Сухогруз потерпел крушение под Новороссийском

UPD: только что появилась информация от МЧС. В ведомстве сообщили, что все 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, подняты на спасательные суда, их жизни и здоровью ничего не угрожает.





UPD 2: один член экипажа скончался на борту спасательного судна, ещё 1 человек находится в тяжелом состоянии. Все члены экипажа имеют российское гражданство.