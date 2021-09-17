FISHKINET
Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 385 постов • 223 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 
"Поздравили, но протокол составили": пограничники два часа бдили за сахалинцем, тянущим тунца

"Поздравили, но протокол составили": пограничники два часа бдили за сахалинцем, тянущим тунца (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 10:29
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Татарский пролив   видео   пограничная застава   протокол   рыбалка   сахалин   тунец   
1757
4
1
Александр Бунин с товарищем попали в настоящий "котел с тунцом" - рыба клевала как оголтелая. Двух огромных красавцев пришлось выуживать несколько часов, но это, говорят рыбаки, того стоило.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Рыбалка, походы, активный отдых на природе"
Метки: Татарский пролив   видео   пограничная застава   протокол   рыбалка   сахалин   тунец   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
833
Бэмсяра Час назад
молодцы погранцы, дали мужикам время поймать рыбу!!! А штраф - это мелочи, по сравнению с такой рыбиной!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Сергей Полчаса назад
Поймал инспектор рыбнадзора рыбака и говорит:
- Попал ты мужик конкретно, рыбку то здесь нельзя ловить!
- А я и не ловлю.
- Да че ты мне паришь, а это что?
- Ну это моя рыба, я ее погулять привез.
Выпускаю, потом свищу - она и возвращается, и мы уходим домой.
- Та ладно рассказывать, а ну покажи.
Мужик выпустил рыбу, и стоят смотрят.
Инспектор говорит:
- Ну свисти.
- Зачем?
- Чтобы рыба вернулась.
- Какая рыба?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
611
Mowgley Час назад
И рыбак доволен, и погранцы с мозгами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Манахов Час назад
Погранцам и рыбаку лайк))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fraxinus Час назад
У меня встал вопрос (я не из РФ).

Россиянам запрещено покидать территориальных вод в принципе или там просто какая-то запретная зона?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
SilentBob Час назад
Старик и море 2.0
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Загадочное похищение человека на Сахалине попало на видео Загадочное похищение человека на Сахалине попало на видео "Пришлось стрелять прямо в рыло": сахалинец отбился от медведя, пытавшегося вытащить его из авто "Пришлось стрелять прямо в рыло": сахалинец отбился от медведя, пытавшегося вытащить его из авто У жительницы Сахалина прямо в руках взорвался батон хлеба У жительницы Сахалина прямо в руках взорвался батон хлеба Защитник нравов так распоясался, что угодил в полицию Защитник нравов так распоясался, что угодил в полицию "Больше никаких рыбалок!": после встречи с медведем сахалинец выжил, оставшись без части скальпа "Больше никаких рыбалок!": после встречи с медведем сахалинец выжил, оставшись без части скальпа
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

777644



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Антиполицейское шоу, покорившее мир: история создания "Коломбо"
6
29
Антиполицейское шоу, покорившее мир: история создания "Коломбо"
Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи
0
213
Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи
Выборы, выборы: кто баллотируется и что за собой несет
Выборы, выборы: кто баллотируется и что за собой несет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#факты#автомобили#Россия#авто аварии#интересное#полиция#Украина#Москва
#фото#люди#прикол#автомир#аварии#история#позитив#картинки#новости#фильм
#Юмор#подборка#кино#ynews#дтп#в мире#фотографии#сша#природа#коты

На что жалуетесь?

Вернуться