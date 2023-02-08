"Мне вас жаль, кожаные": в Приморье тигр встретил людей, а те назвали его "дурочкой"

Сотрудники заповедника "Земля леопарда" рассказали, зачем оленей прикармливают и какое отношение к этому имеют хищники.

"Огромные сугробы и наст усложнили для копытных добычу питательных корешков и веточек. Животные отправились искать еду там, где снега меньше – к открытым обветриваемым долинам близ автодорог – не понимая, что вот-вот окажутся за границами своего дома. За копытными к дорогам двинулись хищники, в том числе краснокнижные тигры и леопарды, где всю эту дикую ватагу, к сожалению, могут поджидать браконьеры. Чтобы избежать трагедии, принято решение искоренять проблему на самом ее излете – подкармливать животных, минимизируя их выход к людям"