Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины

Несколько дней назад Кимберли Бриджес спокойно гуляла рядом с домой вместе со своей собакой по кличке Орла, как вдруг почувствовала, что она резко и очень сильно потянула поводок. Буквально через пару секунд в нескольких сантиметрах от Кимберли на тротуаре оказалась машина.
Автомобиль двигался с большой скоростью и если бы Орла вовремя не оттащила хозяйку, она бы непременно столкнулась с мчащейся на нее грудой металла на колесах. Но из-за того, что все случилось так быстро, Кимберли даже не поняла, в какой опасности находилась.
Когда пара вернулась с прогулки, Орла все еще сильно нервничала, и тогда ее хозяйка решила посмотреть записи с видеорегистратора в машине соседки.
«Дома я заметила, что Орла была в легком шоке, и это заставило меня подумать, что машина была ближе, чем мне казалось»,— рассказала Кимберли изданию The Dodo.
После того как Кимберли проверила записи видеорегистратора, она поняла, что собака спасла ей жизнь, и теперь она считает питомицу настоящей героиней.
«Я и моя семья всегда очень любили Орлу и знали, что она особенная. Но теперь я обязана ей жизнью, поэтому, она будет получать еще больше внимания, почесываний животика и угощений»,— пообещала девушка.
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АНТИФИШКИ
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