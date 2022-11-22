Тигрица оплакивает двух детёнышей, которые ушли из жизни

"Тигры отлично плавают, но, к сожалению, детеныши утонули после того, как пытались взобраться на лёд, а он трескался под их лапами," - рассказали сотрудники. На видео тигрица закрылась лапой и скорбит. По словам сотрудников, в тот момент она не спала, как может показаться сначала. Остальные двое детенышей пытались приободрить её и ходили рядом, но Джинджер так и оставалась в печали.