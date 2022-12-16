В штаб-квартире польской полиции в Варшаве взорвался гранатомёт из Украины

"Причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши стал выстрел из гранатомёта, подаренного Украиной", - об этом пишет польское издание Wyborcza со ссылкой на свои источники.

Комендант, по сообщению СМИ, получил лёгкие ранения и со вчерашнего дня находится в госпитале под наблюдением.

Польша обратилась к украинской стороне за разъяснениями. В самом помещении, где прогремел взрыв, теперь повреждён потолок.