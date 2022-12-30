Как дети: милейшая реакция приютских собак на подарки

Приют для собак Dogs Trust из Ирландии каждый Новый год проводит для своих очаровательных подопечных интересные штучки. В этот раз сотрудники приюта сделали собачкам сюрприз - заполнили всю комнату игрушками. Но это ещё не всё. Каждая собака самостоятельно выбирала себе подарок, и уносила тот, который понравился больше всего. Реакция пушистиков при этом - бесценна. Они точно как дети, на которых свалилась гора подарков!