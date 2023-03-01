Китайский сухогруз затонул в Татарском проливе

Но главное, что экипаж, состоящий из 21 гражданина КНР, не пострадал. Китайские моряки не стали испытывать судьбу и с первого дня ждали российских спасателей, спустившись на лёд. Все эти дни китайский экипаж находился на борту буксира "Отто Шмидт". В Росморречфлоте подтвердили, что моряки здоровы и находятся в нормальном состоянии.