Запутанная, но яркая жизнь фееричной Феррейры

О юности и молодости сеньориты известно не так много. Девочка появилась на свет в 1838 году в Монтевидео – столице Уругвая. Девушку выдали замуж за амбициозного мужчину, который смог дорасти до министра финансов своей страны. У пары родились трое сыновей. Супруг был значительно – больше чем на 20 лет старше, поэтому овдовела Карлота рано, всего в 34 года.

Почивший недаром был министром финансов: он оставил вдове приличный капитал, позволявший вести безбедную жизнь и дать путёвку в будущее детям. И новоиспечённая вдовушка бросилась, что называется, во все тяжкие. В 1881 году она снова вышла замуж, мечтая о простом женском счастье. Но семье мужа ко двору не пришлась. И под давлением родни мужчина вскоре подал на развод.