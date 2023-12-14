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Уильям Холбрук Бирд – анималист-юморист и его забавные творения с глубоким смыслом

Уильям Холбрук Бирд – анималист-юморист и его забавные творения с глубоким смыслом

Автор:
14 декабря 2023 12:07
Сообщество : Искусство
Метки: Животное   Уильям Холбрук Бирд   анималист   живопись   искусство   история   картина   полотно   порок   сатира   
873
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Животные – они такие же, как люди. Только лучше. И ещё могут наглядно и с юмором демонстрировать человеческие пороки, заставляя задуматься о жизни и том, что мы в ней творим.

Глядя на работы американского живописца Уильяма Холбрука Бирда (1828-1900), можно предположить, что при их создании он рассуждал примерно так.

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Бирд появился на свет в Пейнсвилле (Огайо). Был связан с одной из самых авторитетных европейских школ первой половины XIX века – Дюссельдорфской художественной школой. В 1862 стал членом Национальной академии дизайна.

Хотя начинал живописец как пейзажист и портретист, но известность и порицание тоже со стороны братьев по мольберту и кисти Уильяму принесли юмористические изображения зверей, олицетворяющих распространённые человеческие пороки. Другие живописцы – представители консервативных направлений считали такое творчество несерьёзным. Но критика не помешала распространению работ Бирда.

Его полотна могут вызывать принятие или отторжение, но в любом  случае нельзя отрицать талант мастера, творившего в очень редком для той эпохи и для современности жанре.

Источник:

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Метки: Животное   Уильям Холбрук Бирд   анималист   живопись   искусство   история   картина   полотно   порок   сатира   
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90
Мальчик в трусиках 8 минут назад
Ну, такое себе...
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4k
Владимир 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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