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Росгвардейцы устроили антитеррористические учения со стрельбой, никого не предупредив

Росгвардейцы устроили антитеррористические учения со стрельбой, никого не предупредив

Автор:
21 октября 2022 08:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   дети   лоханулись   росгвардия   террористы   учения   фото   школа   
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Ни ученики, ни учителя не ожидали, что обычный учебный день обернётся таким представлением. Внезапно в учебное заведение ворвались силовики и "террористы", размахивали оружием и стреляли в воздух.

Силовики в масках и с автоматами 19 октября ворвались в классы, стреляли в потолок над учителями и детьми и угрожали оружием. Об этом рассказывается в выпуске местных новостей на ютуб-канале «Геленджик Новости». Видео было удалено, но интернет всё помнит. Lenta опубликовала отрывок из ролика.

После происшествия родители перепуганных детей обратились к мэру Геленджика Алексею Богодистову. Родители уточнили, что никто не предупреждал об учениях, а сообщили лишь об эвакуации.В гневных сообщениях пользователи рунета рассказали, что на территорию школы внезапно пришли люди в масках и с автоматами и начали стрелять, вызвав страх и слёзы у школьников.

Перед учениями никто не предупредил детей, что делать в случае террористической атаки. И если ещё старшеклассники могли принять эти "учения" довольно адекватно, то младшие классы были просто в ужасе. Вот так и люби потом школу...

В управлении Росгвардии по Краснодарскому краю и администрации Геленджика назначили служебные проверки после того, как в одной из городских школ прошли антитеррористические учения со стрельбой и «захватом заложников», сообщает Газета.

В министерстве образования заявили со ссылкой на администрацию Геленджика, что антитеррористические тренировки в образовательных учреждениях плановые, а график согласован с местными властями и МВД; их проводит Росгвардия «для отработки на практике алгоритма действий при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе террористического характера».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   дети   лоханулись   росгвардия   террористы   учения   фото   школа   
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7  комментариев
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1k
Потому что я Алёша Полчаса назад
В министерстве образования заявили... Тоесть это не силовики виноваты, это в минестерстве тупанули и не предупредили школу, бараны.
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4k
perekrestok 7 минут назад
Краснодарский край. Самое время с учетом текущей ситуации. А если бы учитель химии и учитель физики что-нибудь вместе сварганили и бросили бы стреляющим на голову? Или проходящие мимо граждане решили бы побороться с "террористами"?
И потом учения росгвардии можно было бы проводить где-нибудь на полигоне.
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1k
ChePaev 20 минут назад
на "передок" на взятие Бахмута этих клоунов росгвардейских надо, вот там пусть и покажут как они в войнушку играть умеют, а не перед детьми испуганными в Рэмбо играть.
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13k
sonic24a Полчаса назад
Молодцы и всё такое. Но детей реально убивают прямо в школах.
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20k
babuby 58 минут назад
Если так проводятся плановые мероприятия по отработке, то страшно представить как будут проходить реальные действия!
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120
Евгений 59 минут назад
Они же, на первое сентября:
Они же, на первое сентября:Посмотреть
Они же, на первое сентября:
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