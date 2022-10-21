Росгвардейцы устроили антитеррористические учения со стрельбой, никого не предупредив

Ни ученики, ни учителя не ожидали, что обычный учебный день обернётся таким представлением. Внезапно в учебное заведение ворвались силовики и "террористы", размахивали оружием и стреляли в воздух.
Силовики в масках и с автоматами 19 октября ворвались в классы, стреляли в потолок над учителями и детьми и угрожали оружием. Об этом рассказывается в выпуске местных новостей на ютуб-канале «Геленджик Новости». Видео было удалено, но интернет всё помнит. Lenta опубликовала отрывок из ролика.
После происшествия родители перепуганных детей обратились к мэру Геленджика Алексею Богодистову. Родители уточнили, что никто не предупреждал об учениях, а сообщили лишь об эвакуации.В гневных сообщениях пользователи рунета рассказали, что на территорию школы внезапно пришли люди в масках и с автоматами и начали стрелять, вызвав страх и слёзы у школьников.
Перед учениями никто не предупредил детей, что делать в случае террористической атаки. И если ещё старшеклассники могли принять эти "учения" довольно адекватно, то младшие классы были просто в ужасе. Вот так и люби потом школу...
В управлении Росгвардии по Краснодарскому краю и администрации Геленджика назначили служебные проверки после того, как в одной из городских школ прошли антитеррористические учения со стрельбой и «захватом заложников», сообщает Газета.
В министерстве образования заявили со ссылкой на администрацию Геленджика, что антитеррористические тренировки в образовательных учреждениях плановые, а график согласован с местными властями и МВД; их проводит Росгвардия «для отработки на практике алгоритма действий при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе террористического характера».
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АНТИФИШКИ
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И потом учения росгвардии можно было бы проводить где-нибудь на полигоне.