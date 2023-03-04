FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6978 постов • 992 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Росгвардейцы и сотрудники зоопарка на человеке отработали поимку сбежавшего тигра

Росгвардейцы и сотрудники зоопарка на человеке отработали поимку сбежавшего тигра

Автор:
04 марта 2023 14:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Ленинградский зоопарк   росгвардия   техника безопасности   тигр   учения   фото   
1390
5

Веселей всех было "тигру" из-за транквилизатора.

Вчера сотрудники Ленинградского зоопарка совместно с Росгвардией упражнялись в ловле мужчины в костюме тигра. Со стороны это действо могло показаться крайне странным (весна всё-таки), но таким образом они проводили учения на случай ЧП со сбежавшим из клетки хищником.

В роли амурского тигра выступил сотрудник Московского зоопарка. Он нацепил на спину бутафорскую шкуру хищника и пытался скрыться от преследователей в лице росгваридейцев и коллег.

×
×

Но далеко "тигру" от дротика со снотворным убежать не удалось. В Ленинградском зоопарке сообщили, что полосатый был сражён метким выстрелом главного ветеринара.


Поимка тигра прошла успешно! Главный ветеринар Ленинградского зоопарка Иннокентий Булавинов выстрелил в хищника дротиком со снотворным, пока остальные сотрудники укрылись в помещениях и увели с территории посетителей

Больше всех, судя по фотографиям, учения понравились "тигру". На всех снимках он довольно улыбается. Вот что значит любить свою работу! А может, дротик был не холостой?

Отметим в скобках, что "театрализованные" учения проходят во всех зоопарках мира. Таковы требования по отработке техники безопасности при внештатной ситуации. В России такие учения проводятся уже 10 лет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ленинградский зоопарк   росгвардия   техника безопасности   тигр   учения   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
364
Иван Днепров 2 часа назад
Лучше бы росгвардейцы совместно с сотрудниками брянского лесхоза отработали поимку обезьян, переодетых в форму укр. диверсантов. Там бы даже на транквилизаторах сэкономить можно было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
42k
turyst 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor Chromov 41 минуту назад
Если сотрудник зоопарка изображал тигра,то он должен перемещаться на четырех конечностях.В более низкую цель труднее попасть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 48 минут назад
Ну это нужное дело. Если есть вероятность возникновения проблемы все должны знать что делать . И тогда может потенциальное ЧП станет просто досадным событием без последствий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

137366



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лесник услышал под окнами жалобный плач. Это оказалась волчица. Лесник спас истощенную волчицу, а весной она удивила мужчину
Лесник услышал под окнами жалобный плач. Это оказалась волчица. Лесник спас истощенную...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 марта
Набирающие популярность в сообществах
Tesla Cybertruck показали во всех деталях
Tesla Cybertruck показали во всех деталях
Массовое ДТП на Кутузовском проспекте с участием автомобиля Генпрокуратуры
Массовое ДТП на Кутузовском проспекте с участием автомобиля Генпрокуратуры
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Современная суперспособность

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#криминал#забавно#Ynews#полиция#дикие животные#США#Россия
#Юмор#интересное#люди#подборка#картинки#Прикол#аварии#новости#деньги#красота
#история#животные#факты#дтп#наука#Жизнь#дети#Приколы#познавательно#автомобили
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью Она пережила нападение льва и 9 лет преследовала знаменитую певицу: история одного безумия Она пережила нападение льва и 9 лет преследовала знаменитую певицу: история одного безумия Радость дня: на свет появились тигрята вымирающего вида Радость дня: на свет появились тигрята вымирающего вида Тигрица оплакивает двух детёнышей, которые ушли из жизни Тигрица оплакивает двух детёнышей, которые ушли из жизни Росгвардейцы устроили антитеррористические учения со стрельбой, никого не предупредив Росгвардейцы устроили антитеррористические учения со стрельбой, никого не предупредив "Мне вас жаль, кожаные": в Приморье тигр встретил людей, а те назвали его "дурочкой" "Мне вас жаль, кожаные": в Приморье тигр встретил людей, а те назвали его "дурочкой"

На что жалуетесь?

Вернуться