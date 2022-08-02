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Волгоградцы пообещали "сжечь" и "закопать живьем" парня из-за странного наряда на корпоратив

Волгоградцы пообещали "сжечь" и "закопать живьем" парня из-за странного наряда на корпоратив

Автор:
02 августа 2022 08:11
Метки: Камышин   Угрозы   корпоратив   наряд   полиция   провокация   реакция соцсетей   фото   
1176
5

Житель Камышина выложил фото в провокационной одежде и нарвался на волну хейта.

Жителя города Камышин (Волгоградской области) буквально затравили из-за фото в соцсетях. Возможно, парень хотел потроллить соотечественников или имел какие-то иные цели, размещая снимок на своей личной страничке. Кто-то из круга "доброжелателей", увидев фото, показал его в городской группе "Подслушано Камышин" в ВК и получил ожидаемый резонанс.


×

Земляки посылали проклятия и угрозы. Среди комментаторов практически не нашлось толерантных - парня обещали "сжечь", "истребить" и "закопать живьем":

  • «Не будьте столь толерантны, у него с головой не все в порядке. Таких либо лечить, либо истреблять»,
  • «Сжечь ведьму»
  • «Я не хочу, чтобы этот человек меня обслуживал... Не место таким людям в Камышине»

Разыскав страницу юноши в ВК, горожане определили, что он работает официантом в одном из местных заведений и стали готовиться ко встрече с "не таким". Администрация паблика, видя, что дело принимает нешуточный оборот, удалила запись, однако понятно, что найти нестандартного молодого человека пытливым умам не составит труда.


В соцсетях мнения по поводу этого инцидента разделились. Одни считают, что это личное дело каждого, как одеваться на корпоратив и какие снимки выкладывать в соцсети. Другие заметили, что в этом случае было бы логичным признать, что фото могут понравиться не всем.


Между тем, разглашение персональных данных, угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью преследуются по закону, однако на официальном портале Главного управления МВД по Волгоградской области пока нет сообщений о начале проверки по этим фактам. С другой стороны, подобные провокации тоже ведь можно счесть за пропаганду нетрадиционных ценностей, и тогда не поздоровится уже "виновнику торжества".

Как считаете, фишкяне, можно ли в соцсетях выкладывать подобные фото?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Камышин   Угрозы   корпоратив   наряд   полиция   провокация   реакция соцсетей   фото   
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8  комментариев
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3k
GROMOZEKA 52 минуты назад
«Одни считают, что это личное дело каждого, как одеваться на корпоратив и какие снимки выкладывать в соцсети»

Безусловно, но, есть одно НО!
Ежели ты больной идиот, то выкладывая такое в общий доступ, не удивляйся, если тебе об этом многократно напомнят
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Показать 1 ответ
−63
Thomsen 3 минуты назад
Самое смешное, что этот пид*орок своего-таки добился - его фотку таскают и обсуждают. Три миллисекунды славы на сетевых помойках он заработал. Разве не это его цель?
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6k
Джейсон Вурхиз 8 минут назад
Заднеприводный. Зарабатывает себе политубежище в европке.
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16k
Дмитрий 15 минут назад
Дебил обыкновенный. И не потому, что ходит в кружевных трусах, а потому, что выставляет их напоказ всей стране.
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17k
Алексей Теуш 22 минуты назад
Здесь должна быть фотка мужика с огнеметом, но мне лень её искать...
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834
Alex Полчаса назад
Так не получится сжечь, а потом живьем закопать.
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2k
Radugananebe 55 минут назад
Вряд ли он пришел в таком виде на корпоратив. Чистой воды провокация.
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