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В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться

В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2021 23:16
Сообщество : Криминал
Метки: Ставрополь   Угрозы   видео   девушки   домогательство   нападение   полиция   
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Бородачей уже ищет полиция.

Две жительницы Ставрополя обратились в полицию и попросили местные СМИ распространить информацию о напавших на них бородачей, которые после отказа с ними познакомиться едва не избили и угрожали им расправой.


Инцидент произошел 23 декабря. Как рассказала одна из пострадавших по имени Дарья, они подругой гуляли по городу (в районе Тухачевского рынка) и решили зайти в табачный магазин. Рядом тёрлись сомнительные личности, которые вроде как продавали ёлки к Новому году. Один из продавцов, которого товарищи называли Магой, зашёл вслед за девушками и принялся к ним приставать.


«Они были под какими-то веществами, как потом выяснилось. Мага начал лезть к моей подруге. Она начинает отпираться и просить отстать. Парни начали агрессию, стали называть мою подругу шалавой и оскорблять ее маму. Мы старались молчать, чтобы не провоцировать их еще больше, друзья Маги пытались оттащить его. Он вышел, затем вернулся и снова начал приставать к ней и пытался поцеловать», - рассказала девушка.


После того, как девушка отпрянула от "страстного" поцелуя, оскорблённый ухажёр смачно плюнул ей в лицо. Продавцу табачного магазина удалось вытолкать галантных горных джентльменов и закрыть за ними дверь на замок.


«Она вся была в его слюнях. У подруги начинается истерика, она заплакала и оттолкнула его. Мага то выходит, то заходит. Я включила камеру и начала спрашивать у Маги, зачем тот плюнул в мою подругу. Получаю ответ: «Она это заслужила, она шалава и она этого достойна». Далее он спросил, как зовут пострадавшую, я не ответила и попросила его выйти. Нецензурная брань полилась на меня. Мы в истерике пригрозили компании полицией. «Мы вас, шалав, выловим и убьем. А тебя, ублюдок (продавца) мы убьем», ответили нам парни», — поделилась Дарья.


После неудачного штурма магазина двое из нападавших уехали на такси, а третий, казавшийся более адекватным, попросил впустить его, чтобы "поговорить". Но получив отказ, принялся материть и девушек, и продавца последними словами и швыряться в окна камнями. По словам подруг, таким образом он хотел им объяснить, что его друзья ничего плохого не хотели и не сделали, ведь они были пьяными.


Самое смешное в этой истории, что одного из нападавших уже задержали. И...выписали протокол о мелком хулиганстве (ст.20.1 КоАП РФ). Впрочем, после огласки, возможно, за невиновного Магу и его товарищей правоохранители возьмутся всерьёз.


Вся история из первых рук:

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Метки: Ставрополь   Угрозы   видео   девушки   домогательство   нападение   полиция   
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35k
Гёз Уленшпигель Час назад
А Владимир Владимирович сказал (режиссёру Сокурову, как бы к тому не относится) , что не надо раскачивать лодку, иначе получим 2-ю Югославию! Дорогой Владимир Владимирович , г.а.н.д.о.н вы наш ненаглядный мы-русские давно (про Краснодарский край и Ставрополь я вообще молчу) живём в России как сербы в Косово. Может пора на это внимание обратить а не Украину и НАТу , а то скоро русских стране не окажется, что Родину защищать! Кто за кнопками ракетных стратегов будет сидеть. кадырки с дагами и магами?
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6k
Дмитрий Горчилин 14 минут назад
Абизяны оказались в среде обитания людей. И тех и других это очень напрягает. Верните абизян в среду естественного обитания!
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9k
Alex Djeff 16 минут назад
Кто им продал алкоголь? Это ж издевательство над бедными животными...
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811
vijilante 24 минуты назад
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12
F0rVVartZ 52 минуты назад
Да! Да! Да! Да!
Это Кавказ!
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1k
elf3399 54 минуты назад
Если менты не работают, отморозок всегда найдется. Любых ботанов возьми, если им ничего не грозит, распоясаются быстро.
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13k
Владислав Грецов Час назад
да уж....добрые соседи " тоже россияне "
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2k
Moon24 Час назад
Опять чурбаны , дети свиней - проституток и отцов свинопасов . Хватит толерастии , гнать дубинами на историческую родину или топить в свином навозе
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54
Raingold Fischer Час назад
В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
Даже не стал читать далее.
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571
Влад Час назад
Макаки спустились с гор в поисках самок для спаривания. Удивительно, что не начали своим говном кидаться. У обезьян есть такая привычка..
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71
__ Влад 57 минут назад
И это все что ты можешь сделать?
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