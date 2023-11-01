Посредственный мастер, ставший виртуозным мошенником

Мошеннику удалось убедить в подлинности подделки видного эксперта своей эпохи Абрахама Бредиуса, выдав свою работу «Ужин в Эммаусе» за неизвестное творение Вермеера. С непростой задачей авантюрист справился, предварительно подробно изучив теории Бредиуса и создав «блюдо», которое специалист хотел употребить.

После экспертного заключения картину продали за баснословную сумму, которая составила примерно 4 млн долларов в пересчёте на современные деньги.