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Запутанная, но яркая жизнь фееричной Феррейры

Запутанная, но яркая жизнь фееричной Феррейры

Автор:
02 марта 2023 12:38
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Карлота Феррейра   Хуан Мануэль Бланес   живопись   искусство   картина   наследие   натурщица   полотно   уругвай   
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Не зря мудрый народ придумал поговорку «В 45 баба ягодка опять». Не все женщины считают вторую половину жизни серой и унылой рутиной. Некоторые очень даже жгут и даже попадают в историю и истории. В прямом и переносном смысле.

Итак, харизматичная, но не сказать чтобы прямо красивая дама ухитрилась дважды овдоветь, вырастить трёх сыновей, просочиться в натурщицы (а потом и в постель) к известному живописцу и дать дёру с его молодым сыном. Но это ещё не все приключения Карлоты Феррейры, которая вполне заслуженно получила прозвище самой эпатажной дамы Южной Америки.

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О юности и молодости сеньориты известно не так много. Девочка появилась на свет в 1838 году в Монтевидео – столице Уругвая. Девушку выдали замуж за амбициозного мужчину, который смог дорасти до министра финансов своей страны. У пары родились трое сыновей. Супруг был значительно – больше чем на 20 лет старше, поэтому овдовела Карлота рано, всего в 34 года.

Почивший недаром был министром финансов: он оставил вдове приличный капитал, позволявший вести безбедную жизнь и дать путёвку в будущее детям. И новоиспечённая вдовушка бросилась, что называется, во все тяжкие. В 1881 году она снова вышла замуж, мечтая о простом женском счастье. Но семье мужа ко двору не пришлась. И под давлением родни мужчина вскоре подал на развод.

Скучающая дама совершенно случайно оказалась в мастерской одного из лучших живописцев того времени – Хуана Мануэля Бланеса. Академического образования у художника не было, что не помешало ему обучиться самостоятельно и занять своё место в истории живописи. Работы Бланеса входят в состав экспозиций музеев обеих Америк.

Особенно ему удавались портреты, на которых мастер и специализировался. У любого уважающего себя уругвайского семейства в гостиной должен был висеть семейный портрет его кисти.

Феррейра обратилась к мастеру с просьбой увековечить память первого супруга и принесла в студию фотографии покойного. Доподлинно неизвестно, выполнил ли Хуан заказ, но портрет самой Карлоты написал. И он стал жемчужиной не только национальной, но и мировой коллекции живописи.

Для уругвайцев эта монументальная дама, которой, кажется, и вдохнуть в тугом корсете сложно, такой же шедевр как для нас «Алёнушка», «Царевна-Лебедь» или Мария Лопухина.

Никого из участников истории давно нет в живых, поэтому неизвестно, что началось раньше – позирование или роман. Темпераментный художник пуританским нравом не отличался. Так, свою супругу он в буквальном смысле украл у мужа. Пара успела обзавестись двумя сыновьями, пока ждала смерти законного мужа, чтобы сочетаться узами брака. О похождениях известного супруга женщина знала, но занималась своими делами и смотрела сквозь пальцы на его многочисленные интрижки с моделями.

Свою вдохновительницу Хуан написал не только в парадном виде, но и обнажённой. На полотне «Демон, мир и плоть» 1886 года лица натурщицы не видно. Но в записях автора сохранилась пометка, что для картины позировала именно Карлота.

К тому времени роман между художником и страстной заказчицей уже полыхал вовсю. И подробности с удовольствием смаковало всё уругвайское светское общество. Но досмаковать так и не успело, осталось с полуоткрытым ртом, поскольку Феррейра, которой уже минуло 48 лет, сбежала в Аргентину. Да не одна, а прихватив с собой сына своего любовника – Никанора Бланеса. Которому ещё и 30 на момент побега не исполнилось.

Как так вышло? По одной версии, многоопытная Карлота сама соблазнила молодого человека. По другой, инициатором отношений был Никанор, страстно желавший отомстить отцу за унижения матери и многочисленных любовниц, отбив самую примечательную из них.

И хотя парочка узаконила отношения, женщины хватило лишь на полгода брака. Никанор, словно побитая собака, вернулся в отчий дом.

Исследователи считают, что Карлота стала триггером, запустившим череду бед в семействе Бланеса. Вскоре после побега Никанора старшего сына художника – Хуана Луиса сбила машина. Жена не выдержала горя и умерла. Вернувшийся младший сын не смог смотреть отцу в глаза, винил себя в произошедшем и уехал в Италию, где его следы затерялись.

Мастер отправился вслед за непутёвым отпрыском и несколько последних лет своей жизни посвятил его поискам. Но так и не нашёл. Бланес скончался в Пизе в 1901 году.

А неунывающая Карлота снова отправилась под венец. В четвёртый раз, выбрав в мужья медика, доктора Юрковски, который был на 5 лет моложе избранницы (ей уже стукнуло 57 лет).

Супруги прожили вместе 17 лет, на пару пристрастились к морфию, который тогда рассматривался как элегантный способ времяпрепровождения. Торчать парочка уехала в Аргентину, где Юрковски переметнулся от пожилой супруги к юной медсестричке. Правда, покинул грешный мир год спустя после ухода от передоза. Хотя современники и в этом факте узрели проклятье Карлоты.

Говорят, что к концу жизни её рассудок помутился. То ли из-за предательства мужа, то ли из-за неуёмного увлечения морфием. Впрочем, и возраст уже был соответствующий. Карлота скакала в костюме Евы по веткам, как обезьяна, горланила на улицах песни, а потом добровольно рассталась с опостылевшей жизнью.

Хотя, имея даже небольшое представление о личности этой примечательной дамы, нельзя исключать, что она просто встретила очередного подходящего парня и опять бросилась во все тяжкие. Ведь ни возраст, ни сумасшествие, ни грехи счастью не помеха. С учётом жизненных перипетий этой женщины и её говорящей фамилии (Феррейра – «кузнец») она вполне могла выковать своё новое счастье где-то ещё.

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Метки: Жизнь   Карлота Феррейра   Хуан Мануэль Бланес   живопись   искусство   картина   наследие   натурщица   полотно   уругвай   
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6k
5 копеек 56 минут назад
Пилюс я то поставил, но как-то на этом фото по мне сия «красивая дама» уж шибко на небритого трансгендера смахивает. Впрочем, кому что...
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14k
Alex 23 минуты назад
На фишках пошла серия постов о бл@.д[email protected]х?
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9k
Garpia121 37 минут назад
А есть подтверждения, что на знаменитом портрете Карлоты действительно женщина? Это же явный мужик в платье.
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