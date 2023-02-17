Радость дня: на свет появились тигрята вымирающего вида

В честерском зоопарке, Англия, радостные новости - там появились на свет два детёныша суматранского тигра. Это радость для всех зоозащитников и просто тех, кому неравнодушны животные, потому что этих тигров осталось критически мало - всего около 350 особей на всей планете. Малыши родились у счастливых родителей - тигров по кличке Касарна и Дэш.