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В штаб-квартире польской полиции в Варшаве взорвался гранатомёт из Украины

В штаб-квартире польской полиции в Варшаве взорвался гранатомёт из Украины

Автор:
16 декабря 2022 00:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Польша   Украина   варшава   гранатомёт   подарок   полиция   штаб-квартира   
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Как пишут СМИ, гранатомёт был одним из подарков, которые начальник польской полиции получил во время своего рабочего визита в Украину 11-12 декабря, где он встречался с руководством украинской полиции и экстренных служб.

"Причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши стал выстрел из гранатомёта, подаренного Украиной", - об этом пишет польское издание Wyborcza со ссылкой на свои источники.

Комендант, по сообщению СМИ, получил лёгкие ранения и со вчерашнего дня находится в госпитале под наблюдением.

Польша обратилась к украинской стороне за разъяснениями. В самом помещении, где прогремел взрыв, теперь повреждён потолок.

Расследование инцидента ведется в полусекретном режиме как раз из-за помещения службы безопасности - там хранятся важные для работы полиции вещи.

С учетом того, что в случившемся тесно переплелось украинское и польское влияние, реальную степень соотношения бреда и реальности в этом определить затруднительно. Если вообще нужно.

Однако не удивимся, если завтра окажется, что все это на самом деле подстроили русские.

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Метки: Польша   Украина   варшава   гранатомёт   подарок   полиция   штаб-квартира   
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4  комментария
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12k
Павел Бреусов 2 часа назад
Ну заехали парни краковской откушать...
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4k
Frank Borman 54 минуты назад
Знатный выбух. Жалко, что пшека не разорвало на кусочки.
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27k
Юрьевич Час назад
Сказочные долб...ы

И хохлы и пшеки.
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
А нахрена польской полиции гранатомёт в штабквартире?
Его не напрягало, что ему подарили гранатомёт, которые как бы нужны на фронте?
Что польский полицейский (не военный) официально делал вна Украине во время ведения там боевых действий?
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