Парочка похитила редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка

32-летний уроженец Тульской области пьяный заявился в Ленинградский зоопарк со своей знакомой. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в джинсовке подходит к террариуму, рассматривает рептилию. Мужчина быстро достал ящерицу из вольера и закинул ее в сумку спутницы.

Сотрудники зоопарка заметили пропажу спустя два дня и сразу обратились в полицию.

Как оказалось, вор решил подарить рептилию супруге. Но этого не произошло.