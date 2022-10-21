Росгвардейцы устроили антитеррористические учения со стрельбой, никого не предупредив

После происшествия родители перепуганных детей обратились к мэру Геленджика Алексею Богодистову. Родители уточнили, что никто не предупреждал об учениях, а сообщили лишь об эвакуации.В гневных сообщениях пользователи рунета рассказали, что на территорию школы внезапно пришли люди в масках и с автоматами и начали стрелять, вызвав страх и слёзы у школьников.