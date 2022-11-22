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Тигрица оплакивает двух детёнышей, которые ушли из жизни

Тигрица оплакивает двух детёнышей, которые ушли из жизни

Автор:
22 ноября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   грустно   дикая природа   животные   природа   тигр   тигрица   тигры   фото   хищники   
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В заповеднике для животных в американском штате Висконсин мать-тигрица потеряла двух тигрят. Сотрудники засняли грустные кадры, на которых тигрица скорбит, понимая, что случилось с её детёнышами.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   грустно   дикая природа   животные   природа   тигр   тигрица   тигры   фото   хищники   
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1  комментарий
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perekrestok 5 минут назад
Тигрят очень жаль. И маму-тигрицу жаль. А хозяева зоопарка должны выводы сделать - звери они не рыбы и могут утонуть.
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