В Хабаровском крае амурская тигрица случайно заперлась в собачьем вольере

Пока те ехали, тигрица, устав и перенервничав, уснула. Так что охотоведам не составило труда успокоить и переправить скандалистку в реабилитационный центр для диких животных "Утес".

Через пару-тройку дней ее отпустят на волю подальше от населенных пунктов, об этом сообщил губернатор региона.