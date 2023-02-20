Учёные доказали, что собаки могут имитировать наши движения

Будапештский университет в Венгрии провёл необычное исследование - насколько животные могут подражать движениям человека? Для исследования команда набрала 42 щенка, 39 котят и восемь волчат - все социализированные и живущие в семьях. Исследование для каждого проходило в отдельной комнате и записывалось на видео. Экспериментаторы ласково подзывали животных к себе, одновременно трогая предмет, который находился перед ними. Хозяева в это время держали своих питомцев. Затем питомцев отпускали, а некоторые из них подходили к предмету - и делали подобные движения с ним, отдалённо "имитируя" движения человека. При этом всё проходило без каких-либо поощрительных угощений.