Волгоградцы пообещали "сжечь" и "закопать живьем" парня из-за странного наряда на корпоратив

Житель Камышина выложил фото в провокационной одежде и нарвался на волну хейта.
Жителя города Камышин (Волгоградской области) буквально затравили из-за фото в соцсетях. Возможно, парень хотел потроллить соотечественников или имел какие-то иные цели, размещая снимок на своей личной страничке. Кто-то из круга "доброжелателей", увидев фото, показал его в городской группе "Подслушано Камышин" в ВК и получил ожидаемый резонанс.
Земляки посылали проклятия и угрозы. Среди комментаторов практически не нашлось толерантных - парня обещали "сжечь", "истребить" и "закопать живьем":
- «Не будьте столь толерантны, у него с головой не все в порядке. Таких либо лечить, либо истреблять»,
- «Сжечь ведьму»
- «Я не хочу, чтобы этот человек меня обслуживал... Не место таким людям в Камышине»
Разыскав страницу юноши в ВК, горожане определили, что он работает официантом в одном из местных заведений и стали готовиться ко встрече с "не таким". Администрация паблика, видя, что дело принимает нешуточный оборот, удалила запись, однако понятно, что найти нестандартного молодого человека пытливым умам не составит труда.
В соцсетях мнения по поводу этого инцидента разделились. Одни считают, что это личное дело каждого, как одеваться на корпоратив и какие снимки выкладывать в соцсети. Другие заметили, что в этом случае было бы логичным признать, что фото могут понравиться не всем.
Между тем, разглашение персональных данных, угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью преследуются по закону, однако на официальном портале Главного управления МВД по Волгоградской области пока нет сообщений о начале проверки по этим фактам. С другой стороны, подобные провокации тоже ведь можно счесть за пропаганду нетрадиционных ценностей, и тогда не поздоровится уже "виновнику торжества".
Как считаете, фишкяне, можно ли в соцсетях выкладывать подобные фото?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Безусловно, но, есть одно НО!
Ежели ты больной идиот, то выкладывая такое в общий доступ, не удивляйся, если тебе об этом многократно напомнят