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Парочка похитила редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка

Парочка похитила редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка

Автор:
19 августа 2022 10:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Ленинградский зоопарк   Россия   животные   зоопарк   интересное   похищение   фото   ящерица   
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Редкая ящерица Натали жила в Ленинградском зоопарке и горя не знала. Пока её не похитил пьяный мужик, чтобы подарить своей жене. Он пришёл в зоопарк со знакомой, вскрыл террариум и засунул рептилию в сумку своей сообщницы.

32-летний уроженец Тульской области пьяный заявился в Ленинградский зоопарк со своей знакомой. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в джинсовке подходит к террариуму, рассматривает рептилию. Мужчина быстро достал ящерицу из вольера и закинул ее в сумку спутницы.

Сотрудники зоопарка заметили пропажу спустя два дня и сразу обратились в полицию.

Как оказалось, вор решил подарить рептилию супруге. Но этого не произошло.

Когда вора задержали, под окнами его квартиры нашли мёртвую ящерицу. Как рассказал мужчина, ящерица выпала из окна 12-го этажа и погибла. Как ящерица умудрилась выпасть из окна - неизвестно.

«Потеря любого животного для нас – это тяжело, потому что мы всех наших животных любим, заботимся о них», – заявили в зоопарке.

В пресс-службе зоопарка «Газете.Ru» заявили, что проводят проверку и будут стараться, чтобы подобных инцидентов не было.

«Нам не понятны мотивы преступников. Данная ящерица не часто встречается в террариумистике, но при желании ее вполне можно легально приобрести. Мотивы лучше оставить правоохранительным органам», – рассказали в пресс-службе.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ленинградский зоопарк   Россия   животные   зоопарк   интересное   похищение   фото   ящерица   
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6  комментариев
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11k
P.F. 2 часа назад
Да этот чувак сам на ящерицу похож!
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16k
Вася 45 минут назад
долбоящера выкинуть с 12го этажа
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8k
Б.Касторский Час назад
Жалко животинку. Взял поиграть и убил. А люди приходили и смотрели ведь.
Хотя не люблю зоопарки и цирки, животному лучше все таки не тесной клетке.
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10k
Rus77 2 часа назад
На лице же написано - далбайоб!
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30k
MatveiVainrub 2 часа назад
А сколько интелекта в глазах ?!?!?!?
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23k
Андрей 2 часа назад
Пьяные дебилы!
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