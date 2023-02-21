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Сухогруз потерпел крушение под Новороссийском

Сухогруз потерпел крушение под Новороссийском

Автор:
21 февраля 2023 15:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: бейдствие   видео   кабардинка   новороссийск   сухогруз   шторм   экипаж   
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В районе ЧП проходит спасательное операция.

Сухогруз Seamark затонул в районе посёлка Кабардинка, сообщают СМИ. По словам очевидцев, судно разломилось пополам во время шторма и стремительно пошло ко дну в Цемесской бухте. Изначально местные паблики писали, что весь экипаж успел благополучно эвакуироваться на берег. Однако сейчас поступают сведения, что судьба 11 членов экипажа неизвестна.

Сообщается, что Росморречфлот проводит спасательную операцию — над Цемесской бухтой звучат сирены, а на морвокзале Новороссийска находится множество скорых.

Известно, что сухогруз под флагом Коморских островов перевозил лес (по другим данным, на борту находилось 3,5 тысячи тонн мраморной крошки). Судно прибыло из турецкого порта в Искендеруне.

UPD: только что появилась информация от МЧС. В ведомстве сообщили, что все 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, подняты на спасательные суда, их жизни и здоровью ничего не угрожает.


UPD 2: один член экипажа скончался на борту спасательного судна, ещё 1 человек находится в тяжелом состоянии. Все члены экипажа имеют российское гражданство.

Источник:

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Метки: бейдствие   видео   кабардинка   новороссийск   сухогруз   шторм   экипаж   
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14  комментариев
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7k
Михаил 2 часа назад
Не понял: "Перевозил лес ... прибыл из Турции", оттуда вёз лес?
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311
Вася Васильев 13 минут назад
42 года судну + речной класс и что он в море в шторм делал?
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3k
поручик Ржевский Час назад
КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Сухогруз, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма на Черноморском побережье Кубани, проходят спасательные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"Грузовое судно Seamark шло под флагом Коморских островов, переломилось в условиях шторма и перевозило 3,5 тысячи тонн мраморной крошки. Экипаж судна состоит из 11 россиян", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что на данный момент идет спасательная операция.

Так что он перевозил? Лес или мраморную крошку?
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