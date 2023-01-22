Пока хозяйки не было дома, собака устроила пожар

Меган Блэк была в нескольких километрах от своего дома, когда получила тревожное уведомление о срабатывании противопожарной сигнализации.
Оказывается, одна из собак жительницы Техаса (США) искала вкусное печенье и, обшаривая кухню, случайно включила конфорку на плите. Началось возгорание, которое могло привести к ужасной трагедии. К счастью, на выручку Меган прибыли не только пожарные, но и её соседка Сисси Блезур. Узнав о несчастье от позвонившей ей Меган, дама сильно испугалась, но взяла себя в руки и, отправившись к соседке, благополучно вывела собак в безопасное место. После Сисси приступила к тушению пламени, а тут уже на подмогу подоспели и спасатели.
Остаётся только порадоваться за благополучное окончание истории, а также за Меган, у которой есть такая неравнодушная соседка.
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