Полетели головы: военный комиссар Хабаровского края был освобождён от должности из-за несоблюдения правил частичной мобилизации

Дегтярев также напомнил, что частичная мобилизация затрагивает только категории, которые утверждены Минобороны и президентом России Владимиром Путиным. По его словам, все факты "перегибов" должны пресекаться.

В связи с этим военного комиссара Хабаровского Юрия Лайко отстранили от должности, сообщает РЕН.ТВ.