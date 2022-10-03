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Полетели головы: военный комиссар Хабаровского края был освобождён от должности из-за несоблюдения правил частичной мобилизации

Полетели головы: военный комиссар Хабаровского края был освобождён от должности из-за несоблюдения правил частичной мобилизации

Автор:
03 октября 2022 08:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Военный комиссар   Россия   видео   власть   интересное   мобилизация   освобождение от должности   фото   хабаровский край   
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Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко в рамках частичной мобилизации умудрился призвать несколько тысяч человек. Примерно половина из получивших повестки оказались не годными к службе по той или иной причине, рассказал глава региона Михаил Дегтярёв.

Глава региона Михаил Дегтярёв на заседании заявил, что половину мобилизованных россиян вернули домой из-за несоответствия критериям отбора.

"За десять дней у нас повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков. Из них порядка половины мы вернули домой, как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту. Работа по достижению целей, поставленных нашим президентом, продолжается", - сообщил Дегтярев.

Дегтярёв рассказал о случае с отцом-одиночкой, который воспитывает дочь-инвалида. Мужчину мобилизовали, но узнав про дочь-инвалида тут же отправили домой.

Дегтярев также напомнил, что частичная мобилизация затрагивает только категории, которые утверждены Минобороны и президентом России Владимиром Путиным. По его словам, все факты "перегибов" должны пресекаться.

В связи с этим военного комиссара Хабаровского Юрия Лайко отстранили от должности, сообщает РЕН.ТВ.

"Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент. Работаем вместе с Минобороны, с нашей промышленностью, с организациям, со всеми заинтересованными органами", – подчеркнул Дегтярев.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Военный комиссар   Россия   видео   власть   интересное   мобилизация   освобождение от должности   фото   хабаровский край   
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62  комментария
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2k
Андрей 4 часа назад
надеюсь полетели в чинах до лейтенанта и на передовую?
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SSD Полчаса назад
...его уже на аналогичную должность назначат в Магаданской области, так что "головы никуда не полетели".
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1k
vijilante Час назад
"Сложный выдался год. Катастрофы, наводнения и недобор в армию. С последним мириться было нельзя и за дело взялся знающий человек - наш военком. Он собрал всех убогих, дураков и калек ; даже глухих определил в погранотряд "Альпийские тетерева" . Сколько лет прошло , они ещё где-то чудят..."
© Фильм ДМБ
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1k
Мурчелло Час назад
Лайко.Ваще не хохол.
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17k
scorpick 2 часа назад
Я служил в в 93-94 в погране на границе с Китаем. До сих пор помню и уважаю полковника ТафИнцева, начальника штаба гарнизона. Мощный мужик с зычным голосом. Совершенно случайно в 97м увидел его в новостях на НТВ (тогда они ещё говорили правду). Вторая чеченская, он сидит на бревне, на коленях ленточный пулемёт:
- Да хз, чо творится, мы вчера берём населенный пункт, ребят ложим, а сегодня нам приказывают отступить и освободить. Предательство всё это.
Репортёры тогда ошиблись, внизу в сноске написали ТаХинцев, но не узнать этого МУЖИКА невозможно.
Буквально позавчера зачокали бутылочку с пацаном контрактником, вернувшимся из Украины. Хз, чо происходит. Артиллерия шмаляет по своим же, танкисты видят цель, запрашивают разрешение на огонь, им не разрешают. Открывать огонь без разрешения ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ. Такое ощущение, что нас тупо подставляют. И что командующий состав - предатели. Эх, сейчас привлекут за дискредитацию, но правду не скрыть. Не те времена. Пацаны срочники приходят домой в цинках повсеместно.
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2k
Leonid 2 часа назад
Ну, малька перестарался... лизнул чуть глубже чем надо было
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8k
Влад 2 часа назад
калаш, 2 рожка+ ргд и на передок.
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3k
Axel 2 часа назад
"Полетели головы"

Причем здесь головы? Жопы из теплых кресел)
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14k
hunter 2 часа назад
настоящий полковник...
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3k
Olegsky 2 часа назад
Сцуко. Ничего не меняется. Сколько таких, жирномордых, надо надо в зелёнку побегать послать.
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9k
MUZSER 2 часа назад
С такими "друзьями" и врагов не надо.
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122
Краснодар 2 часа назад
Стопудово хотел баблишка подзаработать. Повесток побольше разослал, что бы, кто не соответствует критериям отбора ему денежку занесли, а он их типа отмазал. А они не занесли, или занесли не все.
Так что сначала надо расследовать деятельность тыловой крысы, а потом уж решать, куда ему: на пенсию или в тюрьму.
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−47
есть_кто-дома? 2 часа назад
Показуха. Сливают меньших чинов, чтобы старшие не пострадали. А это армия. Там как приказали - так и делают. А теперь, видите ли, жирная ряха виновата. Ну-ну-ну.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−2
2k
Broscan 2 часа назад
Хабаровск ,49 км учебка,кто там был?
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4k
perekrestok 2 часа назад
Если на пенсию то его надо на турник. Сколько раз подтянется - столько пятитысячных ему в пенсию и положить. Ну и по первому каналу вместо дурацких шоу.
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16k
Андрей 3 часа назад
Какая отвратительная рожа!
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4k
dokder 3 часа назад
уясе ряху наел,видать мозг в ряху упал
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3k
Vad 3 часа назад
резиновые изделия эти военкомы какие-то...видно хотел бабла срубить сучара, а в итоге самому башку срубили...в штрафбат таких надо!!!
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4k
brotherirk 3 часа назад
имхо это демо и на пенсию... а вот если бы в штрафбат)
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−108
.. 3 часа назад
Просто уволили и всё?
Вещмешок в руки и на Украину! Присоединяйся к тем кого ты отправил!
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