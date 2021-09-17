"Поздравили, но протокол составили": пограничники два часа бдили за сахалинцем, тянущим тунца

Правда, выудить огромных рыбин оказалось нелегко. Первый, 27-килограммовый красавец изрядно помотал мужчинам нервы. На него потратили целый час, а второго и вовсе доставали 2 часа. Но, взвесив добычу (32,5 кг), рыбаки решили, что оно того стоило.

За рыбалкой приятелей наблюдали доблестные пограничники, которые после победы над добычей пригласили мужчин на свой катер для оформления протокола об административном нарушении. Оказывается, в пылу восторга рыбаки удалились от берега сверх меры.