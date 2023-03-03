Появилось видео стремительного погружения под воду китайского сухогруза в Хабаровском крае

Китайцы, снимающее видео, кажется, не сильно расстроены.
Китайский балкер Yong Zing 56 подал сигнал бедствия ещё 24 февраля. Находясь в десятибалльных льдах, судно получило двухметровую пробоину и начало тонуть. На помощь китайским товарищам прибыл буксир Морспасслужбы "Отто Шмидт". В последующие несколько дней российские моряки пытались залатать дыру в корпусе сухогруза и даже вызвали на подмогу второй буксир "Рубин". Но спасти судно не удалось. Оно затонуло, 1 марта в 42 милях от хабаровского порта Ванино.
Затонуло, как показывает опубликованное сегодня видео, весьма стремительно и эффектно.
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На борту сухогруза находился 21 человек, все граждане КНР. Никто из экипажа не пострадал. Известно, что балкер перевозил 29 тысяч тонн глинозёма для российской компании "Русал".
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