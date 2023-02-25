Небрежная чёлка Констанс: трагедия талантливой безумной красавицы

Летом 1973 года в больнице Берлингтона умерла женщина. Далеко не старая, ей едва исполнилось 50 лет. Никто не уронил слезу у её постели, не сказал последнее «прости», даже её дети. Ни сын, ни дочери даже не навестили мать в палате, пока жизнь медленно утекала из её пожираемого болезнью тела.

Кажется, совершенно рядовая ситуация. Но женщина когда-то была иконой стиля целой страны и одной из самых высокооплачиваемых кинодив Голливуда.