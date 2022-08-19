Спящая собака прервала футбольный матч в Парагвае

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На футбольном матче в Парагвае заметили собаку. Та спокойно и умиротворённо спала на зелёной травке, смотря сладкие сны.. Правда, в это время она не подозревала, что из-за неё прервут матч.
Во время матча по американскому футболу между командами США и Парагвая болельщики засняли собаку. Умиротворённая собачка сладко спала прямо на поле, и заметив её, игроки прервали игру. Забавное видео с футбольного поля собрало более 8 миллионов просмотров.
Согласно очевидцам, через некоторое время пришлось прервать сладкий сон: сотрудники стадиона подошли к собаке, и аккуратно разбудили её. После того, как полусонную собаку переместили в другое место, матч продолжился. Но фанаты все равно надолго его запомнили - собачка умилила многих!
Самих игроков тоже очаровало это милое спящее создание - в общем, собачка подняла настроение и заставила всех улыбнуться. "И как они могли прервать её сладкий сон?!" - написали комментаторы под видео.
https://www.youtube.com/watch?v=QGMhavwfHxo
Источник:
АНТИФИШКИ
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