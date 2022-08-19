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Спящая собака прервала футбольный матч в Парагвае

Спящая собака прервала футбольный матч в Парагвае

Автор:
19 августа 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Спорт   видео   домашние животные   животные   смешные животные   собака   собаки   фото   футбол   
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На футбольном матче в Парагвае заметили собаку. Та спокойно и умиротворённо спала на зелёной травке, смотря сладкие сны.. Правда, в это время она не подозревала, что из-за неё прервут матч.

Источник:

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Метки: Питомцы   Спорт   видео   домашние животные   животные   смешные животные   собака   собаки   фото   футбол   
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1  комментарий
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Димка Смола/67 47 минут назад
Там собака спит а в РПЛ игроки )))
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