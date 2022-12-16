В штаб-квартире польской полиции в Варшаве взорвался гранатомёт из Украины

Как пишут СМИ, гранатомёт был одним из подарков, которые начальник польской полиции получил во время своего рабочего визита в Украину 11-12 декабря, где он встречался с руководством украинской полиции и экстренных служб.
"Причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши стал выстрел из гранатомёта, подаренного Украиной", - об этом пишет польское издание Wyborcza со ссылкой на свои источники.
Комендант, по сообщению СМИ, получил лёгкие ранения и со вчерашнего дня находится в госпитале под наблюдением.
Польша обратилась к украинской стороне за разъяснениями. В самом помещении, где прогремел взрыв, теперь повреждён потолок.
Расследование инцидента ведется в полусекретном режиме как раз из-за помещения службы безопасности - там хранятся важные для работы полиции вещи.
С учетом того, что в случившемся тесно переплелось украинское и польское влияние, реальную степень соотношения бреда и реальности в этом определить затруднительно. Если вообще нужно.
Однако не удивимся, если завтра окажется, что все это на самом деле подстроили русские.
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И хохлы и пшеки.
Его не напрягало, что ему подарили гранатомёт, которые как бы нужны на фронте?
Что польский полицейский (не военный) официально делал вна Украине во время ведения там боевых действий?