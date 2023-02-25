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Небрежная чёлка Констанс: трагедия талантливой безумной красавицы

Небрежная чёлка Констанс: трагедия талантливой безумной красавицы

Автор:
25 февраля 2023 17:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вероника Лейк   Констанс Фрэнсис Мари Окельман   актриса   безумие   известность   кино   причёска   роль   слава   талант   
2024
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Гений и безумство нередко шествуют рука об руку. И история этой актрисы, звезда которой так ярко сверкнула и так тихо упала, очередное тому подтверждение.

Летом 1973 года в больнице Берлингтона умерла женщина. Далеко не старая, ей едва исполнилось 50 лет. Никто не уронил слезу у её постели, не сказал последнее «прости», даже её дети. Ни сын, ни дочери даже не навестили мать в палате, пока жизнь медленно утекала из её пожираемого болезнью тела.

Кажется, совершенно рядовая ситуация. Но женщина когда-то была иконой стиля целой страны и одной из самых высокооплачиваемых кинодив Голливуда.

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Констанс Фрэнсис Мари Окельман родилась в 1922 году в Нью-Йорке в семье немца и ирландки. Отец был моряком и не вернулся из очередного рейса, когда дочери едва минуло 10 лет.

Девочка не простила матери повторного замужества: очень любила отца. Второй муж матери был военным, и семья часто переезжала. Так девушка оказалась в Майами, где в 1938 году одержала победу на конкурсе красоты.

Вдохновлённая успехом, следующей ступенью она выбрала Голливуд. Где познакомилась с продюсером Артуром Хорнблоу, который и придумал псевдоним, под которым красавицу узнал мир: Вероника Лейк (lake – «озеро»), поскольку глаза девушки напоминали бездонные озёра с чистейшей водой.

Специально для молодой блондинки стилисты фабрики грёз придумали причёску: вьющаяся прядь прикрывала лоб и один глаз, создавая загадочный и одновременно игривый образ. Тренд получил название «игра в прятки» и вскоре разошёлся по всей стране.

Когда началась Вторая мировая, власти даже обратились к Веронике с требованием сменить причёску, поскольку поклонницы Лейк, делавшие такую же укладку, работали на заводах. А ограниченный чёлкой обзор провоцировал запутывание прядей в станках и несчастные случаи.

Лейк заслуженно стала одним из первых секс-символов Голливуда: миниатюрная (всего 1,50), хрупкая, нежная, но при этом уверенная в себе, коварная и даже где-то жёсткая.

Всеобщее признание принесла ей роль в картине «Мне нужны крылья». Мужчины мечтали о ней, девушки подражали и копировали. Далее последовали не менее яркие фильмы «Странствия Салливана», «Стеклянный ключ», «Оружие для найма».

Особняком стоял «Синий георгин» Джорджа Маршалла. К сороковым девушка стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, а её имени на афише было достаточно, чтобы на показ собирались огромные очереди.

Но постепенно режиссёрам становилось всё сложнее находить общий язык с блондинкой. Она срывалась на любые мелочи, ругалась с коллегами, спорила с режиссёрами. Так, партнёр по «Странствиям Салливана» Джоэл Маккри, которому предложили повторный дуэт с Вероникой в картине «Я женился на ведьме», категорически отказался от роли. Аргументировав отказ тем, что два фильма с Лейк – это слишком много для одной жизни.

Усугубляла ситуацию и мать женщины, стремившаяся полностью контролировать финансы дочери. Она рассказывала, что у Вероники психические отклонения, диагностированные ещё в детстве. Но на отношении публики это не сказывалось. Пока не сказывалось.

В 1944 году женщина потеряла ребенка – неудачно упала на съёмках. Пытаясь заглушить боль, стала топить горе в бутылке. Что окончательно испортило и без того вспыльчивый характер Лейк и усугубило психическую болезнь.

Спустя 4 года студия отказалась продлевать с Вероникой контракт: слишком непредсказуемой стала женщина. Лейк пропала с радаров и занялась устройством личной жизни. Королева нуаров трижды была замужем. Два брака оказались неудачными, один супруг погиб. У неё родились дети – сын и две дочери. Но, по сути, дети оказались не нужны матери: жизнь продолжала катиться по наклонной.

Остатки огромных гонораров разошлись за несколько лет. Чтобы заработать на еду и дешёвый номер в отеле, женщина работала барменом и официанткой и даже несколько раз попадала за решётку за хулиганство в пьяном виде в общественных местах. В подавальщице из закусочной один журналист узнал звезду прошлых лет и написал о Веронике статью.

Она снова всколыхнула интерес общества. И Лейк позвали на телевидение в качестве ведущей. Но болезнь прогрессировала, и актриса снова пропала с радаров  после картины «Следы на снегу».

Когда она умерла от цирроза печени, проститься не пришли ни бывшие мужья, ни дети. Примечательно и одновременно печально, что прах звезды, обожаемой миллионами, ещё несколько лет оставался не погребённым. Урна пылилась в бесплатном колумбарии, поскольку просто не нашлось желающих произвести оплату похорон.

Только в 1977 году последняя воля Вероники была исполнена: прах развеяли на побережье Майами – в сакральном месте, где началось победное шествие к славе прекрасной блондинки.

В память о своенравной красавице в мире моды навсегда осталась та самая причёска, к которой нередко обращаются и современные звёзды, к примеру, Кейт Бланшетт и Кристина Агилера.

В память о Веронике на голливудской «Аллее славы» есть и её звезда, хоть и сияла она не слишком долго. По мотивам истории Лейк снят фильм «Секреты Лос-Анджелеса», роль в котором сыграла Ким Бейсингер.

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Метки: Вероника Лейк   Констанс Фрэнсис Мари Окельман   актриса   безумие   известность   кино   причёска   роль   слава   талант   
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8  комментариев
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746
Rom 2 часа назад
Если коротко, то так: девка молодец, талантливая, стала супер звездой, но спилась. Всё?
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30k
Ashabad Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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551
сергей ремизов 49 минут назад
Красивая чертовка.
Ну а так, все бабы с прибомбахом.
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1k
Aleksei Час назад
поделом сучке...
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−13
58k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Никто не уронил слезу у её постели, не сказал последнее «прости», даже её дети."-
-тогда нам тем паче по"бать. Сама выбрала себе такую судьбу.
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