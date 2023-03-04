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Пьяный мужчина специально натравливает свою собаку на прохожих

Пьяный мужчина специально натравливает свою собаку на прохожих

Автор:
04 марта 2023 11:02
Сообщество : Животные
Метки: видео   днепр   животные   неадекват   прохожие   пьян   собака   фото   
634
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В Днепре молодой мужчина специально натравливает на прохожих свою собаку. Отпускает поводок, говорит «фас». И когда пес бросается на ничего не подозревающего человека, который просто проходит рядом, хозяин делает вид, что не причем и отгоняет собаку.

Люди говорят, что хозяин пса гуляет с ним в состоянии сильного алкогольного опьянения, часто бьет животное. Но заступиться за него не получается, поскольку собака становится на защиту неадекватного хозяина. Соседи уже писали заявление в полицию, но ситуация не меняется. Жалко, что рядом с таким хозяином мучается собака.

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Метки: видео   днепр   животные   неадекват   прохожие   пьян   собака   фото   
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18  комментариев
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651
Алексей Саушкин 2 часа назад
Ликвидировать придурка.
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677
Бывалый 5 минут назад
Постоянно дрессирую свою собаку. Пока дрессируется плохо.
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1k
Rabie Liz 16 минут назад
Это дыра в законе. Максимум административка 500-1000р. У нас сосед такой-же и псина дворняга. Два заявления написали. Толку? Всеравно из подъезда выходишь: это чудо без поводка и намордника бегает, лает, кидается на всех, может укусить в ногу, спину. Хозяин травит нарочно, а замечание ему скажешь может со спины с кулаками накинуться. Предпоследний раз накинулся с бутылкой, которую разбил и целился в лицо молодому человеку. И че? Участковый его хорошо знает, типа, сами виноваты не так посмотрели, не так сказали, спровоцировали... Это бытовуха и административка.
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1k
an-bask 43 минуты назад
я обычно шокером собак пугаю, разбегаются без физического применения, от звука, один раз применил собака померла
, шокер сертифицирован.
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9k
Фомич 54 минуты назад
А ведь под статью "Покушение на убийство" можно подогнать этого ублюдка. Прокусит пес артерию и пока приедет Скорая, человек может умереть от потери крови. И почему не реагирует полиция?
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3k
VPJ Час назад
В Луганске не рискнул бы.
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52k
smakido Час назад
Мобилизуют практически детей в ВСУ, а эта мразь все еще на свободе издевается над людьми и собакой?!
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8k
Copycat 2 часа назад
мне кажется надо вводить давно закон о том что бы человек который хочет завести собаку брал и сдавал на "права обладания собакой" что бы учил, сдавал экзамены, практику - такая бюрократия просто отсеет далабеблв
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424
Knives22 Copycat 18 минут назад
Долб...бы на то и долб...бы, они просто хрен забьют, проверят то все равно никто не будет. Зато за счет добропорядочных граждан чинуш покормим.
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424
Knives22 Copycat 11 минут назад
Законов у нас хватает, да с теми кто за их соблюдением следить должен у нас проблемы.
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