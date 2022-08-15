Индус спас собаку, которая чуть не попала под поезд

Жители индийского города Мумбаи засняли мужчину, который геройски спас собаку, чуть было не попавшую под поезд. Это произошло в районе Налласапора. Собака бродила по рельсам, и мужчина вовремя заметил её. Он тут же спрыгнул вниз на помощь животному - пока другие пассажиры активно сигнализировали машинисту поезда, чтобы он остановился.