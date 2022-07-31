Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины

Автомобиль двигался с большой скоростью и если бы Орла вовремя не оттащила хозяйку, она бы непременно столкнулась с мчащейся на нее грудой металла на колесах. Но из-за того, что все случилось так быстро, Кимберли даже не поняла, в какой опасности находилась.