Радость дня: на свет появились тигрята вымирающего вида

На планете осталось всего 350 суматранских тигров - это один из самых редких подвидов. Поэтому недавние новости стали радостью для многих зоозащитников: в зоопарке родилось двое детёнышей суматранского тигра!
В честерском зоопарке, Англия, радостные новости - там появились на свет два детёныша суматранского тигра. Это радость для всех зоозащитников и просто тех, кому неравнодушны животные, потому что этих тигров осталось критически мало - всего около 350 особей на всей планете. Малыши родились у счастливых родителей - тигров по кличке Касарна и Дэш.
Эти малыши очень ценны для всей популяции: "Рождение этих детёнышей - важнейший шаг в наших многолетних усилиях по защите суматранских тигров. Надеемся, что в будущем программа разведения тигров продолжит приносить свои плоды. Это крайне важно для выживания всей популяции," - рассказал один из руководителей зоопарка.
Сейчас малыши чувствуют себя прекрасно, и окружены заботой родителей и смотрителей. В вольере с тигрятами установлены камеры наблюдения, где за ними чутко следят. Уже весной (предположительно в начале апреля) они подрастут, станут более самостоятельными - тогда же сотрудники зоопарка определят их пол и дадут имена.
Суматранские тигры - эндемики острова Суматра, один из самых редких подвидов тигров. Их статус - на грани полного исчезновения, что в основном происходит из-за сокращения среды обитания, деятельности людей и браконьерства. Они находятся в Красном списке угрожаемых видов.
Видео с малышами:
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Интересно было бы объяснение: второй тигр это папаша или другая самка?
Ну и хотелось бы подлиннее, например хронология по дням как малыши росли. Было бы информативней.