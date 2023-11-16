Али Акбар Бейги: выдающийся мастер современного гиперреализма

Али Акбар Бейги родился в Тегеране в 1982 году. Искусство для семьи мальчика не было пустым звуком, поэтому выбор профессии стал очевидным.
Али с детства обожал рисование. Получил профильное образование и степень бакалавра. И молодой живописец столкнулся с выбором – традиционная персидская живопись либо создание нового направления.
Бейги выбрал второе и не прогадал. Художник остановился на гиперреализме, открыл собственную галерею, занимается обучением молодёжи. Излюбленная техника – масляная живопись, позволяющая обеспечить глубину цвета, объём изображения и сияние картине любого жанра.
В силу закрытости самой страны о личной жизни художника практически нет никакой информации. Остаётся только любоваться виртуозным воплощением образов, которые сложно отличить от фотографий – настолько реалистичными они выглядят. И именно авторское видение, придающее работе некий субъективизм, делает картины Бейги в стиле гиперреализма такими живыми и настоящими.
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