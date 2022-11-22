Тигрица оплакивает двух детёнышей, которые ушли из жизни

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В заповеднике для животных в американском штате Висконсин мать-тигрица потеряла двух тигрят. Сотрудники засняли грустные кадры, на которых тигрица скорбит, понимая, что случилось с её детёнышами.
Тигрицу, оплакивающую своих детёнышей, засняли в заповеднике для животных Shalom Wildlife в штате Висконсин, США. Оказывается, в тот день она потеряла двух своих малышей - четырехмесячные тигрята упали в ледяной пруд во время игры на бревне, и утонули. После этого мать по кличке Джинджер (Ginger), всё чувствуя, начала оплакивать малышей. По словам смотрителей, она даже завывала.
"Тигры отлично плавают, но, к сожалению, детеныши утонули после того, как пытались взобраться на лёд, а он трескался под их лапами," - рассказали сотрудники. На видео тигрица закрылась лапой и скорбит. По словам сотрудников, в тот момент она не спала, как может показаться сначала. Остальные двое детенышей пытались приободрить её и ходили рядом, но Джинджер так и оставалась в печали.
Кстати, Джинджер и некоторые ее детеныши относятся к редким белым тиграм. Они настолько редки, что из 10 тысяч обычных бенгальских тигров встречается лишь один белый. Окрас этих тигров вызван наличием рецессивных генов. Они меньше бенгальских тигров по размеру, и часто имеют различные генетические дефекты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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