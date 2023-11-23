Серафина Луи: путь от нищей уборщицы к автору нового направления

Подростком она попала в монастырь, где во многом и сформировались положившие начало раскрытию таланта Луи черты – сосредоточенность, внимательность, скрупулёзность, закрытость, аккуратность и невероятная набожность.

В начале прошлого века замкнутая и тихая женщина перебралась в Санлис – город на севере Франции. И занималась тяжёлой работой – была подёнщицей. Семьи и детей у Серафины не было – закрытость не располагала к общению с ней. Никто не знал, что в короткие минуты отдыха уборщица… рисовала. Покупала за гроши малярные краски в местной лавке, экспериментировала с натуральными пигментами – птичьей кровью, растительным соком, домашней «химией» (формулы некоторых её красок не удалось расшифровать до сих пор).