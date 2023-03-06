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В Москве на двери подъезда поставили растяжку с гранатой

В Москве на двери подъезда поставили растяжку с гранатой

Автор:
06 марта 2023 14:19
Сообщество : Криминал
Метки: f-1   Москва   граната   полиция   саперы   силовики   
2569
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Её обнаружили жильцы и немедленно позвонили в полицию.

В Северном Бутово к двери подъезда привязали растяжку с гранатой. Чеку привязали к верёвке, а её - к ручке входной двери. Жители позвонили в полицию и на место прибыли силовики и сапёры. Гранату успешно обезвредили и сейчас выясняют, кто её установил.

Но это не единственное происшествие с гранатой. Сегодня в Домодедово арестовали мужика, который забежал в местный военкомат, пригрозил его взорвать и скрылся. Его машину остановили на Набережной улице и горе-взрывателя скрутили. С собой у него была граната Ф-1.

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Метки: f-1   Москва   граната   полиция   саперы   силовики   
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6  комментариев
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294
KEEREELL 20 минут назад
А почему не указали что граната страйкбольная?
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Kra 16 минут назад
надеюсь, что найдут урода... страйкбольная граната тоже может напугать нехило...
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91k
sapér Vodička 23 минуты назад
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Виталий Гедрис 42 минуты назад
Весна.
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Lexx Час назад
Я об этом думаю, что кольцо это не чека.
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August

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