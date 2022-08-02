Волгоградцы пообещали "сжечь" и "закопать живьем" парня из-за странного наряда на корпоратив

Земляки посылали проклятия и угрозы. Среди комментаторов практически не нашлось толерантных - парня обещали "сжечь", "истребить" и "закопать живьем":

«Не будьте столь толерантны, у него с головой не все в порядке. Таких либо лечить, либо истреблять»,

«Сжечь ведьму»

«Я не хочу, чтобы этот человек меня обслуживал... Не место таким людям в Камышине»

Разыскав страницу юноши в ВК, горожане определили, что он работает официантом в одном из местных заведений и стали готовиться ко встрече с "не таким". Администрация паблика, видя, что дело принимает нешуточный оборот, удалила запись, однако понятно, что найти нестандартного молодого человека пытливым умам не составит труда.

В соцсетях мнения по поводу этого инцидента разделились. Одни считают, что это личное дело каждого, как одеваться на корпоратив и какие снимки выкладывать в соцсети. Другие заметили, что в этом случае было бы логичным признать, что фото могут понравиться не всем.