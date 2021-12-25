В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться

Две жительницы Ставрополя обратились в полицию и попросили местные СМИ распространить информацию о напавших на них бородачей, которые после отказа с ними познакомиться едва не избили и угрожали им расправой.

Инцидент произошел 23 декабря. Как рассказала одна из пострадавших по имени Дарья, они подругой гуляли по городу (в районе Тухачевского рынка) и решили зайти в табачный магазин. Рядом тёрлись сомнительные личности, которые вроде как продавали ёлки к Новому году. Один из продавцов, которого товарищи называли Магой, зашёл вслед за девушками и принялся к ним приставать.

«Они были под какими-то веществами, как потом выяснилось. Мага начал лезть к моей подруге. Она начинает отпираться и просить отстать. Парни начали агрессию, стали называть мою подругу шалавой и оскорблять ее маму. Мы старались молчать, чтобы не провоцировать их еще больше, друзья Маги пытались оттащить его. Он вышел, затем вернулся и снова начал приставать к ней и пытался поцеловать», - рассказала девушка.

После того, как девушка отпрянула от "страстного" поцелуя, оскорблённый ухажёр смачно плюнул ей в лицо. Продавцу табачного магазина удалось вытолкать галантных горных джентльменов и закрыть за ними дверь на замок.

«Она вся была в его слюнях. У подруги начинается истерика, она заплакала и оттолкнула его. Мага то выходит, то заходит. Я включила камеру и начала спрашивать у Маги, зачем тот плюнул в мою подругу. Получаю ответ: «Она это заслужила, она шалава и она этого достойна». Далее он спросил, как зовут пострадавшую, я не ответила и попросила его выйти. Нецензурная брань полилась на меня. Мы в истерике пригрозили компании полицией. «Мы вас, шалав, выловим и убьем. А тебя, ублюдок (продавца) мы убьем», ответили нам парни», — поделилась Дарья.