Росгвардейцы и сотрудники зоопарка на человеке отработали поимку сбежавшего тигра

Веселей всех было "тигру"
из-за транквилизатора.
Вчера сотрудники Ленинградского зоопарка совместно с Росгвардией упражнялись в ловле мужчины в костюме тигра. Со стороны это действо могло показаться крайне странным (весна всё-таки), но таким образом они проводили учения на случай ЧП со сбежавшим из клетки хищником.
В роли амурского тигра выступил сотрудник Московского зоопарка. Он нацепил на спину бутафорскую шкуру хищника и пытался скрыться от преследователей в лице росгваридейцев и коллег.
Но далеко "тигру" от дротика со снотворным убежать не удалось. В Ленинградском зоопарке сообщили, что полосатый был сражён метким выстрелом главного ветеринара.
Поимка тигра прошла успешно! Главный ветеринар Ленинградского зоопарка Иннокентий Булавинов выстрелил в хищника дротиком со снотворным, пока остальные сотрудники укрылись в помещениях и увели с территории посетителей
Больше всех, судя по фотографиям, учения понравились "тигру". На всех снимках он довольно улыбается. Вот что значит любить свою работу! А может, дротик был не холостой?
Отметим в скобках, что "театрализованные" учения проходят во всех зоопарках мира. Таковы требования по отработке техники безопасности при внештатной ситуации. В России такие учения проводятся уже 10 лет.
Источник:
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