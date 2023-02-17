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Радость дня: на свет появились тигрята вымирающего вида

Радость дня: на свет появились тигрята вымирающего вида

Автор:
17 февраля 2023 21:12
Сообщество : Животные
Метки: Англия   Суматранский тигр   детеныши   животные   звери   зоопарк   зоопарки   тигр   тигры   фото   
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На планете осталось всего 350 суматранских тигров - это один из самых редких подвидов. Поэтому недавние новости стали радостью для многих зоозащитников: в зоопарке родилось двое детёнышей суматранского тигра!

В честерском зоопарке, Англия, радостные новости - там появились на свет два детёныша суматранского тигра. Это радость для всех зоозащитников и просто тех, кому неравнодушны животные, потому что этих тигров осталось критически мало - всего около 350 особей на всей планете. Малыши родились у счастливых родителей - тигров по кличке Касарна и Дэш.

Эти малыши очень ценны для всей популяции: "Рождение этих детёнышей - важнейший шаг в наших многолетних усилиях по защите суматранских тигров. Надеемся, что в будущем программа разведения тигров продолжит приносить свои плоды. Это крайне важно для выживания всей популяции," - рассказал один из руководителей зоопарка.

Сейчас малыши чувствуют себя прекрасно, и окружены заботой родителей и смотрителей. В вольере с тигрятами установлены камеры наблюдения, где за ними чутко следят. Уже весной (предположительно в начале апреля) они подрастут, станут более самостоятельными - тогда же сотрудники зоопарка определят их пол и дадут имена.

Суматранские тигры - эндемики острова Суматра, один из самых редких подвидов тигров. Их статус - на грани полного исчезновения, что в основном происходит из-за сокращения среды обитания, деятельности людей и браконьерства. Они находятся в Красном списке угрожаемых видов.


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Метки: Англия   Суматранский тигр   детеныши   животные   звери   зоопарк   зоопарки   тигр   тигры   фото   
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1  комментарий
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speaktr-st 3 минуты назад
Видео с разной хронологией.
Интересно было бы объяснение: второй тигр это папаша или другая самка?
Ну и хотелось бы подлиннее, например хронология по дням как малыши росли. Было бы информативней.
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