Пьяный мужчина специально натравливает свою собаку на прохожих

В Днепре молодой мужчина специально натравливает на прохожих свою собаку. Отпускает поводок, говорит «фас». И когда пес бросается на ничего не подозревающего человека, который просто проходит рядом, хозяин делает вид, что не причем и отгоняет собаку.
Люди говорят, что хозяин пса гуляет с ним в состоянии сильного алкогольного опьянения, часто бьет животное. Но заступиться за него не получается, поскольку собака становится на защиту неадекватного хозяина. Соседи уже писали заявление в полицию, но ситуация не меняется. Жалко, что рядом с таким хозяином мучается собака.
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кто виноват? - дурак(словом бы другим назвал но не хорошо материться) хозяин - это не просто "братья наши меньшие" так как мы ответственность за них несем)