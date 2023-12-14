Уильям Холбрук Бирд – анималист-юморист и его забавные творения с глубоким смыслом

Бирд появился на свет в Пейнсвилле (Огайо). Был связан с одной из самых авторитетных европейских школ первой половины XIX века – Дюссельдорфской художественной школой. В 1862 стал членом Национальной академии дизайна.

Хотя начинал живописец как пейзажист и портретист, но известность и порицание тоже со стороны братьев по мольберту и кисти Уильяму принесли юмористические изображения зверей, олицетворяющих распространённые человеческие пороки. Другие живописцы – представители консервативных направлений считали такое творчество несерьёзным. Но критика не помешала распространению работ Бирда.

Его полотна могут вызывать принятие или отторжение, но в любом случае нельзя отрицать талант мастера, творившего в очень редком для той эпохи и для современности жанре.