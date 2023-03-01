Китайский сухогруз затонул в Татарском проливе

Российские моряки спасли весь экипаж.
Китайский сухогруз Yong Zing 56 с 29 тысячами тонн глинозёма затонул сегодня в 42 милях от морского порта Ванино (Хабаровский край), сообщили в Росморречфлоте. В ведомстве отметили, что судно, находясь в десятибалльных льдах, подало сигнал бедствия ещё 23 февраля. На следующий день на выручку прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы.
Российские водолазы обнаружили по правому борту в районе форпика пробоину размером два на полтора метра. В последующие дни спасатели пытались заделать пробоины и откачать поступающую на судно воду. Увы, ремонт успехом не увенчался и судно продолжало тонуть.
28 февраля к терпящему бедствие китайскому судну прибыл буксир "Рубин" с дополнительным оборудованием, но крен на нос уже был слишком велик и волны захлёстывали тонущий сухогруз. Около 5 утра судно окончательно погрузилось под воду, затонув на глубине 253 метра.
Но главное, что экипаж, состоящий из 21 гражданина КНР, не пострадал. Китайские моряки не стали испытывать судьбу и с первого дня ждали российских спасателей, спустившись на лёд. Все эти дни китайский экипаж находился на борту буксира "Отто Шмидт". В Росморречфлоте подтвердили, что моряки здоровы и находятся в нормальном состоянии.
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