В Москве на двери подъезда поставили растяжку с гранатой

Но это не единственное происшествие с гранатой. Сегодня в Домодедово арестовали мужика, который забежал в местный военкомат, пригрозил его взорвать и скрылся. Его машину остановили на Набережной улице и горе-взрывателя скрутили. С собой у него была граната Ф-1.