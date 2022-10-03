Полетели головы: военный комиссар Хабаровского края был освобождён от должности из-за несоблюдения правил частичной мобилизации

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко в рамках частичной мобилизации умудрился призвать несколько тысяч человек. Примерно половина из получивших повестки оказались не годными к службе по той или иной причине, рассказал глава региона Михаил Дегтярёв.
Глава региона Михаил Дегтярёв на заседании заявил, что половину мобилизованных россиян вернули домой из-за несоответствия критериям отбора.
"За десять дней у нас повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков. Из них порядка половины мы вернули домой, как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту. Работа по достижению целей, поставленных нашим президентом, продолжается", - сообщил Дегтярев.
Дегтярёв рассказал о случае с отцом-одиночкой, который воспитывает дочь-инвалида. Мужчину мобилизовали, но узнав про дочь-инвалида тут же отправили домой.
Дегтярев также напомнил, что частичная мобилизация затрагивает только категории, которые утверждены Минобороны и президентом России Владимиром Путиным. По его словам, все факты "перегибов" должны пресекаться.
В связи с этим военного комиссара Хабаровского Юрия Лайко отстранили от должности, сообщает РЕН.ТВ.
"Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент. Работаем вместе с Минобороны, с нашей промышленностью, с организациям, со всеми заинтересованными органами", – подчеркнул Дегтярев.
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АНТИФИШКИ
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- Да хз, чо творится, мы вчера берём населенный пункт, ребят ложим, а сегодня нам приказывают отступить и освободить. Предательство всё это.
Репортёры тогда ошиблись, внизу в сноске написали ТаХинцев, но не узнать этого МУЖИКА невозможно.
Буквально позавчера зачокали бутылочку с пацаном контрактником, вернувшимся из Украины. Хз, чо происходит. Артиллерия шмаляет по своим же, танкисты видят цель, запрашивают разрешение на огонь, им не разрешают. Открывать огонь без разрешения ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ. Такое ощущение, что нас тупо подставляют. И что командующий состав - предатели. Эх, сейчас привлекут за дискредитацию, но правду не скрыть. Не те времена. Пацаны срочники приходят домой в цинках повсеместно.
Причем здесь головы? Жопы из теплых кресел)
Так что сначала надо расследовать деятельность тыловой крысы, а потом уж решать, куда ему: на пенсию или в тюрьму.
Вещмешок в руки и на Украину! Присоединяйся к тем кого ты отправил!