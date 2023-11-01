Посредственный мастер, ставший виртуозным мошенником

Когда душа рвётся творить, а окружающие единогласно утверждают, что ты – серость и бездарность, то такая комбинация может породить чудовище. Хоть и не самое опасное.
Хенрикюс Антониус ван Мегерен появился на свет в маленьком нидерландском городке в 1889 году и с детских лет решил стать художником: мальчика вдохновляли работы голландских мастеров.
Университет по настоянию отца он не окончил – забеременела подруга, и учёбу пришлось бросить. Хан ван Мегерен стал помощником профессора рисования и истории искусств в университете. А для дополнительного заработка стал рисовать и продавать открытки и плакаты.
Первая выставка 1917 года в Гааге была единственным успехом живописца. Потом критики перестали воспринимать работы портретиста, что очень тормозило карьеру. Распалась семья ван Мегерена, он женился снова. И в попытке заработать денег и доказать искусствоведам, что он не бездарность, художник начал копировать работы известных живописцев – Питера де Хуча, Жерара тер Борха, Франса Халса и даже самого Йоханнеса Вермеера. Да так увлёкся, что от копирования перешёл к откровенной фальсификации. Причём такой мастерской, что специалисты признавали его работы подлинниками.
Портретист, конечно, не сел и не написал гениальную подделку вот так сразу. Он долго и скрупулёзно изучал работы старых мастеров, технику, стиль. Запирался в мастерской, экспериментировал, придумывал краски.
Полотна для картин он искусственно состаривал. А для воспроизведения уникального стиля Вермеера даже изготовил специальные кисти из шерсти барсука. Естественно, высокоточных технологий, позволяющих выявить подлинность, тогда ещё не было. И эксперты полагались преимущественно на свой личный взгляд.
Мошеннику удалось убедить в подлинности подделки видного эксперта своей эпохи Абрахама Бредиуса, выдав свою работу «Ужин в Эммаусе» за неизвестное творение Вермеера. С непростой задачей авантюрист справился, предварительно подробно изучив теории Бредиуса и создав «блюдо», которое специалист хотел употребить.
После экспертного заключения картину продали за баснословную сумму, которая составила примерно 4 млн долларов в пересчёте на современные деньги.
Один из боссов Третьего Рейха всесильный Герман Геринг обменял 137 картин из своей коллекции на одну подделку ван Мегерена. Торговля подделками сделала не слишком талантливого художника не просто состоятельным, а очень богатым.
После окончания войны мастера незамедлительно взяли под стражу, обвинив в продаже нацистам объектов культурного наследия Нидерландов. Мужчине грозила смертная казнь за государственную измену.
На процессе присутствовала группа экспертов под руководством Пола Б. Кореманса. Специалисты выяснили, что краски, которыми были выполнены картины, изготовлены в XX веке. А ёмкости из-под них нашлись у ван Мегерена дома.
Суд отнёсся к доказательствам прохладно. Тем более что на подлинности продолжал настаивать Абрахам Бредиус, репутация которого как эксперта была под угрозой.
Тогда ван Мегерен попросил разрешения создать картину прямо в зале суда. И доказал невиновность, получив лишь смешной срок за мошенничество – 1 год. Впрочем, он не отбыл наказание и скончался в заключении – камере амстердамской тюрьмы в возрасте 58 лет. А интерес общественности к его работам после прояснения деталей снова активизировался.
Как художнику удавалось так ловко всех дурачить? Конечно, скрупулёзность и внимательность сыграли свою роль. Но людям просто хотелось верить в подлинность. Ведь это настоящее чудо – стать обладателем уникального произведения искусства, которое многие жаждут заполучить. После признания подлинности владельцы, естественно, с утроенной силой защищали свои экспонаты.
Что до самого Хана ван Мегерена… Он вполне мог состояться пусть как не гениальный, но вполне талантливый художник. Если бы критики проявили чуть больше лояльности и не разожгли в душе этого человека огонёк алчности и тщеславия.
Источник:
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