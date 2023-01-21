Она пережила нападение льва и 9 лет преследовала знаменитую певицу: история одного безумия

Что произошло в голове Нелл Теобальд после знакомства с Биргит Нильссон, можно только гадать. Но девушка, очарованная оперной дивой, превратилась в настоящее одержимое чудовище.

Отныне она стала приезжать на все выступления шведской певицы, в какой бы точке мира они не проходили. Каждый день в отели и гримерки присылала букеты любимых Биргит темно-красных роз. Засыпала ее письмами, иногда по десятку в месяц.

Однако оперную приму настырная и не совсем адекватная американка просто начала пугать. Она запретила ей приближаться.

Нелл это не только не остановило, но раззадорило еще больше. По воспоминаниям ее друзей, она потеряла всякую связь с реальностью.

Девушка останавливать в тех же гостиницах, где и Биргит Нильссон. Однажды даже попала на вручение Нобелевской премии, куда пригласили оперную приму.

Подкупала горничных, чтобы те позволяли ей проникнуть в номер певицы. Нелл похищала парфюмерию, белье и другие вещи своего кумира, а потом рассказывала знакомым, что это подарки от ее возлюбленной.

Да, Нелл Теобальд раструбила всем, что она в интимной связи с Биргит. При этом, американка продолжала, как и раньше, встречаться с мужчинами, а в однополых связях никогда не была замечена. Госпожа Нильссон также из традиционной семьи. С 1948 года и до самой кончины она прожила с единственным мужем, который ненадолго пережил супругу.