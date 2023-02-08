"Мне вас жаль, кожаные": в Приморье тигр встретил людей, а те назвали его "дурочкой"

В Анучинском районе Приморья краснокнижный амурский тигр пришёл к месту подкормки оленей, чтобы поохотиться, но встретил там только невежливых людей. Лесозаготовщики назвали хозяина тайги "дурочкой", но тот лишь грустно посмотрел на них и ушёл. Похоже, тигр оказался воспитаннее людей.
В Анучинском районе Приморья, в лесу есть место подкармливают копытных. Туда иногда заходят амурские тигры, чтобы полакомиться оленями. Учёным давно известно это место. Их несколько в Приморье.
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Сотрудники заповедника "Земля леопарда" рассказали, зачем оленей прикармливают и какое отношение к этому имеют хищники.
"Огромные сугробы и наст усложнили для копытных добычу питательных корешков и веточек. Животные отправились искать еду там, где снега меньше – к открытым обветриваемым долинам близ автодорог – не понимая, что вот-вот окажутся за границами своего дома. За копытными к дорогам двинулись хищники, в том числе краснокнижные тигры и леопарды, где всю эту дикую ватагу, к сожалению, могут поджидать браконьеры. Чтобы избежать трагедии, принято решение искоренять проблему на самом ее излете – подкармливать животных, минимизируя их выход к людям"
В Анучинском районе на месте такой "лесной кухни" почему-то обустроились лесозаготовители. Амурский тигр пришёл на привычное место охоты, но не увидел там оленей. Точнее увидел, то не тех, на которых рассчитывал. Люди встретили хозяина тайги не очень вежливо: обозвали "дурочкой" и посоветовали уходить.
"Что ж ты пришла сюда, дурочка? Вот вышка, вот вагончики стоят. Пацаны вот. А вот она — или он", — прокомментировал автор видео появление хищника.
Рабочие вели себя так, как будто это тигр пришёл к ним в гости. Хотя на самом деле это они бесцеремонно ворвались на место его обитания. Теперь сотрудники центра "Амурский тигр" будут выяснять, почему это рабочие устроили на месте подкормки лесосклад.
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