Автоинструктор попытался добиться от девушки поворота руля в нужную сторону - и безуспешно

На самом деле тех людей, кто путают левую и правую стороны, почему-то довольно много. К сожалению, они есть и среди автомобилистов. Выход из положения каждый выбирает свой: одни покупают оплётки для руля с указателями сторон, другие разъезжают в машине со стикерами, третьи делают соответствующие тату на руках, чтобы постоянно видеть эти напоминалки.