Учёные доказали, что собаки могут имитировать наши движения

Собак не просто так называют лучшими друзьями человека. Одно из недавних исследований Будапештского университета ещё раз доказало это! Оказывается, собаки могут подражать нашим движениям.
Будапештский университет в Венгрии провёл необычное исследование - насколько животные могут подражать движениям человека? Для исследования команда набрала 42 щенка, 39 котят и восемь волчат - все социализированные и живущие в семьях. Исследование для каждого проходило в отдельной комнате и записывалось на видео. Экспериментаторы ласково подзывали животных к себе, одновременно трогая предмет, который находился перед ними. Хозяева в это время держали своих питомцев. Затем питомцев отпускали, а некоторые из них подходили к предмету - и делали подобные движения с ним, отдалённо "имитируя" движения человека. При этом всё проходило без каких-либо поощрительных угощений.
Самыми "подражающими" оказались собаки и волчата. Они повторяли продемонстрированные действия примерно в 70 процентах испытаний. Но исключительно собаки имели тенденцию ещё и использовать ту часть тела, которую использовал экспериментатор: например, если он потрогал предмет рукой, щенок в ответ трогал его лапой. Склонность собак копировать наше поведение идёт издалека - они с ходом эволюции научились приспосабливать свое поведение к человеческому. Исследователи также протестировали те же действия перед котятами, но кошки не последовали их примеру - и в большинстве своём проигнорировали затею.
"И собаки, и кошки - это одомашненные виды, которые сегодня живут с человеком. Но собака была одомашнена на 10-30 тысяч лет раньше кошки. У кошек также происходил другой процесс одомашнивания - они охотились на мышей и крыс рядом с человеком, но им не приходилось взаимодействовать с людьми," - говорит куратор исследования, Андреа Темеси. По мнению исследователей, полученные результаты могут помочь хозяевам эффективнее дрессировать своих щенков.
Видео с реакцией животных:
Источник:
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Видос с сайта из жопы. По этому его не показывает.
PS с другой стороны - надо как-то осваивать гранты британских миллионеров...