Завораживающая красота простого мира Эдварда Гордона

Фотографическая точность его картин настолько высока, что их сложно отличить от фотографий. Витающее в воздухе ощущение одиночества, вызываемое отсутствием людей, пробуждает в зрителе широкий спектр самых разных эмоций.

Острый взгляд и внимание к деталям позволяют Гордону добиваться идеальной передачи формы, цвета и текстуры каждого предмета.

Цвет мастер использует для смягчения резких контрастов, не размывая при этом общий замысел сцены. На картинах такое количество деталей, что живописец создаёт максимум 5-6 полотен в год.

Работы Гордона представлены в государственных музеях и частных коллекциях Америки и Европы.