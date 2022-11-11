Китайская молодежь гуляет с собаками-роботами вместо живых питомцев

Футуристические видеоролики и фотографии молодых людей на прогулке с собаками-роботами недавно захватили китайские соцсети. В КНР, кажется, новая тенденция: в качестве домашних питомцев люди заводят четвероногие машины.

Робопсы, вдохновленные творениями Boston Dynamics, продаются на китайских торговых площадках уже давно. Так что неудивительно, что китайский рынок начал выпускать своих четвероногих андроидов, именно в последние месяцы они стали пользоваться бешеной популярностью. Правда, не для того, чтобы доставлять посылки или работать в полиции: их заводит молодежь Пекина и Шанхая вместо домашних питомцев.