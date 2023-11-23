Серафина Луи: путь от нищей уборщицы к автору нового направления

В небольшом городке Арси, что в окрестностях Парижа, в начале осени 1864 года родилась девочка. Которой довелось научиться видеть лица цветов и стать родоначальницей особого направления в живописи.
Никаких предвестников таланта у маленькой Серафины не было. Мать девочки – простая крестьянка, скончалась, когда малышке исполнился год. Отец – рабочий женился, но довольно скоро тоже ушёл из жизни. Серафину забрала к себе старшая сестра. И семилетней девочке приходилось трудиться наравне со взрослыми, чтобы заработать на кусок хлеба.
Подростком она попала в монастырь, где во многом и сформировались положившие начало раскрытию таланта Луи черты – сосредоточенность, внимательность, скрупулёзность, закрытость, аккуратность и невероятная набожность.
В начале прошлого века замкнутая и тихая женщина перебралась в Санлис – город на севере Франции. И занималась тяжёлой работой – была подёнщицей. Семьи и детей у Серафины не было – закрытость не располагала к общению с ней. Никто не знал, что в короткие минуты отдыха уборщица… рисовала. Покупала за гроши малярные краски в местной лавке, экспериментировала с натуральными пигментами – птичьей кровью, растительным соком, домашней «химией» (формулы некоторых её красок не удалось расшифровать до сих пор).
Живопись, которую окружающие не воспринимали как искусство, это примитивизм. Но не совсем обычный: рассматривая хрупкие завитки и сочную сладость плодов её работ, кажется, что женщина воплощала какой-то нереальный внутренний свет, выплёскивая его из глубин души.
Известность к художнице из народа пришла случайно. Натюрморт с яблоками увидел немецкий критик Вильгельм Уде, открывший Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Мужчина арендовал в Санлисе дом и увидел у соседа ту самую картину. Которую нарисовала горничная – замкнутая женщина, днём мывшая полы, а по ночам создававшая удивительные шедевры. Уде дал ей базовые рекомендации, купил краски и прочие материалы, ограничил основной род деятельности.
Но с творчеством пришлось закончить, когда началась война. Вильгельм как гражданин вражеского государства покинул Францию. А его подопечная вернулась к тяжёлой грязной работе.
После завершения войны Уде вернулся и продолжил поддерживать свою протеже. Но из-за Великой депрессии 1930 года разорился. Потеря возможности творить негативно сказалась на состоянии Серафины. Набожность приобретала чрезмерные формы. Женщина полностью замкнулась в себе, слышала голоса, бормотала что-то под нос. Психическая болезнь проявилась полностью, и бедняжку поместили в психиатрическую лечебницу с диагнозом «острый психоз».
Покровитель, пользуясь оставшимся авторитетом и связями, успел организовать несколько выставок работ Серафины. Но представительнице примитивизма до этого уже не было дела: её разум окончательно погряз во мраке безумия.
Бедняжка умерла в Вилле-су-Эркьери в 1942 году. Официальной причиной смерти стала онкология, но фактически она скончалась от голода. Поскольку в богом забытом месте оккупированной страны никому не было дела до несчастных скорбных умом людей.
Спустя несколько лет её работы стали выставлять в галереях разных стран. Стартовая стоимость картины Серафины Луи на аукционе составляет 200 тыс. евро. В 2008 году вышел фильм «Серафина из Санлиса» о жизни этой странной женщины и талантливой художницы.
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