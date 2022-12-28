В Китае столкнулись 200 машин из-за тумана

Огромная авария произошла в районе города Чжэнчжоу из-за сильного тумана. Более двухсот автомобилей устроили огромное ДТП, есть пострадавшие.
Более 200 машин столкнулись в итайской центральной провинции Хэнань, сообщает Центральное телевидение Китая. Инцидент произошёл в семь утра на автомобильном мосту.
Большое количество машин наехали друг на друга из-за плохой видимости на дороге.
Спасатели, работающие на дороге, сообщили, что в аварии участвует по меньшей мере 200 автомобилей. По предварительным данным, есть один погибший, уточняет РИА Новости.
На данный момент 11 пожарных машин и 66 спасателей устраняют последствия крупной аварии.
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