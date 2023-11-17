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Завораживающая красота простого мира Эдварда Гордона

Завораживающая красота простого мира Эдварда Гордона

Автор:
17 ноября 2023 13:31
Сообщество : Искусство
Метки: Эдвард Гордон   гиперреализм   деталь   живопись   искусство   картина   полотно   проработка   работа   цвет   
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На первый взгляд работы этого художника довольно простые. Но на создание одной картины Эдвард Гордон – представитель направления современного гиперреализма тратит по несколько месяцев.

Эдвард Гордон родился в Оушн-Сити, Нью-Джерси, США в 1940 году. Прошёл обучение в Ратгерском университете. Художник выбрал своим направлением гиперреализм, сделав акцент на тихой и уютной красоте повседневности. Он провёл детство на берегу океана, что повлияло на выбор основных тем и сюжетов.

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Фотографическая точность его картин настолько высока, что их сложно отличить от фотографий. Витающее в воздухе ощущение одиночества, вызываемое отсутствием людей, пробуждает в зрителе широкий спектр самых разных эмоций.

Острый взгляд и внимание к деталям позволяют Гордону добиваться идеальной передачи формы, цвета и текстуры каждого предмета.

Цвет мастер использует для смягчения резких контрастов, не размывая при этом общий замысел сцены. На картинах такое количество деталей, что живописец создаёт максимум 5-6 полотен в год.

Работы Гордона представлены в государственных музеях и частных коллекциях Америки и Европы.

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Метки: Эдвард Гордон   гиперреализм   деталь   живопись   искусство   картина   полотно   проработка   работа   цвет   
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Наталья 2 часа назад
Очень красиво и реалистично. Прям хочется сделать глубокий вдох и почувствовать запах моря.
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94
Фрол 22 минуты назад
Кому как.Помещение с чёткими контрастными линиями,да реалистично близко.Но природа не вписывается у него в гиперреализм фото.Хвалить не буду для пейзажиста он слабоват.Хотя может он и признан в мире истинными знатоками живописи и ценителями,но для меня как говорил Константин Сергеевич - Не верю.
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