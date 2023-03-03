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Появилось видео стремительного погружения под воду китайского сухогруза в Хабаровском крае

Появилось видео стремительного погружения под воду китайского сухогруза в Хабаровском крае

Автор:
03 марта 2023 12:11
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: КНР   Татарский пролив   видео   глинозём   затопление   сухогруз   хабаровский край   
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Китайцы, снимающее видео, кажется, не сильно расстроены.

Китайский балкер Yong Zing 56 подал сигнал бедствия ещё 24 февраля. Находясь в десятибалльных льдах, судно получило двухметровую пробоину и начало тонуть. На помощь китайским товарищам прибыл буксир Морспасслужбы "Отто Шмидт". В последующие несколько дней российские моряки пытались залатать дыру в корпусе сухогруза и даже вызвали на подмогу второй буксир "Рубин". Но спасти судно не удалось. Оно затонуло, 1 марта в 42 милях от хабаровского порта Ванино.

Затонуло, как показывает опубликованное сегодня видео, весьма стремительно и эффектно.

На борту сухогруза находился 21 человек, все граждане КНР. Никто из экипажа не пострадал. Известно, что балкер перевозил 29 тысяч тонн глинозёма для российской компании "Русал".

Источник:

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Метки: КНР   Татарский пролив   видео   глинозём   затопление   сухогруз   хабаровский край   
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2  комментария
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5k
Hugo_RnD Полчаса назад
"не сильно расстроены"(с) а что им надо делать было? рвать на себе волосы и биться головами о переборки? Корабли и груз не их и явно застрахован, они спаслись - считай, повезло.
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32k
Snork Snorkoff 12 минут назад
Ну уж ревун могли и включить, проводить старика на покой..
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