В Москве на двери подъезда поставили растяжку с гранатой

Её обнаружили жильцы и немедленно позвонили в полицию.
В Северном Бутово к двери подъезда привязали растяжку с гранатой. Чеку привязали к верёвке, а её - к ручке входной двери. Жители позвонили в полицию и на место прибыли силовики и сапёры. Гранату успешно обезвредили и сейчас выясняют, кто её установил.
Но это не единственное происшествие с гранатой. Сегодня в Домодедово арестовали мужика, который забежал в местный военкомат, пригрозил его взорвать и скрылся. Его машину остановили на Набережной улице и горе-взрывателя скрутили. С собой у него была граната Ф-1.
Источник:
Источник:
- Американка показала телёнку Красную площадь и была оштрафована
- Что за ЧВК «Рёдан» и почему она стала так популярна среди подростков
- В Москве прикрыли бойцовский клуб, организованный по всем заветам Чака Паланика
- Подростки устроили массовую драку в столичном ТЦ «Авиапарк»
- По стопам Ганнибала Лектера: в московском баре при попытке познакомиться девушка откусила парню часть уха