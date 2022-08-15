Индус спас собаку, которая чуть не попала под поезд

1016
3
1
На одной из железнодорожных станций Мумбаи, Индия, смелый мужчина спас собаку практически из-под поезда. Собака бродила по рельсам, и мужчина как нельзя вовремя заметил её..
Жители индийского города Мумбаи засняли мужчину, который геройски спас собаку, чуть было не попавшую под поезд. Это произошло в районе Налласапора. Собака бродила по рельсам, и мужчина вовремя заметил её. Он тут же спрыгнул вниз на помощь животному - пока другие пассажиры активно сигнализировали машинисту поезда, чтобы он остановился.
Мужчине удалось взять собаку и поместить на платформу - это случилось, когда поезд был уже максимально близко к нему. По словам пассажиров, машинист поезда уже не мог полностью остановиться, но специально сбросил скорость. Видео со спасением собаки собрало тысячи просмотров в соцсетях.
Свидетели, как и пользователи сети, поблагодарили мужчину за такой поступок. "Дай Бог здоровья этому мужчине. Такие маленькие дела заслуживают большого уважения", "Спасибо этому парню, и машинисту, за спасение маленькой жизни," - написали комментаторы под видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Удивительное преображение тощего пса, которого заметили среди мусора
- Спасибо, люди: 20+ фото спасённых собак, которые согревают душу
- Гости ресторана умилились, увидев собаку и хозяина за ужином
- 17-летняя девушка геройски спасла собаку, когда дом затопило
- Бездомный пёс трогательно "поздравил" пару со свадьбой
Новости партнёров
Он не лает, не кусается,
На прохожих не бросается.
Но за пёселя уважуха!!!
В следующей жизни будет магараджей...
https://bigenc.ru/world_history/text/2195441https://bigenc.ru/world_history/text/2195441