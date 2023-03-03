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Автоинструктор попытался добиться от девушки поворота руля в нужную сторону - и безуспешно

Автоинструктор попытался добиться от девушки поворота руля в нужную сторону - и безуспешно

Автор:
03 марта 2023 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: автошкола   видео   девушка и руль   за рулём   обучение в автошколе   право или лево   смешно   
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Многие девушки отчего-то никак не могут запомнить, как поворачивать налево, а как - направо. Даже подсказки не помогают! И что с такими делать?

На видео - типичная ситуация в автошколе. Начинающий водитель не может выполнить требований автоинструктора, потому что сталкивается с непреодолимой задачей.


На самом деле тех людей, кто путают левую и правую стороны, почему-то довольно много. К сожалению, они есть и среди автомобилистов. Выход из положения каждый выбирает свой: одни покупают оплётки для руля с указателями сторон, другие разъезжают в машине со стикерами, третьи делают соответствующие тату на руках, чтобы постоянно видеть эти напоминалки.


В общем, если девушка включила левый поворотник, то это еще не значит, что она повернёт в нужную сторону.

Источник:

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Метки: автошкола   видео   девушка и руль   за рулём   обучение в автошколе   право или лево   смешно   
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15  комментариев
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7k
перевозчик 46 минут назад
знакомая рассказывала: "Вася (муж), чего ты кричишь? инструктор головой об торпеду бился..."
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4k
Kozlodoev 5 секунд назад
Ну есть люди, которым не дано. Просто нужны грамотные программы тестирования, и если успешно- тогда уже обучение.
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8k
Trenzel2003 6 минут назад
А еще она и педали путает. Так что таким лучше права не давать! Даже за деньги!!!
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1k
Злодей 8 минут назад
Она считает,что той рукой, которой она прилагает усилие при повороте руля и есть нужная сторона. Просто переобъяснить, думаю она поймёт.
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2k
Егор 12 минут назад
Бл...ь, у мужика не нервы, а трос стальной...,но не у всех.
Лет десять назад помню стою на стоянке , останавливается хёндай со значком У, вылезает мужик весь белый, мокрый, с носа капает, глаза как тарелки, что-то жестикулируя прокричал в открытую дверь и просто рухнул на грязную траву. Я вышел, спрашиваю помощь не нужна? Он отвечает нет, сел на жопу, закурил, руки трясутся. Глянул в открытую дверь - там девка сидит, на лице - ноль эмоций, спокойна как удав и так пренебрежительно на мужичка инструктора поглядывает...
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1k
Лимонадный Джо 12 минут назад
Почему нет названия населённого пункта! Я теперь опасаюсь вообще везде переходить дорогу. А вдруг это здесь и из-за поворота выедет такая!!!
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−1
Дмитрий Бородин 14 минут назад
В таких случаях надо бить сразу по башке
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42k
Игорь 20 минут назад
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9k
БарНалей 20 минут назад
Конечно странно, что девушка к этому возрасту не может понять в какую сторону крутить. Но у меня в детстве именно такая запара была. Когда мне сказали повернуть вправо переключатель на плите. Так вот я озадачился. Вправо это ориентируясь по верхней части окружности переключателя или по нижней. Так то они в разные стороны двигаются.
Сколько подобных роликов не смотрю, всегда убеждаюсь, что инструкторы дебилы. Внятно объяснить (что от них и требуется) вообще не могут.
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109
bladerunner1986 БарНалей 11 минут назад
Долго думал над вашим ответом, про верхнюю и нижнюю часть круглой ручки. Потом только дошел ваш ход мыслей. Грамотнее конечно сказать по часовой стрелке и против часовой. Но направо и налево тоже верно. Даже есть термин правая и левая резьба. Он общепринятый. Поэтому в данном случае ваша логика неверна насчёт движения нижней части ручки налево.
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18
WebClickWebClick Полчаса назад
Вправо, влево... Главное - туда!
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21k
ЦСКА 40 минут назад
Я помню была такая проблема в детстве, лет до 10-ти! Батя научил: средний палец с мозолькой от авторучки-на правой руке!
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