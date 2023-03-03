Автоинструктор попытался добиться от девушки поворота руля в нужную сторону - и безуспешно

Многие девушки отчего-то никак не могут запомнить, как поворачивать налево, а как - направо. Даже подсказки не помогают! И что с такими делать?
На видео - типичная ситуация в автошколе. Начинающий водитель не может выполнить требований автоинструктора, потому что сталкивается с непреодолимой задачей.
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На самом деле тех людей, кто путают левую и правую стороны, почему-то довольно много. К сожалению, они есть и среди автомобилистов. Выход из положения каждый выбирает свой: одни покупают оплётки для руля с указателями сторон, другие разъезжают в машине со стикерами, третьи делают соответствующие тату на руках, чтобы постоянно видеть эти напоминалки.
В общем, если девушка включила левый поворотник, то это еще не значит, что она повернёт в нужную сторону.
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Лет десять назад помню стою на стоянке , останавливается хёндай со значком У, вылезает мужик весь белый, мокрый, с носа капает, глаза как тарелки, что-то жестикулируя прокричал в открытую дверь и просто рухнул на грязную траву. Я вышел, спрашиваю помощь не нужна? Он отвечает нет, сел на жопу, закурил, руки трясутся. Глянул в открытую дверь - там девка сидит, на лице - ноль эмоций, спокойна как удав и так пренебрежительно на мужичка инструктора поглядывает...
Сколько подобных роликов не смотрю, всегда убеждаюсь, что инструкторы дебилы. Внятно объяснить (что от них и требуется) вообще не могут.
И что значит внятно объяснить? Куда ещё внятнее? Как ещё понятнее?