FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13454 поста • 1497 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
"Мне вас жаль, кожаные": в Приморье тигр встретил людей, а те назвали его "дурочкой"

"Мне вас жаль, кожаные": в Приморье тигр встретил людей, а те назвали его "дурочкой"

Автор:
08 февраля 2023 09:30
Сообщество : Животные
Метки: Приморье   видео   дикие животные   животные   интересное   люди   тигр   фото   
1113
2
2

В Анучинском районе Приморья краснокнижный амурский тигр пришёл к месту подкормки оленей, чтобы поохотиться, но встретил там только невежливых людей. Лесозаготовщики назвали хозяина тайги "дурочкой", но тот лишь грустно посмотрел на них и ушёл. Похоже, тигр оказался воспитаннее людей.

В Анучинском районе Приморья, в лесу есть место подкармливают копытных. Туда иногда заходят амурские тигры, чтобы полакомиться оленями. Учёным давно известно это место. Их несколько в Приморье.

Сотрудники заповедника "Земля леопарда" рассказали, зачем оленей прикармливают и какое отношение к этому имеют хищники.

"Огромные сугробы и наст усложнили для копытных добычу питательных корешков и веточек. Животные отправились искать еду там, где снега меньше – к открытым обветриваемым долинам близ автодорог – не понимая, что вот-вот окажутся за границами своего дома. За копытными к дорогам двинулись хищники, в том числе краснокнижные тигры и леопарды, где всю эту дикую ватагу, к сожалению, могут поджидать браконьеры. Чтобы избежать трагедии, принято решение искоренять проблему на самом ее излете – подкармливать животных, минимизируя их выход к людям"

В Анучинском районе на месте такой "лесной кухни" почему-то обустроились лесозаготовители. Амурский тигр пришёл на привычное место охоты, но не увидел там оленей. Точнее увидел, то не тех, на которых рассчитывал. Люди встретили хозяина тайги не очень вежливо: обозвали "дурочкой" и посоветовали уходить.

"Что ж ты пришла сюда, дурочка? Вот вышка, вот вагончики стоят. Пацаны вот. А вот она — или он", — прокомментировал автор видео появление хищника.

Рабочие вели себя так, как будто это тигр пришёл к ним в гости. Хотя на самом деле это они бесцеремонно ворвались на место его обитания. Теперь сотрудники центра "Амурский тигр" будут выяснять, почему это рабочие устроили на месте подкормки лесосклад.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Приморье   видео   дикие животные   животные   интересное   люди   тигр   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
MakDag 54 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик 22 минуты назад
Потом может сожрёт одного из них. Разве они не еда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
325165



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Загадка советского ампира: зачем на крышах сталинских зданий строили небольшие домики?
Загадка советского ампира: зачем на крышах сталинских зданий строили небольшие домики?
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Почему Красное море называется красным
Почему Красное море называется красным
Размышления на тему
Размышления на тему
Кажется, это подкрадывается старость
Кажется, это подкрадывается старость
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный торт

Лучшие демотиваторы
Любовь

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#дтп#забавно#автомобили#Прошлое#Приколы#собака#Турция
#Юмор#история#Прикол#люди#авто аварии#СССР#шоу бизнес#США#природа#авария дня
#интересно#интересное#дети#аварии#подборка#знаменитости#истории#автомир#в мире#дикие животные
Кажется, это подкрадывается старость Кажется, это подкрадывается старость Работник поезда заметил енота, который примёрз к рельсу причинным местом Работник поезда заметил енота, который примёрз к рельсу причинным местом В Австралии засняли змею, которая "летает" с крыши В Австралии засняли змею, которая "летает" с крыши Самцы кенгуру в драке разрушили палатку с туристами Самцы кенгуру в драке разрушили палатку с туристами Пользователей сети удивил муравьед с "двумя головами" Пользователей сети удивил муравьед с "двумя головами" Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя

На что жалуетесь?

Вернуться