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Учёные доказали, что собаки могут имитировать наши движения

Учёные доказали, что собаки могут имитировать наши движения

Автор:
20 февраля 2023 20:45
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   животные   исследования   собака   собаки   фото   щенки   эксперименты   
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Собак не просто так называют лучшими друзьями человека. Одно из недавних исследований Будапештского университета ещё раз доказало это! Оказывается, собаки могут подражать нашим движениям.

Будапештский университет в Венгрии провёл необычное исследование - насколько животные могут подражать движениям человека? Для исследования команда набрала 42 щенка, 39 котят и восемь волчат - все социализированные и живущие в семьях. Исследование для каждого проходило в отдельной комнате и записывалось на видео. Экспериментаторы ласково подзывали животных к себе, одновременно трогая предмет, который находился перед ними. Хозяева в это время держали своих питомцев. Затем питомцев отпускали, а некоторые из них подходили к предмету - и делали подобные движения с ним, отдалённо "имитируя" движения человека. При этом всё проходило без каких-либо поощрительных угощений.

Самыми "подражающими" оказались собаки и волчата. Они повторяли продемонстрированные действия примерно в 70 процентах испытаний. Но исключительно собаки имели тенденцию ещё и использовать ту часть тела, которую использовал экспериментатор: например, если он потрогал предмет рукой, щенок в ответ трогал его лапой. Склонность собак копировать наше поведение идёт издалека - они с ходом эволюции научились приспосабливать свое поведение к человеческому. Исследователи также протестировали те же действия перед котятами, но кошки не последовали их примеру - и в большинстве своём проигнорировали затею.

"И собаки, и кошки - это одомашненные виды, которые сегодня живут с человеком. Но собака была одомашнена на 10-30 тысяч лет раньше кошки. У кошек также происходил другой процесс одомашнивания - они охотились на мышей и крыс рядом с человеком, но им не приходилось взаимодействовать с людьми," - говорит куратор исследования, Андреа Темеси. По мнению исследователей, полученные результаты могут помочь хозяевам эффективнее дрессировать своих щенков.

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Метки: видео   домашние животные   животные   исследования   собака   собаки   фото   щенки   эксперименты   
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4  комментария
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1k
c3nsor3d Час назад
Я, конечно, не ученый... Но уже давно об этом знаю... Сука! Где "британские яйцеголовые" мои деньги перевирают!?))) = я им миллион тем с решениями нахлабучу)))
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4k
Трям 17 секунд назад
Пост - говно.
Видос с сайта из жопы. По этому его не показывает.
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5k
vasilykopkov Минуту назад
Британские ученые с завидным упорством продолжают обнаруживать очевидные вещи...

PS с другой стороны - надо как-то осваивать гранты британских миллионеров...
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1k
Aleksei 9 минут назад
что и следовало доказать : кошкам и котам по@#й...
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