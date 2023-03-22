Джемма Осмоловская: незаслуженно забытая советская звезда

Дома начались скандалы, Джемма занималась ребёнком, а Харитонова перестали приглашать в кино и он стал ещё больше “закладывать за воротник”. Дело кончилось тем, что он закрутил роман со студенткой школы-студии МХАТ и семья распалась.

Впервые Харитонов проявил хоть какой-то интерес к собственному сыну, когда Лёше уже исполнилось 25 лет! А до этого времени тот отца даже толком не видел и не знал. Харитонов никогда не принимал участия ни в образовании сына, ни в его воспитании. Всем этим занималась я! Денег на содержание сына он тоже не давал. Никогда! Единственные деньги, которые я получала на Лёшу, мне платил театр. Да и сумма была небольшая – всего 8 рублей 40 копеек.

Осмоловская пыталась вернуться в кино, даже сыграла в нескольких фильмах. Но прежнего успеха уже не было и её стали приглашать только на небольшие роли в телеспектаклях. Зато устроилась в Академический Молодёжный театр, проработала там больше 40 лет и сыграла во множестве спектаклей.

В личной жизни всё тоже стало налаживаться: Джемма встретила Петра Подъяпольского, он стал её вторым мужем и хорошим отцом для сына Алексея. Когда тот повзрослел, то серьёзно поругался с матерью и несколько лет они практически не общались. Помирились только когда Осмоловская тяжело заболела - и ей не помогли деньгами ни в родном театре, ни в Гильдии актёров, все тяготы легли на плечи родственников.

Но стойкая женщина не сдавалась и прожила ещё несколько лет. В 2020 году она собиралась справлять сапфировую свадьбу - 45 лет совместной жизни с верным и любящим Петром. Не получилось.