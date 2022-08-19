Парочка похитила редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка

Редкая ящерица Натали жила в Ленинградском зоопарке и горя не знала. Пока её не похитил пьяный мужик, чтобы подарить своей жене. Он пришёл в зоопарк со знакомой, вскрыл террариум и засунул рептилию в сумку своей сообщницы.
32-летний уроженец Тульской области пьяный заявился в Ленинградский зоопарк со своей знакомой. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в джинсовке подходит к террариуму, рассматривает рептилию. Мужчина быстро достал ящерицу из вольера и закинул ее в сумку спутницы.
Сотрудники зоопарка заметили пропажу спустя два дня и сразу обратились в полицию.
Как оказалось, вор решил подарить рептилию супруге. Но этого не произошло.
Когда вора задержали, под окнами его квартиры нашли мёртвую ящерицу. Как рассказал мужчина, ящерица выпала из окна 12-го этажа и погибла. Как ящерица умудрилась выпасть из окна - неизвестно.
«Потеря любого животного для нас – это тяжело, потому что мы всех наших животных любим, заботимся о них», – заявили в зоопарке.
В пресс-службе зоопарка «Газете.Ru» заявили, что проводят проверку и будут стараться, чтобы подобных инцидентов не было.
«Нам не понятны мотивы преступников. Данная ящерица не часто встречается в террариумистике, но при желании ее вполне можно легально приобрести. Мотивы лучше оставить правоохранительным органам», – рассказали в пресс-службе.
В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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АНТИФИШКИ
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Хотя не люблю зоопарки и цирки, животному лучше все таки не тесной клетке.