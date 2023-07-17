Мир будущего глазами особенного художника-космиста

Держать кисть судорожно сжатыми пальцами было очень тяжело. Мелкие детали Геннадий выписывал, сжимая её в зубах. Молодому живописцу даже удалось поступить в Московский институт и получить образование. После этого уже дипломированный художник начал принимать участие в выставках и занимал на них первые места. При этом Голобоков, фактически ставший основоположником нового направления в живописи – психологической фантастики, категорически не хотел, чтобы другие знали о его недуге. Не хотел жалости и особенного к себе отношения.