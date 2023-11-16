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Али Акбар Бейги: выдающийся мастер современного гиперреализма

Али Акбар Бейги: выдающийся мастер современного гиперреализма

Автор:
16 ноября 2023 13:31
Сообщество : Искусство
Метки: Али Акбар Бейги   гиперреализм   жанр   живопись   искусство   картина   направление   полотно   портрет   стиль   
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Али Акбар Бейги родился в Тегеране в 1982 году. Искусство для семьи мальчика не было пустым звуком, поэтому выбор профессии стал очевидным.

Али с детства обожал рисование. Получил профильное образование и степень бакалавра. И молодой живописец столкнулся с выбором – традиционная персидская живопись либо создание нового направления.

Бейги выбрал второе и не прогадал. Художник остановился на гиперреализме, открыл собственную галерею, занимается обучением  молодёжи. Излюбленная техника – масляная живопись, позволяющая обеспечить глубину цвета, объём изображения и сияние картине любого жанра.

В силу закрытости самой страны о личной жизни художника практически нет никакой информации. Остаётся только любоваться виртуозным воплощением образов, которые сложно отличить от фотографий – настолько реалистичными они выглядят. И именно авторское видение, придающее работе некий субъективизм, делает картины Бейги в стиле гиперреализма такими живыми и настоящими.

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Метки: Али Акбар Бейги   гиперреализм   жанр   живопись   искусство   картина   направление   полотно   портрет   стиль   
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1  комментарий
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Станислав 14 минут назад
Офигеть, на картине со стариком он рисовал на пальто каждую выемку и ниточку.. жесть, сколько же времени уходит на такое?
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