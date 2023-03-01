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Китайский сухогруз затонул в Татарском проливе

Китайский сухогруз затонул в Татарском проливе

Автор:
01 марта 2023 13:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: КНР   льды   моряки   пробоина   спасатели   сухогруз   хабаровский край   
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Российские моряки спасли весь экипаж.

Китайский сухогруз Yong Zing 56 с 29 тысячами тонн глинозёма затонул сегодня в 42 милях от морского порта Ванино (Хабаровский край), сообщили в Росморречфлоте. В ведомстве отметили, что судно, находясь в десятибалльных льдах, подало сигнал бедствия ещё 23 февраля. На следующий день на выручку прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы.

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Российские водолазы обнаружили по правому борту в районе форпика пробоину размером два на полтора метра. В последующие дни спасатели пытались заделать пробоины и откачать поступающую на судно воду. Увы, ремонт успехом не увенчался и судно продолжало тонуть.

28 февраля к терпящему бедствие китайскому судну прибыл буксир "Рубин" с дополнительным оборудованием, но крен на нос уже был слишком велик и волны захлёстывали тонущий сухогруз. Около 5 утра судно окончательно погрузилось под воду, затонув на глубине 253 метра.

Но главное, что экипаж, состоящий из 21 гражданина КНР, не пострадал. Китайские моряки не стали испытывать судьбу и с первого дня ждали российских спасателей, спустившись на лёд. Все эти дни китайский экипаж находился на борту буксира "Отто Шмидт". В Росморречфлоте подтвердили, что моряки здоровы и находятся в нормальном состоянии.

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Метки: КНР   льды   моряки   пробоина   спасатели   сухогруз   хабаровский край   
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8  комментариев
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1k
GoInDown Час назад
Цветы, сухофрукты?
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1k
Dimon 4 минуты назад
Странно причем тут татарский ,если это буряты унитазами под завязку нагрузили сухогруз, вот он и утонул. Источник: укродерьмоканал
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Aleksandr 19 минут назад
эх, лучше бы он в суэцком канале затонул...или в панамском :)
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Jimmy 21 минуту назад
первое фото во льдах, все остальные на чистой воду... льды покинули чат ?
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Сергей Викторович Полчаса назад
с татарами шутки плохи...
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Провокатор 43 минуты назад
Судно не имеющее ледовых усилений было послано в замерзающий порт, результат на лицо.
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