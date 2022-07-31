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Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины

Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины

Автор:
31 июля 2022 09:30
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   история   люди   собака   спасение   фото   
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Несколько дней назад Кимберли Бриджес спокойно гуляла рядом с домой вместе со своей собакой по кличке Орла, как вдруг почувствовала, что она резко и очень сильно потянула поводок. Буквально через пару секунд в нескольких сантиметрах от Кимберли на тротуаре оказалась машина.

Автомобиль двигался с большой  скоростью и если бы Орла вовремя не оттащила хозяйку, она бы непременно столкнулась с мчащейся на нее грудой металла на колесах. Но из-за того, что все случилось так быстро, Кимберли даже не поняла, в какой опасности находилась.


Когда пара вернулась с прогулки, Орла все еще сильно нервничала, и тогда ее хозяйка решила посмотреть записи с видеорегистратора в машине соседки.

«Дома я заметила, что Орла была в легком шоке, и это заставило меня подумать, что машина была ближе, чем мне казалось»,— рассказала Кимберли изданию The Dodo.

После того как Кимберли проверила записи видеорегистратора, она поняла, что собака спасла ей жизнь, и теперь она считает питомицу настоящей героиней.

«Я и моя семья всегда очень любили Орлу и знали, что она особенная. Но теперь я обязана ей жизнью, поэтому, она будет получать еще больше внимания, почесываний животика и угощений»,— пообещала девушка.


Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   история   люди   собака   спасение   фото   
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1  комментарий
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Владимир 45 минут назад
что то не понятно,дорога свободна, он там не один по тротуару едет.
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