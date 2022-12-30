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Как дети: милейшая реакция приютских собак на подарки

Как дети: милейшая реакция приютских собак на подарки

Автор:
30 декабря 2022 14:34
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   животные   мило   приюты   приюты для животных   собака   собаки   фото   фотографии   
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Нашим любимым животным тоже хочется праздника - а особенно тем, у кого нет хозяев. Ирландский приют для собак Dogs Trust заставил пушистиков поверить в новогоднее волшебство. Они устроили добрый и интересный проект для своих подопечных - эмоции были через край! Спасибо неравнодушным людям за такую инициативу.

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Метки: видео   домашние животные   животные   мило   приюты   приюты для животных   собака   собаки   фото   фотографии   
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1  комментарий
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Григорий Час назад
видос ломающий мимиметры
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