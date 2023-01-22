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Пока хозяйки не было дома, собака устроила пожар

Пока хозяйки не было дома, собака устроила пожар

Автор:
22 января 2023 09:12
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   неудача   пожар   происшествие   собака   фото   
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Меган Блэк была в нескольких километрах от своего дома, когда получила тревожное уведомление о срабатывании противопожарной сигнализации.

Оказывается, одна из собак жительницы Техаса (США) искала вкусное печенье и, обшаривая кухню, случайно включила конфорку на плите. Началось возгорание, которое могло привести к ужасной трагедии. К счастью, на выручку Меган прибыли не только пожарные, но и её соседка Сисси Блезур. Узнав о несчастье от позвонившей ей Меган, дама сильно испугалась, но взяла себя в руки и, отправившись к соседке, благополучно вывела собак в безопасное место. После Сисси приступила к тушению пламени, а тут уже на подмогу подоспели и спасатели.

Остаётся только порадоваться за благополучное окончание истории, а также за Меган, у которой есть такая неравнодушная соседка.

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Метки: видео   животные   неудача   пожар   происшествие   собака   фото   
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3  комментария
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Эти технические навороты до добра ге доводят. У меня собака хрен-с-два спички из шкафчика достанет!
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13k
Alex 59 минут назад
Собака -поджигака.
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3k
Григорий 2 часа назад
тупая шавка шарится по столам в отсутствии хозяев, активирует технику для тупых и ленивых, начинается пожар, но всё закончилось хорошо, занавес и сопли умиления.
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