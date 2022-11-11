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Китайская молодежь гуляет с собаками-роботами вместо живых питомцев

Китайская молодежь гуляет с собаками-роботами вместо живых питомцев

Автор:
11 ноября 2022 09:56
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Китай   видео   животные   молодежь   роботы   собака   фото   
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В Китае новая мода: местная молодежь выгуливает робопсов вместо собак.

Футуристические видеоролики и фотографии молодых людей на прогулке с собаками-роботами недавно захватили китайские соцсети. В КНР, кажется, новая тенденция: в качестве домашних питомцев люди заводят четвероногие машины.

Робопсы, вдохновленные творениями Boston Dynamics, продаются на китайских торговых площадках уже давно. Так что неудивительно, что китайский рынок начал выпускать своих четвероногих андроидов, именно в последние месяцы они стали пользоваться бешеной популярностью. Правда, не для того, чтобы доставлять посылки или работать в полиции: их заводит молодежь Пекина и Шанхая вместо домашних питомцев.

Так чем же могут привлекать бездушные машины? Они требуют минимального ухода, за ними не надо убирать, а на прогулку с ними можно не выходить. Конечно, все собаководы скажут, что именно в этом преимущество настоящих собак, уход за которыми — это часть общения с ними. От роботов же невозможно добиться эмоциональной связи и привязанности, как с обычными питомцами.

Стоимость робопсов на китайском рынке варьируется от 2 до 14 тысяч долларов, цена зависит от функций и от того, сколько машины могут работать без подзарядки. Например, они умеют следовать, кувыркаться, понимают команды «сидеть» и «бежать», а также могут унести груз до 5 кг. У железных питомцев также встроена камера, которая позволяет обходить препятствия и даже узнавать хозяина. В последние месяцы на улицах китайских городов можно встретить молодых людей, которые прогуливаются с такими робопсами. Так что, судя по моде, которая захлестнула китайские города, возможно, в недалеком будущем робопсы смогут соперничать с животными, которым они подражают. Вероятно, для некоторых занятых людей такие беспроблемные компаньоны станут идеальными питомцами.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   видео   животные   молодежь   роботы   собака   фото   
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2  комментария
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K7OO Полчаса назад
Более совершенные тамагочи, принципиально ничего нового.
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GoodNeon

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