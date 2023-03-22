Джемма Осмоловская: незаслуженно забытая советская звезда

Она мгновенно стала популярной, но вскоре оказалась никому не нужна.
Джемма родилась в простой семье, с детства мечтала стать актрисой. После школы поступила в ГИТИС. И вот тут ей выпал счастливый билет - каким-то чудом она обошла десятки претенденток и получила роль в фильме “Повесть о первой любви”. Он вышел в 1957 году и на следующий день после премьеры, Осмоловская проснулась знаменитой, а журнал “Советский экран” назвал ей восходящей звездой.
Её сразу же утвердили на роль в следующей картине - “Улица полна неожиданностей”. Там она встретила актёра Леонида Харитонова и поняла, что пропала.
Я строила грандиозные планы по поводу кинокарьеры, но вскоре с ними пришлось распрощаться. Всё произошло стремительно: на пробах поставили свет, я увидела эти синие глаза – и утонула. Он от меня не отходил, несмотря на то, что был женат. Влюбилась в него, да так сильно, что через некоторое время мы сыграли свадьбу. Потом родился сын Алексей, и, как вы понимаете, о карьере мне пришлось забыть. Я два года сидела дома с ребёнком. И только потом смогла вернуться в кино.
Харитонов был на 8 лет старше, к тому же женат. Но влюблённых это не остановило.
Харитонов тогда гремел на весь Союз - его любили за роль солдата Ивана Бровкина. Со славой он не справился и начал пить: сначала с многочисленными приятелями и поклонниками, потом в одиночку.
Дома начались скандалы, Джемма занималась ребёнком, а Харитонова перестали приглашать в кино и он стал ещё больше “закладывать за воротник”. Дело кончилось тем, что он закрутил роман со студенткой школы-студии МХАТ и семья распалась.
Впервые Харитонов проявил хоть какой-то интерес к собственному сыну, когда Лёше уже исполнилось 25 лет! А до этого времени тот отца даже толком не видел и не знал. Харитонов никогда не принимал участия ни в образовании сына, ни в его воспитании. Всем этим занималась я! Денег на содержание сына он тоже не давал. Никогда! Единственные деньги, которые я получала на Лёшу, мне платил театр. Да и сумма была небольшая – всего 8 рублей 40 копеек.
Осмоловская пыталась вернуться в кино, даже сыграла в нескольких фильмах. Но прежнего успеха уже не было и её стали приглашать только на небольшие роли в телеспектаклях. Зато устроилась в Академический Молодёжный театр, проработала там больше 40 лет и сыграла во множестве спектаклей.
В личной жизни всё тоже стало налаживаться: Джемма встретила Петра Подъяпольского, он стал её вторым мужем и хорошим отцом для сына Алексея. Когда тот повзрослел, то серьёзно поругался с матерью и несколько лет они практически не общались. Помирились только когда Осмоловская тяжело заболела - и ей не помогли деньгами ни в родном театре, ни в Гильдии актёров, все тяготы легли на плечи родственников.
Но стойкая женщина не сдавалась и прожила ещё несколько лет. В 2020 году она собиралась справлять сапфировую свадьбу - 45 лет совместной жизни с верным и любящим Петром. Не получилось.
В 2019-м, не дожив всего несколько месяцев до юбилея, она скончалась. Джемме было 80 лет. А в памяти она так и осталась 19-летней красоткой, перед которой лежал весь мир.
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Что мня терзают смутные сомнения, если бы она родилась в простой семье, она была бы типа Прасковья Зеленчук, а тут целая Джемма Осмоловская...
В некоторых источниках пишут, что она родилась в семье простых рабочих, но простые рабочие в 1938 году так своих детей не называли...
А так бы..была Гертрудой...или Даздрапермой.