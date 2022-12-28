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В Китае столкнулись 200 машин из-за тумана

В Китае столкнулись 200 машин из-за тумана

Автор:
28 декабря 2022 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: КНР   ЧП   авария   авто   видео   интересное   фото   
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Огромная авария произошла в районе города Чжэнчжоу из-за сильного тумана. Более двухсот автомобилей устроили огромное ДТП, есть пострадавшие.

Более 200 машин столкнулись в итайской центральной провинции Хэнань, сообщает Центральное телевидение Китая. Инцидент произошёл в семь утра на автомобильном мосту.

Большое количество машин наехали друг на друга из-за плохой видимости на дороге.

Спасатели, работающие на дороге, сообщили, что в аварии участвует по меньшей мере 200 автомобилей. По предварительным данным, есть один погибший, уточняет РИА Новости.

На данный момент 11 пожарных машин и 66 спасателей устраняют последствия крупной аварии.

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Метки: КНР   ЧП   авария   авто   видео   интересное   фото   
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5  комментариев
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12k
Ivan 48 минут назад
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paranoid 5 минут назад
Местная страховая компани, тем временем:

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9k
Сол Гудман 16 минут назад
Фраза: "Глаза пи$дой обшиты, приобрела новый смысл"
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11k
El Niño 21 минуту назад
Ну да, плохая видимость виновата. За 20 лет стада я только один раз внезапно оказался в зоне плохой видимости. До сих пор не знаю, что это было: одинокое туманное облако, дым или скопление какого-то газа.
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746
Глеб Полчаса назад
Да пусть оформят европротокол и разъезжаются, че движению мешать.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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