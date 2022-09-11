Хозяйка никак не отреагировала на то, что её собака укусила ребёнка

К сожалению, утверждение о том, что собаки являются лучшими друзьями человека, работает вовсе не всегда.
Например, эта собака, попавшая в объектив камеры видеонаблюдения, отличается злобным характером. Животное, которое ехало с хозяйкой в лифте, атаковало незнакомого мальчика и укусило его.
Инцидент, произошедший в Газиабаде (Индия), вызвал большой резонанс в соцсетях. Люди возмущены даже не злобной собакой, а невозмутимостью хозяйки, которая даже не попыталась помочь укушенному ребёнку, прыгавшему на одной ноге. Похоже, даме было всё равно.
Позже папа мальчика написал заявление в полицию. В данный момент по факту нападения собаки на ребёнка принимаются юридические меры. И многие согласны, что владелица кусачей питомицы достойна наказания.
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АНТИФИШКИ
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И вообще, почему пес не станцевал? Пацан хоть немного попытался, а пес явно не индийской породы...
Даже по видео видно что скорее мадам и пацан знакомы.
Лифт в доме где живут оба .
Лопоухие собаки не проявляют агрессии к людям ,сила сжатия челюстей у них очень слабая .
Юный актер как только мадам вышла вполне спокойно катит себе дальше .
Так что что там на самом деле было узнаем через несколько дней если конечно индийские разборки в очередной раз до нас разберутся.