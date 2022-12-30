Как дети: милейшая реакция приютских собак на подарки

903
15
1
Нашим любимым животным тоже хочется праздника - а особенно тем, у кого нет хозяев. Ирландский приют для собак Dogs Trust заставил пушистиков поверить в новогоднее волшебство. Они устроили добрый и интересный проект для своих подопечных - эмоции были через край! Спасибо неравнодушным людям за такую инициативу.
Приют для собак Dogs Trust из Ирландии каждый Новый год проводит для своих очаровательных подопечных интересные штучки. В этот раз сотрудники приюта сделали собачкам сюрприз - заполнили всю комнату игрушками. Но это ещё не всё. Каждая собака самостоятельно выбирала себе подарок, и уносила тот, который понравился больше всего. Реакция пушистиков при этом - бесценна. Они точно как дети, на которых свалилась гора подарков!
Подарки получили все 23 собаки, которые сейчас живут в приюте. Этот милый процесс засняли на видео. Сотрудники приюта традиционно открыли сбор средств перед этой новогодней инициативой - местные жители отправляли приюту игрушки и помогали финансово, чтобы устроить пушистикам праздник. Приют не получает никакого государственного финансирования, поэтому фактически "живёт" на поддержке неравнодушных людей и его владельцев.
Счастливые собаки на видео:
Источник:
Ссылки по теме:
- В пещерах обнаружили слабую собаку, которая едва двигалась
- Индус спас собаку, которая чуть не попала под поезд
- Гости ресторана умилились, увидев собаку и хозяина за ужином
- Спящая собака прервала футбольный матч в Парагвае
- Свадебный фотограф показала "фотобомбу" с собакой
Метки: видео домашние животные животные мило приюты приюты для животных собака собаки фото фотографии
Новости партнёров