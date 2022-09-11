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Хозяйка никак не отреагировала на то, что её собака укусила ребёнка

Хозяйка никак не отреагировала на то, что её собака укусила ребёнка

Автор:
11 сентября 2022 09:35
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   лифт   мальчик   нападение   собака   укус   фото   
699
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К сожалению, утверждение о том, что собаки являются лучшими друзьями человека, работает вовсе не всегда.

Например, эта собака, попавшая в объектив камеры видеонаблюдения, отличается злобным характером. Животное, которое ехало с хозяйкой в лифте, атаковало незнакомого мальчика и укусило его.

Инцидент, произошедший в Газиабаде (Индия), вызвал большой резонанс в соцсетях. Люди возмущены даже не злобной собакой, а невозмутимостью хозяйки, которая даже не попыталась помочь укушенному ребёнку, прыгавшему на одной ноге. Похоже, даме было всё равно.

Позже папа мальчика написал заявление в полицию. В данный момент по факту нападения собаки на ребёнка принимаются юридические меры. И многие согласны, что владелица кусачей питомицы достойна наказания.

Источник:

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Метки: видео   животные   лифт   мальчик   нападение   собака   укус   фото   
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11  комментариев
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1k
SHAGREEN Час назад
Эти пи.орасины во всех странах одинаковы.
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1k
cfhfwby 7 минут назад
Увы, но тут ничего не поможет, кроме усыпления собаки и, обязательно, хозяев собаки.
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14k
сеньор Леонсио 46 минут назад
Животные и их владельцы зачастую схожи.
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12k
Кыся Час назад
Хозяйке штрафа, псине пинка.
И вообще, почему пес не станцевал? Пацан хоть немного попытался, а пес явно не индийской породы...
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6k
tamin Час назад
После этого отец ребенка встречает даму с этой собачкой и гидравлическими ножницами откусывает ей голову. Все справедливо.
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14k
Виталий Касандров Час назад
Ох уж эти соцсети. По мне так больше вопросов чем ответов.
Даже по видео видно что скорее мадам и пацан знакомы.
Лифт в доме где живут оба .
Лопоухие собаки не проявляют агрессии к людям ,сила сжатия челюстей у них очень слабая .
Юный актер как только мадам вышла вполне спокойно катит себе дальше .
Так что что там на самом деле было узнаем через несколько дней если конечно индийские разборки в очередной раз до нас разберутся.
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1k
Шурман 2 часа назад
Видать из богатеньких , хозяйка закинет денег и они станцуют :)
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