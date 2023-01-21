Она пережила нападение льва и 9 лет преследовала знаменитую певицу: история одного безумия

Девушку на фото зовут Нелл Теобальд. Она родилась 5 октября 1944 года в американском городе Атланта. С юных лет девочка мечтала стать оперной певицей. Сразу после школы покинула родной дом и перебралась в Нью-Йорк.
Через несколько мгновений лев набросится на девушку. Ее спасут, но нападение зверя оставит серьезную рану. Душевную, а не физическую. Вскоре эта красавица сама превратится в одержимую хищницу.
Но для того, чтобы петь на сцене Метрополитен-оперы, ну или хотя бы в не самых известных театрах Бродвея, у девушки явно недоставало таланта.
Нелл работала хостес в ресторанах, танцовщицей в ночных клубах и фотомоделью. Платили неплохо, но свободного времени не оставалось.
6 апреля 1966 года Нелл Теобальд приехала на рекламную съемку на Международный автомобильный салон в Нью-Йорке. По задумке фотомодель должна была позировать среди люксовых машин. Но не одна, а с самым настоящим львом.
Животное доставили из одного частного цирка. Лев по имени Людвиг вел себя спокойно. Нелл сначала привыкала к хищнику через прутья в клетке. Затем лев на поводке у дрессировщика прошелся по залу. И наконец-то девушке разрешили приблизиться.
Людвиг нормально воспринял незнакомку. Разрешил себя погладить и даже облокотиться.
Фотографы, дабы не упустить ценные кадры, начали щелкать затворами фотоаппарата. Возможно, именно яркие вспышки напугали и привели в ярость дикого зверя. Людвиг вцепился зубами в ногу девушки. Начал рвать ее когтями.
Дрессировщик не сразу, но смог оттащить разъяренное животное в клетку. Нелл срочно доставили в больницу.
Ее жизни ничего не угрожало, а вот ногу поначалу врачи хотели ампутировать. Девушка буквально умоляла не делать ее калекой. И в больнице решили рискнуть.
Нелл выписали через 1,5 месяца. Ногу ей спасли, но остались страшные шрамы. О дальнейшей карьере фотомодели и танцовщицы не могло быть и речи.
Нелл Теобальд все-таки попала на страницы газет и в телевизионные выпуски новостей. Как она давно мечтала. Жаль, что в раздел «Происшествия».
Она подала иск на организаторов фотосессии на общую сумму в 3 миллиона долларов. В итоге обе стороны подписали мировое соглашение, по которому автомобильный дилер выплатил Нелл Теобальд 250 тысяч долларов отступных.
Сегодня, с учетом инфляции, это примерно 2,2 миллиона долларов. Запомните эту цифру, потому что впереди развязка нашей истории…
Став обеспеченной девушкой, Нелл бросила работу и решила посвятить себя любимой опере. Она стала завсегдатаем премьер в лучших американских и европейских театрах. Влилась в «оперную тусовку», стала своей среди артистов, режиссеров и критиков.
На перелеты, на билеты, на вечерние платья и приемы, - на все это требовались внушительные суммы. Как ни крути, а опера – это развлечение для состоятельных людей. А полученная денежная компенсация за травмы казалась девушке неиссякаемой.
Летом 1968 года Нелл Теобальд оказалась на оперном фестивале в баварском городе Байройт. Этот праздник музыки и пения знаменит тем, что там исполняются исключительно произведения немецкого композитора Рихарда Вагнера.
Здесь Нелл познакомилась с уже тогда великой оперной певицей из Швеции Биргит Нильссон (1918-2005). Она считается лучшей в XX веке исполнительницей женских партий сопрано из опер Вагнера. Выступала на всех крупных сценах мира, в том числе, приезжала в СССР.
Что произошло в голове Нелл Теобальд после знакомства с Биргит Нильссон, можно только гадать. Но девушка, очарованная оперной дивой, превратилась в настоящее одержимое чудовище.
Отныне она стала приезжать на все выступления шведской певицы, в какой бы точке мира они не проходили. Каждый день в отели и гримерки присылала букеты любимых Биргит темно-красных роз. Засыпала ее письмами, иногда по десятку в месяц.
Однако оперную приму настырная и не совсем адекватная американка просто начала пугать. Она запретила ей приближаться.
Нелл это не только не остановило, но раззадорило еще больше. По воспоминаниям ее друзей, она потеряла всякую связь с реальностью.
Девушка останавливать в тех же гостиницах, где и Биргит Нильссон. Однажды даже попала на вручение Нобелевской премии, куда пригласили оперную приму.
Подкупала горничных, чтобы те позволяли ей проникнуть в номер певицы. Нелл похищала парфюмерию, белье и другие вещи своего кумира, а потом рассказывала знакомым, что это подарки от ее возлюбленной.
Да, Нелл Теобальд раструбила всем, что она в интимной связи с Биргит. При этом, американка продолжала, как и раньше, встречаться с мужчинами, а в однополых связях никогда не была замечена. Госпожа Нильссон также из традиционной семьи. С 1948 года и до самой кончины она прожила с единственным мужем, который ненадолго пережил супругу.
Так что история про любовь – это чистая выдумка. А вот преследование фанатом своего кумира – это не такое уж и редкое явление. Обычно подобное случается в сфере популярной музыки, но как видим, даже в опере появляются одержимые.
Еще одной гранью безумия стали «ответные письма» Биргит. Нелл научилась имитировать почерк шведской певицы и написала от ее имени сама себе сотни посланий.
Неизвестно чем бы закончилась вся эта история, если бы у Нелл Теобальд не закончились деньги. Та самая огромная компенсация за нападение льва была растрачена на возможность 9 лет быть рядом со своим кумиром. Других источников дохода у нее не было.
В 1977 году на последние средства она прилетела в Вену и сняла номер в том же пятизвездочном отеле, где остановилась Биргит Нильссон. Вот только на цветы, на подкуп горничных и на билет в театр денег уже не осталось. Вечером, когда певица выступала на сцене Венской государственной оперы, Нелл приняла горсть снотворного и транквилизаторов.
Тогда ее откачали. Но вернувшись в Америку, девушка решила завершить начатое. 20 августа 1977 года в номере уже дешевого мотеля в Нью-Йорке, заваленном теми самыми поддельными письмами, Нелл Теобальд приняла смертельную дозу.
В последней записке она просила развеять ее прах в саду Биргит Нильссон в Швеции. Естественно, это никто не стал делать.
Источник:
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