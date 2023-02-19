В Хабаровском крае амурская тигрица случайно заперлась в собачьем вольере

У этой полосатой красавицы день явно не задался. Решила молодая тигрица полакомиться собачками на пасеке, но что-то пошло не так.
Настоящий тигриный триллер развернулся в полутора десятках километров от села Арсеньево Нанайского района. Тигрица залезла на пасеку и принялась охотиться на местную собаку. Пёсель благоразумно решил не рисковать и благополучно спрятался от голодной хищницы. Поняв, что добыча ускользнула, она решила проверить собачий вольер, где стояла будка. А в этом вольере есть дверка, которая открывается в одну сторону снаружи.
Естественно, проникнув в вольер выбраться она уже не смогла. Поняв, что оказалась взаперти, полосатая красавица устроила дебош, пытаясь разнеси "ловушку". Пасечник, услышав непонятный шум и обнаружив в место своей собаки дикого зверя, вызвал подмогу.
Пока те ехали, тигрица, устав и перенервничав, уснула. Так что охотоведам не составило труда успокоить и переправить скандалистку в реабилитационный центр для диких животных "Утес".
Через пару-тройку дней ее отпустят на волю подальше от населенных пунктов, об этом сообщил губернатор региона.
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