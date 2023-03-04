Пьяный мужчина специально натравливает свою собаку на прохожих

Люди говорят, что хозяин пса гуляет с ним в состоянии сильного алкогольного опьянения, часто бьет животное. Но заступиться за него не получается, поскольку собака становится на защиту неадекватного хозяина. Соседи уже писали заявление в полицию, но ситуация не меняется. Жалко, что рядом с таким хозяином мучается собака.