Пока хозяйки не было дома, собака устроила пожар

Оказывается, одна из собак жительницы Техаса (США) искала вкусное печенье и, обшаривая кухню, случайно включила конфорку на плите. Началось возгорание, которое могло привести к ужасной трагедии. К счастью, на выручку Меган прибыли не только пожарные, но и её соседка Сисси Блезур. Узнав о несчастье от позвонившей ей Меган, дама сильно испугалась, но взяла себя в руки и, отправившись к соседке, благополучно вывела собак в безопасное место. После Сисси приступила к тушению пламени, а тут уже на подмогу подоспели и спасатели.