Мир будущего глазами особенного художника-космиста

Случается так, что когда судьба отнимает одну возможность, то дарит другую. Надо только правильно ею распорядиться.
Жизнь обычного советского мальчишки Генки Голобокова – уроженца посёлка Малая Быковка Саратовской области была тоже совершенно обычной. Мальчик не отличался от сверстников. За исключением, пожалуй, любознательности и интереса к творчеству и к звёздам. Гена даже мечтал стать астрофизиком. Но нелепая случайность положила конец мечтам.
В 1951 году подросток пошёл с друзьями на речку. И при прыжке в воду повредил позвоночник. Друзья быстро среагировали, и Гену доставили в больницу. Но вердикт медиков оказался категоричным и неутешительным: паралич и полная обездвиженность без шансов на выздоровление.
Это сложно принять и взрослому человеку. А каково мальчику, у которого была вся жизнь впереди? Гена впал в отчаяние. Но потом заставил себя успокоиться и приступил к тренировкам. Прошёл не один год, прежде чем он обрёл способность шевелить пальцами. И взял в руки кисть.
Прошло ещё время. И парализованный художник-самоучка с трудом стал наносить на холст мазки своих первых картин. Тренируя не только мышцы, но и силу воли. Силу своей души.
Держать кисть судорожно сжатыми пальцами было очень тяжело. Мелкие детали Геннадий выписывал, сжимая её в зубах. Молодому живописцу даже удалось поступить в Московский институт и получить образование. После этого уже дипломированный художник начал принимать участие в выставках и занимал на них первые места. При этом Голобоков, фактически ставший основоположником нового направления в живописи – психологической фантастики, категорически не хотел, чтобы другие знали о его недуге. Не хотел жалости и особенного к себе отношения.
На становление космиста повлияли книги Циолковского и Фёдорова, которые мальчик читал в детстве. Но главным отличием полотен Голобокова от коллег по жанру является акцентирование внимания на людях. Техника и механизмы выступают больше в качестве обрамления главной идеи. Подход художника его сестра описала так:
Настоящим героем каждой картины Голобокова является человек. Человек, идущий к высокой цели, человек, который борется, страдает и любит. Он рисовал красоту, мужество, рыцарство, нежность – мечту о завтрашнем человеке и желанную встречу с внеземными цивилизациями.
И с этим сложно поспорить.
Рассматривая печаль от потери близких вернувшихся домой космических странников.
Наблюдая напряжение исследователей, увидевших картины прошлого.
Восторгаясь силе жизни астронавтов, торопящихся сбросить остатки многолетнего сна.
Поражаясь могуществу времени, из-за которого оставшаяся на Земле дочь постарела сильнее отца, бороздившего просторы космоса.
Символ космической эпохи 60-х умер в 1978 году в возрасте 43 лет. Внезапно, за работой, с карандашом в руках. Но оставил миру наследие – десятки работ и важность веры в себя, способной помочь в преодолении любых проблем и заново обрести смысл жизни.
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