла послание с просьбой о помощи (4 фото)

Автор:
16 июля 2021 13:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новосибирск   записка   находка   полиция   помидоры   рабство   
5360
4

Овощи выращены на юге России. Полиция начала проверку.

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Метки: Новосибирск   записка   находка   полиция   помидоры   рабство   
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36  комментариев
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47k
parallax 2 часа назад
Куясе проверка. Позвонили и спросили.
Представляю следователя звонящнго подозреваемому - "Вы на прошлой недели не убивали гражданина Сидорова? Нет? Ну хорошо. Спасибо. До свидания.
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14k
vikklu 23 минуты назад
Какой профессионализЬм органов! Приходит сигнал о преступлении, они звонят предполагаемому преступнику и спрашивают, делал? Он, ессно, отвечает, нееет. Ну на нет и суда нет. Можно и на Фишки скинуть, обнародовать, так сказать информацию.
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8k
shimpansky Полчаса назад
- Подсудимый, считаете ли вы себя виновным?
- Нэт!
- Ну, на нет и суда нет!
...Как то так
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624
alex 39 минут назад
Они связались с пресс службой. Им ответили, нет. Ну нет, значить нет. Я правильно понял, что на этом все и закончилось ?
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34k
Лесли 🥰 50 минут назад
В смысле позвонили и спросили?? Ага и интересно, они че ожидали в ответ услышать, - Да мы держим людей в рабстве! Простите нас, мы так больше не будем! Так что ли?! А если там реально так происходит!? Ужас и беспредел...
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5k
Серега Час назад
"всё у нас роботизировано". Знаем знаем, как роботизированно.
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1k
ВазгенСемёнович Час назад
В России никогда не было рабства, только крепостное право и добровольно-принудительный труд :)

В целом от этой страны многого не жду, нет денег и связей права у меня одни, есть такие права другие... или те же самые, но по другому.
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2k
Стоша Час назад
заявление оставлять видимо побоялась, но без него у нас органы ничего не делают, пара моментов не вяжется
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4k
Иван 2 часа назад
...сообщили в пресс-службе холдинга, держа пальцы крестиком.
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11k
Bill 2 часа назад
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1k
Moon24 2 часа назад
Южане вообще опасная нелюдь - сплошные коррупция , кумовство и наглость
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−17
Князь Курбский 2 часа назад
В Чечне ок 40 тысяч русских на кирпичных заводиках в рабстве
Кадыров покрывает
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−17
Князь Курбский Кружок Час назад
Правозащитные организация
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−16
горби 2 часа назад
путенская, прогрессивная россия
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9k
Antique computer 2 часа назад
"едим, едим, первый ряд съели, а я гляжу, под помидорами что-то написано, как вкладыш."

Немытые ели?
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−17
Князь Курбский Antique computer 2 часа назад
Я не мою
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−17
Князь Курбский Fat Lynx Час назад
Если хочет
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