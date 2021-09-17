"Поздравили, но протокол составили": пограничники два часа бдили за сахалинцем, тянущим тунца

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Александр Бунин с товарищем попали в настоящий "котел с тунцом" - рыба клевала как оголтелая. Двух огромных красавцев пришлось выуживать несколько часов, но это, говорят рыбаки, того стоило.
15 сентября для Александра Бунина стал удивительным днем. Отправившись порыбачить, он и не продполагал, что ему улыбнется удача. Да какая!
Отойдя от берега на несколько километров, лодка рыбака попала в настоящий рай. Море буквально кипело от обилия тунца. Крупные, как дельфины, рыбины выскакивали из моря и активно клевали на воблеры. "Я не хочу просыпаться!" - восторженно комментировал небывалую рыбалку Бунин.
Правда, выудить огромных рыбин оказалось нелегко. Первый, 27-килограммовый красавец изрядно помотал мужчинам нервы. На него потратили целый час, а второго и вовсе доставали 2 часа. Но, взвесив добычу (32,5 кг), рыбаки решили, что оно того стоило.
За рыбалкой приятелей наблюдали доблестные пограничники, которые после победы над добычей пригласили мужчин на свой катер для оформления протокола об административном нарушении. Оказывается, в пылу восторга рыбаки удалились от берега сверх меры.
За рыбалкой приятелей наблюдали доблестные пограничники, которые после победы над добычей пригласили мужчин на свой катер для оформления протокола об административном нарушении. Оказывается, в пылу восторга рыбаки удалились от берега сверх меры.
В шутку сахалинец предложил оформить протокол на тунца, т.к. именно по его вине пришлось уйти в море.
Сам рыбак добычей доволен. Говорит, что рыба мечты поймана. А за такое и штраф заплатить не страшно.
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- А я и не ловлю.
- Да че ты мне паришь, а это что?
- Ну это моя рыба, я ее погулять привез.
Выпускаю, потом свищу - она и возвращается, и мы уходим домой.
- Та ладно рассказывать, а ну покажи.
Мужик выпустил рыбу, и стоят смотрят.
Инспектор говорит:
- Ну свисти.
- Зачем?
- Чтобы рыба вернулась.
- Какая рыба?
Россиянам запрещено покидать территориальных вод в принципе или там просто какая-то запретная зона?