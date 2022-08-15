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Индус спас собаку, которая чуть не попала под поезд

Индус спас собаку, которая чуть не попала под поезд

Автор:
15 августа 2022 15:05
Сообщество : Животные
Метки: Индия   видео   домашние животные   животные   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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На одной из железнодорожных станций Мумбаи, Индия, смелый мужчина спас собаку практически из-под поезда. Собака бродила по рельсам, и мужчина как нельзя вовремя заметил её..

Источник:

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Метки: Индия   видео   домашние животные   животные   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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5  комментариев
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283
Лютый вам Бетховен 7 часов назад
Человек собаке друг,
Он не лает, не кусается,
На прохожих не бросается.
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2k
Трям 4 часа назад
Да ниче ей не грозило! Хватит притягивать за уши. Совсем чтоль постить нечего?
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10k
Hunson Abadeer 5 часов назад
Поезд вообще еле ползёт...
Но за пёселя уважуха!!!
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2k
vasilykopkov 7 часов назад
Молодец, улучшил карму.
В следующей жизни будет магараджей...
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