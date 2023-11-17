Завораживающая красота простого мира Эдварда Гордона

На первый взгляд работы этого художника довольно простые. Но на создание одной картины Эдвард Гордон – представитель направления современного гиперреализма тратит по несколько месяцев.
Эдвард Гордон родился в Оушн-Сити, Нью-Джерси, США в 1940 году. Прошёл обучение в Ратгерском университете. Художник выбрал своим направлением гиперреализм, сделав акцент на тихой и уютной красоте повседневности. Он провёл детство на берегу океана, что повлияло на выбор основных тем и сюжетов.
Фотографическая точность его картин настолько высока, что их сложно отличить от фотографий. Витающее в воздухе ощущение одиночества, вызываемое отсутствием людей, пробуждает в зрителе широкий спектр самых разных эмоций.
Острый взгляд и внимание к деталям позволяют Гордону добиваться идеальной передачи формы, цвета и текстуры каждого предмета.
Цвет мастер использует для смягчения резких контрастов, не размывая при этом общий замысел сцены. На картинах такое количество деталей, что живописец создаёт максимум 5-6 полотен в год.
Работы Гордона представлены в государственных музеях и частных коллекциях Америки и Европы.
Источник:
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